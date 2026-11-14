Il ferro da stiro Philips Serie 3000 in offerta a un prezzo speciale
Il ferro da stiro Philips Serie 3000 è in offerta con uno sconto del 41% e il prezzo sprofonda. Piastra in ceramica e grande colpo di vapore.
Stirare capi pieni di pieghe può richiedere tempo e fatica, soprattutto quando le pieghe sono difficili da eliminare. Il ferro da stiro con generatore di vapore Philips Serie 3000 è disponibile con uno sconto del 41%.
Con i suoi 2400 W, questo ferro consente di iniziare e terminare la stiratura più rapidamente. Il vapore continuo fino a 120 g/min aiuta a lavorare sulle pieghe con meno sforzo, mentre il colpo vapore da 350 g è pensato per quelle più ostinate. La piastra in ceramica scorre sui tessuti ed è antiaderente, antigraffio e facile da pulire. Le dimensioni compatte e il peso contenuto ne facilitano la maneggevolezza durante l’uso.
Philips Serie 3000 in offerta: 41% di sconto e prezzo di 69,99 euro
Per chi vuole affrontare la stiratura con un’erogazione di vapore costante e un apparecchio compatto, il Philips Serie 3000 costa 69,99 euro, con uno sconto del 41%. Il prezzo e la percentuale di sconto sono quelli indicati nell’offerta disponibile. Le informazioni fornite non specificano eventuali coupon, pagamenti a rate, benefici Prime o una data di scadenza della promozione. Per consultare la disponibilità e i dettagli aggiornati, puoi trovare il Philips Serie 3000 a 69,99 euro.
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Il ferro da stiro Philips con piastra in ceramica e vapore fino a 120 g/min
Se vuoi rendere più agevole la cura dei capi e affrontare anche le pieghe più ostinate, queste caratteristiche puntano su potenza, vapore e facilità di manovra:
- Potenza di 2400 W: permette di iniziare e terminare la stiratura più rapidamente, per dedicare meno tempo a questa attività.
- Vapore continuo fino a 120 g/min: offre un’erogazione costante per aiutare a eliminare le pieghe rapidamente e con meno sforzo.
- Colpo vapore da 350 g: è progettato per penetrare in profondità nei tessuti e intervenire sulle pieghe più ostinate.
- Piastra in ceramica: scorre facilmente sui tessuti ed è antiaderente e antigraffio; inoltre, è facile da pulire.
- Struttura compatta e leggera: facilita la maneggevolezza durante la stiratura e rende il ferro pratico da utilizzare.
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FAQ
Ha una potenza di 2400 W.
Il vapore continuo arriva fino a 120 g/min.
Sì, dispone di un colpo vapore da 350 g.
La piastra è in ceramica, antiaderente, antigraffio e facile da pulire.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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