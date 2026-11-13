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Il ferro da stile verticale Philips 3000 con vapore continuo fino a 20 g/min e serbatoio da 100 ml è in offerta con uno sconto del 52%.

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Le pieghe sui vestiti e i ritocchi dell’ultimo minuto possono rendere la stiratura una seccatura, soprattutto quando si ha poco spazio. Il Philips 3000 è un ferro verticale pieghevole: oggi puoi acquistarlo con uno sconto del 52%.

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Compatto e leggero, questo stiratore a vapore è pensato per i ritocchi rapidi a casa o in viaggio e si può riporre con facilità grazie al formato pieghevole. Il vapore continuo raggiunge i 20 g/min e la piastra SmartFlow può essere appoggiata sui tessuti stirabili, compresi quelli delicati come la seta. Il serbatoio estraibile da 100 ml consente di rinfrescare un intero abito senza rabboccarlo.

Philips 3000 in offerta: sconto del 52% e prezzo di 19,99 euro

Il ferro da stiro verticale Philips 3000 è disponibile a 19,99 euro, con uno sconto del 52% indicato nell’offerta. Puoi acquistare il Philips 3000 a 19,99 euro. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, un coupon, la possibilità di pagare a rate, i benefici Prime o i tempi per il reso.

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Il ferro verticale Philips con vapore continuo e serbatoio estraibile

Quando vuoi eliminare le pieghe senza ricorrere alla tavola da stiro, uno stiratore verticale compatto può rendere più pratici i ritocchi quotidiani. Il Philips 3000 riunisce alcune caratteristiche utili per trattare i capi e rinfrescarli tra un lavaggio e l’altro:

Vapore continuo fino a 20 g/min : aiuta a rimuovere le pieghe; il ferro può essere usato anche in orizzontale per raggiungere punti difficili come polsini e colletti.

: aiuta a rimuovere le pieghe; il ferro può essere usato anche in orizzontale per raggiungere punti difficili come polsini e colletti. Piastra SmartFlow adatta ai tessuti stirabili : può essere premuta sui capi senza rischio di bruciature, anche su tessuti delicati come la seta.

: può essere premuta sui capi senza rischio di bruciature, anche su tessuti delicati come la seta. Rinfresca i vestiti tra un lavaggio e l’altro : secondo le caratteristiche indicate, rimuove gli odori e uccide il 99,9% dei germi, aiutando a rinfrescare i capi senza lavarli o portarli in lavanderia.

: secondo le caratteristiche indicate, rimuove gli odori e uccide il 99,9% dei germi, aiutando a rinfrescare i capi senza lavarli o portarli in lavanderia. Struttura leggera, compatta e pieghevole : è pensata per riporla facilmente e per i ritocchi rapidi a casa o in viaggio.

: è pensata per riporla facilmente e per i ritocchi rapidi a casa o in viaggio. Serbatoio estraibile da 100 ml: la capacità consente di raddrizzare un intero abito senza dover riempire nuovamente il serbatoio.

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FAQ Il Philips 3000 si può usare anche in orizzontale? Sì. Può essere utilizzato anche in orizzontale per trattare punti difficili come polsini e colletti. Il ferro verticale Philips è adatto alla seta? La piastra SmartFlow può essere premuta sui tessuti stirabili senza rischio di bruciature; tra i tessuti delicati indicati c’è la seta. Quanto vapore eroga il Philips 3000? Il vapore continuo arriva fino a 20 g/min. Qual è la capacità del serbatoio? Il serbatoio dell’acqua è estraibile e ha una capacità di 100 ml.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.