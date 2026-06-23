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Remington Ferro Arricciacapelli Mini Pro Digital, per ricci piccoli e definiti con cilindro da 10 mm e rivestimento in ceramica e tormalina al 53% di sconto.

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Capelli lisci e senza volume che non tengono mai la piega? Se sogni ricci stretti e definiti senza passare ore dal parrucchiere, questo è il momento giusto per cambiare la tua hair routine: il Remington Ferro Arricciacapelli Mini Pro Digital è disponibile con uno sconto del 53%, così puoi creare riccioli piccoli da 10 mm direttamente a casa, risparmiando rispetto al prezzo di listino.

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Questo arricciacapelli è pensato per chi vuole una piega definita ma anche capelli più morbidi e luminosi. Il cilindro da 10 mm in ceramica e titanio con rivestimento in tormalina distribuisce il calore in modo uniforme, riducendo l’effetto crespo e i nodi e aiutando a ottenere ricci a spirale e ricci afro più setosi e brillanti. Il controllo della temperatura è digitale, con 10 impostazioni da 130°C a 220°C visibili su display LCD e il ferro è pronto all’uso in circa 30 secondi, con spegnimento automatico dopo 60 minuti e voltaggio universale per usarlo anche in viaggio.

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In questo periodo puoi acquistare il Remington Ferro Arricciacapelli Mini Pro Digital a un prezzo particolarmente interessante: grazie allo sconto del 53%, il Remington Ferro Arricciacapelli Mini Pro Digital è disponibile con uno sconto del 53% rispetto al listino, rendendolo uno dei modelli più competitivi nella fascia dei ferri arricciacapelli compatti. L’offerta è attiva su Amazon e, se hai un abbonamento Prime, puoi beneficiare dei consueti vantaggi su spedizione e gestione del reso, così da provare il prodotto in tutta tranquillità.

Il ferro Remington con il cilindro da 10 mm e il rivestimento in ceramica e tormalina

Se il tuo obiettivo è ottenere ricci piccoli, stretti e definiti in poco tempo e con meno rischio di danneggiare i capelli, questo modello nasce proprio per rispondere a questa esigenza quotidiana di styling.

Cilindro da 10 mm in ceramica e titanio : il diametro ridotto permette di creare riccioli molto stretti, ricci a spirale e ricci afro, ideali per dare volume anche alle chiome più piatte.

: il diametro ridotto permette di creare riccioli molto stretti, ricci a spirale e ricci afro, ideali per dare volume anche alle chiome più piatte. Rivestimento protettivo 4x con tormalina : la combinazione di ceramica e tormalina favorisce una distribuzione uniforme del calore e aiuta a ridurre crespo e nodi, per capelli più setosi e lucidi dopo la piega.

: la combinazione di ceramica e tormalina favorisce una distribuzione uniforme del calore e aiuta a ridurre crespo e nodi, per capelli più setosi e lucidi dopo la piega. Controllo della temperatura digitale da 130°C a 220°C : le 10 impostazioni regolabili con display LCD ti permettono di adattare il calore alla tua tipologia di capello, dai più fini ai più spessi, limitando i danni termici.

: le 10 impostazioni regolabili con ti permettono di adattare il calore alla tua tipologia di capello, dai più fini ai più spessi, limitando i danni termici. Riscaldamento rapido in 30 secondi : il ferro raggiunge velocemente la temperatura impostata, così puoi sistemare i capelli anche all’ultimo minuto prima di uscire.

: il ferro raggiunge velocemente la temperatura impostata, così puoi sistemare i capelli anche all’ultimo minuto prima di uscire. Spegnimento automatico e voltaggio universale: dopo 60 minuti di inutilizzo il dispositivo si spegne da solo e può essere usato anche all’estero grazie al supporto per diversi voltaggi, perfetto da portare in viaggio.

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FAQ Che tipo di ricci posso ottenere con il Remington Ferro Arricciacapelli Mini Pro Digital? Grazie al cilindro da 10 mm puoi creare ricci piccoli, stretti, a spirale e ricci afro molto definiti. Il ferro arricciacapelli Remington rovina i capelli? Il cilindro in ceramica e titanio con rivestimento in tormalina distribuisce il calore in modo uniforme e aiuta a ridurre crespo e nodi. Posso regolare la temperatura del Remington Ferro Arricciacapelli? Sì, hai un controllo digitale con 10 livelli da 130°C a 220°C, visibili su display LCD. Il Remington Ferro Arricciacapelli Mini Pro Digital è adatto ai viaggi? Sì, dispone di voltaggio universale e riscaldamento rapido in 30 secondi, comodo da usare anche all’estero.