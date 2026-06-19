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Remington PROluxe You CI98X8, ferro arricciacapelli conico con tecnologia intelligente StyleAdapt e rivestimento Diamond-Ceramic è in sconto del 56%.

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Capelli piatti, ricci che si afflosciano dopo poche ore e ciocche stressate dal calore sono un problema per chi usa spesso lo styling a caldo. In questo momento il Remington PROluxe You CI98X8 è proposto con uno sconto del 56%, permettendoti di ottenere ricci definiti e duraturi con un occhio di riguardo alla salute del capello.

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Questo ferro arricciacapelli conico unisce uno styling intelligente e personalizzato a una struttura pensata per semplificare la routine quotidiana. Il fusto da 19 a 32 mm consente di creare sia onde morbide sia ricci più definiti, mentre il rivestimento Diamond-Ceramic distribuisce il calore in modo uniforme per risultati lucidi e omogenei. La presenza di profili utente dedicati, del riscaldamento rapido e delle funzioni di sicurezza lo rende adatto a chi cerca prestazioni vicine a quelle di un salone, ma direttamente a casa o in viaggio.

Remington PROluxe You in offerta: sconto del 56% e prezzo sotto i 40 euro

Con la promo attuale puoi portarti a casa il Remington PROluxe You CI98X8 a soli 39,99€, beneficiando di uno sconto del 56% rispetto al prezzo di listino. Parliamo di un ferro arricciacapelli di fascia medio-alta, che a questa cifra entra in diretta competizione con modelli molto più basici, privi di tecnologie intelligenti e di un rivestimento avanzato come il Diamond-Ceramic. È una soluzione interessante se vuoi un dispositivo curato e versatile senza spendere cifre da salone professionale.

Il ferro Remington con la tecnologia StyleAdapt e il fusto conico 19–32 mm

Chi lotta ogni giorno con styling lunghi, temperature sbagliate e capelli sfibrati trova in questo modello una risposta concreta, grazie a un mix di funzioni pensate per semplificare la messa in piega e ridurre gli errori.

Tecnologia intelligente StyleAdapt : rileva il tipo di capello e adatta automaticamente la temperatura, così riduci il rischio di danneggiare la fibra capillare e ottieni ricci più uniformi senza dover continuamente regolare il calore.

: rileva il tipo di capello e adatta automaticamente la temperatura, così riduci il rischio di danneggiare la fibra capillare e ottieni ricci più uniformi senza dover continuamente regolare il calore. Doppio profilo utente : permette di memorizzare impostazioni personalizzate per due persone diverse, utile se condividi il ferro in famiglia o in casa e vuoi ritrovare le tue preferenze pronte all’uso.

: permette di memorizzare impostazioni personalizzate per due persone diverse, utile se condividi il ferro in famiglia o in casa e vuoi ritrovare le tue preferenze pronte all’uso. Fusto conico 19–32 mm con rivestimento Diamond-Ceramic : ti consente di passare facilmente da boccoli stretti a onde morbide, con una distribuzione del calore costante che aiuta a mantenere i capelli più luminosi e con meno effetto crespo.

: ti consente di passare facilmente da boccoli stretti a onde morbide, con una distribuzione del calore costante che aiuta a mantenere i capelli più luminosi e con meno effetto crespo. Nove impostazioni manuali da 130 a 210°C : se preferisci il controllo totale puoi disattivare la funzione automatica e adattare il calore a capelli fini, normali o spessi, limitando le sorprese e i colpi di calore eccessivi.

: se preferisci il controllo totale puoi disattivare la funzione automatica e adattare il calore a capelli fini, normali o spessi, limitando le sorprese e i colpi di calore eccessivi. Riscaldamento rapido e funzioni di sicurezza : è pronto in circa 30 secondi, con funzione memoria che richiama l’ultima temperatura usata e spegnimento automatico dopo 60 minuti, così puoi uscire di casa più serena anche se temi di averlo dimenticato acceso.

: è pronto in circa 30 secondi, con funzione memoria che richiama l’ultima temperatura usata e spegnimento automatico dopo 60 minuti, così puoi uscire di casa più serena anche se temi di averlo dimenticato acceso. Voltaggio universale: lo puoi portare in viaggio e usare anche all’estero, senza preoccuparti della compatibilità con la rete elettrica delle diverse destinazioni.

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FAQ Il ferro Remington PROluxe You è adatto anche a capelli fini e delicati? Sì, la tecnologia StyleAdapt regola il calore in base al capello e puoi usare impostazioni manuali a partire da 130°C. Posso usare il Remington PROluxe You all’estero? Sì, il ferro arricciacapelli offre voltaggio universale ed è adatto all’uso in viaggio con l’adattatore di presa corretto. Quanto tempo impiega il Remington PROluxe You a scaldarsi? Il ferro è pronto all’uso in circa 30 secondi, ideale se hai poco tempo per lo styling quotidiano. Il Remington PROluxe You si spegne da solo se lo dimentico acceso? Sì, è dotato di spegnimento automatico dopo 60 minuti di inattività per maggiore sicurezza.