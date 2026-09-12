Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

Un ragazzo di 18 anni ha creato Fermata Reale, l'app che raccoglie orari e coincidenze di treni e bus in Lombardia. E ora punta al tracciamento

iStock

Fermata Reale unisce orari e coincidenze di treni e autobus in una sola app, pensata soprattutto per chi si muove in Lombardia.

A crearla è Nicolò Russello, 18 anni, che ha scritto il codice tra officina e corsi serali, usando anche l'intelligenza artificiale per velocizzare il lavoro.

Il progetto guarda al tracciamento in tempo reale dei mezzi, punta a 500 utenti attivi e prepara una futura espansione oltre la regione.

Ne stanno parlando tutti e un motivo, in fondo, c’è: Fermata Reale è un’app pensata per chi si muove con i mezzi pubblici. Al momento è ideata e progettata, precisamente, solo per chi usa treno e bus in Lombardia, ma il potenziale c’è tutto specie se si pensa che a svilupparla è stato un ragazzo di 18 anni.

Ebbene sì: a svilupparla è stato Nicolò Russello di Busto Arsizio, che ha scritto il codice tra i turni in fabbrica e la scuola serale. Il progetto, che raccoglie fermate, orari e coincidenze di treni e autobus in un’unica interfaccia, si usa dal browser, con la possibilità di aggiungerla alla schermata home come una normale app.

Come funziona l’app Fermata Reale?

La copertura attuale riguarda l’intera rete ferroviaria di Trenord e le fermate della linea STIE, per un totale di oltre mille stazioni. L’utente cerca la fermata che gli interessa e ottiene gli orari dei mezzi in transito, con l’idea di incrociare treno e autobus nello stesso strumento invece di passare da un’app all’altra.

I dati arrivano dagli orari diffusi dalle società di trasporto, quindi rispecchiano la programmazione ufficiale delle corse. Lo sviluppatore ha chiarito che il servizio è in beta e che le informazioni mostrate corrispondono agli orari effettivi delle linee.

L’evoluzione prevista dell’app riguarda il tracciamento dei veicoli: l’obiettivo è arrivare a mostrare la posizione esatta del mezzo che si sta aspettando, superando il limite dell’orario teorico. È la differenza che separa un consultatore di tabelle da uno strumento di monitoraggio vero e proprio, e resta il passaggio tecnico più impegnativo del progetto.

Da tornitore a sviluppatore: chi ha creato l’app

Secondo alcune interviste, Russello ha appena completato la qualifica come tornitore e divide le giornate tra il lavoro in officina e i corsi serali. L’idea gli è venuta durante una vacanza a Rimini, mentre aspettava l’autobus all’uscita da una discoteca senza sapere quando sarebbe passato.

Nello sviluppo ha usato in modo sistematico l’intelligenza artificiale, sia per accelerare la scrittura del codice sia per impostare le strategie di marketing. Il ragionamento che porta avanti è di pura economia del tempo: disporre di un assistente capace di affiancarlo su più fronti gli ha permesso di comprimere mesi di lavoro, in una condizione in cui le ore libere sono poche.

Gli obiettivi: cinquecento utenti e un modello senza banner

La monetizzazione che Russello ha in mente si distacca dalle soluzioni più diffuse tra le app di trasporto, spesso sostenute da pubblicità invadente. La strada scelta punta invece sul sostegno di attività commerciali interessate al servizio, in una logica di presenza locale.

Il traguardo fissato per la fine dell’anno sono cinquecento utenti attivi, soglia che secondo lo sviluppatore renderebbe il progetto interessante per i primi investitori e aprirebbe l’estensione del servizio prima ad altre regioni italiane e poi all’estero.

Sul futuro personale l’orientamento è chiaro: restare in Lombardia, vicino alla famiglia, accettando le difficoltà che l’Italia riserva a chi vuole avviare un’impresa. La prossima tappa passa dai feedback degli utenti, che serviranno a definire le funzioni della release di ottobre.