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Imetec Energy Vapor, ferro da stiro con caldaia da 2400W, piastra Fluid Ceramic, 6,5 bar di pressione e colpo vapore da 400 g è in sconto del 39%.

Imetec Energy Vapor 109,99 € -39% 179,99 € Risparmi 70,00 € Acquista su Amazon

Montagne di camicie, lenzuola e capi difficili da stirare possono trasformare ogni sessione di stiro in una maratona infinita. Con lo Imetec Energy Vapor puoi ridurre tempi e fatica, approfittando di uno sconto del 39% che lo rende particolarmente interessante per chi cerca prestazioni da sistema stirante avanzato a un prezzo ancora accessibile.

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Questo modello nasce per offrire una stiratura veloce e profonda: la caldaia ad alte prestazioni genera fino a 3 volte più vapore rispetto a un ferro tradizionale, la piastra Fluid Ceramic garantisce scorrevolezza e distribuzione uniforme del calore e il colpo da 400 g aiuta a domare tessuti spessi e pieghe ostinate. Il serbatoio estraibile e sempre ricaricabile, unito alla tecnologia anti-calcare e alla funzione di risparmio energetico, lo rendono una soluzione pratica per chi stira spesso e vuole risultati di qualità senza complicazioni.

Imetec Energy Vapor in offerta su Amazon: sconto del 39%

Il Imetec Energy Vapor è un sistema stirante che punta su potenza e continuità di utilizzo, ora proposto con uno sconto del 39% rispetto al prezzo di listino. Considerando le specifiche tecniche, il prezzo attuale di 109,99€ lo colloca tra i prodotti più interessanti della fascia medio-alta, ideale per chi cerca un salto di qualità rispetto ai ferri tradizionali senza arrivare ai modelli professionali più costosi.

La caldaia con pressione pompa fino a 6,5 bar offre un getto di vapore decisamente superiore alla media, mentre la funzione No Stop Technology permette di rabboccare il serbatoio estraibile da 1,8 litri in qualsiasi momento, senza dover attendere. La presenza del bloccaferro facilita il trasporto, l’autospegnimento dopo 30 minuti aumenta la sicurezza e, se sei iscritto al servizio Prime, puoi sfruttare i consueti vantaggi su tempi di consegna e gestione del reso, in linea con la politica Amazon.

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Il sistema stirante Imetec con il vapore ad alta pressione e la piastra in ceramica

Se passi ore alla settimana tra camicie, tovaglie e capi difficili, un semplice ferro tradizionale spesso non basta: serve un sistema stirante capace di generare molto vapore, scorrere bene sui tessuti e richiedere meno passate su ogni piega.

Sistema stirante ad elevate performance : produce fino a 3 volte più vapore rispetto a un ferro tradizionale, così puoi distendere pieghe e grinze con meno passaggi, risparmiando tempo soprattutto sui carichi di stiro più impegnativi.

: produce fino a 3 volte più vapore rispetto a un ferro tradizionale, così puoi distendere pieghe e grinze con meno passaggi, risparmiando tempo soprattutto sui carichi di stiro più impegnativi. Pressione pompa fino a 6,5 bar con doppio livello : il vapore regolabile su due potenze ti permette di adattare la stiratura dai tessuti delicati a quelli più spessi, evitando di rovinarli e migliorando il risultato finale.

: il vapore regolabile su due potenze ti permette di adattare la stiratura dai tessuti delicati a quelli più spessi, evitando di rovinarli e migliorando il risultato finale. Piastra Fluid Ceramic rivestita in ceramica : scorre facilmente su ogni tipo di tessuto e distribuisce il calore in modo uniforme, riducendo il rischio di aloni o punti troppo caldi e rendendo la stiratura più fluida.

: scorre facilmente su ogni tipo di tessuto e distribuisce il calore in modo uniforme, riducendo il rischio di aloni o punti troppo caldi e rendendo la stiratura più fluida. Colpo di vapore da 400 g : ideale per jeans, lino, capi pesanti e pieghe particolarmente ostinate, così non devi insistere troppo sulla stessa zona.

: ideale per jeans, lino, capi pesanti e pieghe particolarmente ostinate, così non devi insistere troppo sulla stessa zona. Serbatoio estraibile da 1,8 l sempre ricaricabile : grazie alla No Stop Technology puoi aggiungere acqua anche a ferro caldo, senza interrompere la sessione di stiro, perfetto per chi stira per più persone.

: grazie alla No Stop Technology puoi aggiungere acqua anche a ferro caldo, senza interrompere la sessione di stiro, perfetto per chi stira per più persone. Tecnologia Calc Clean e Imetec Eco : il sistema di pulizia dal calcare con avviso sonoro aiuta a mantenere le prestazioni nel tempo, mentre la modalità Eco riduce i consumi energetici fino al 25%, contenendo i costi in bolletta.

: il sistema di pulizia dal calcare con avviso sonoro aiuta a mantenere le prestazioni nel tempo, mentre la modalità Eco riduce i consumi energetici fino al 25%, contenendo i costi in bolletta. Pronto in 1 minuto con stiratura a secco e funzione spray: ti permette di iniziare quasi subito e di personalizzare il tipo di stiro in base al capo, utile anche per ritocchi veloci dell’ultimo minuto.

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Imetec Energy Vapor, approfitta dell’offerta lampo e verifica subito la disponibilità prima che le scorte finiscano.

FAQ Quanta pressione di vapore offre il ferro da stiro Imetec Energy Vapor? Il ferro da stiro Imetec Energy Vapor offre una pressione pompa fino a 6,5 bar con doppio livello di potenza regolabile. Il serbatoio dell’Imetec Energy Vapor è ricaricabile durante l’uso? Sì, grazie alla No Stop Technology il serbatoio estraibile da 1,8 litri può essere rabboccato senza interrompere la stiratura. Come si comporta la piastra dell’Imetec Energy Vapor sui tessuti delicati? La piastra Fluid Ceramic in ceramica scorre facilmente e distribuisce il calore in modo uniforme, proteggendo anche i tessuti delicati. L’Imetec Energy Vapor ha un sistema anti-calcare integrato? Sì, integra la tecnologia Calc Clean con avviso sonoro per facilitare la pulizia dal calcare e mantenere le prestazioni nel tempo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.