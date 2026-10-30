Fatturazione elettronica per chi lavora con l'estero: San Marino, UE ed extra-UE

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Per molte PMI e professionisti italiani, lavorare con clienti e fornitori esteri non è più un’eccezione, ma una parte sempre più rilevante della propria attività. Se però la fatturazione elettronica verso i soggetti italiani è ormai una prassi consolidata, le operazioni con l’estero continuano a generare dubbi e incertezze: quali regole si applicano? Serve sempre il canale SDI? E San Marino, che non è né Italia né un Paese UE come gli altri, come va gestito?

Districarsi tra le diverse casistiche è più semplice di quanto sembri, una volta chiarite le regole di base. Vediamo insieme come orientarsi nella fatturazione con l’estero, con un focus specifico sulle operazioni con San Marino e sulle differenze tra clienti UE ed extra-UE.

Fatturare all’estero: le casistiche principali

La prima distinzione da fare riguarda la natura del cliente e la sua collocazione geografica, perché da questi due elementi dipendono il regime IVA applicabile e le modalità di trasmissione del documento:

Clienti UE con partita IVA (operazioni B2B): si applica generalmente il meccanismo del reverse charge, con la fattura emessa senza addebito di IVA e la relativa dicitura normativa. L’operazione, inoltre, può generare obblighi di comunicazione Intrastat, a seconda delle soglie previste.

si applica generalmente il meccanismo del reverse charge, con la fattura emessa senza addebito di IVA e la relativa dicitura normativa. L’operazione, inoltre, può generare obblighi di comunicazione Intrastat, a seconda delle soglie previste. Clienti UE senza partita IVA (operazioni B2C): si applicano regole differenti, che possono prevedere l’applicazione dell’IVA italiana oppure, superate determinate soglie di fatturato, l’assoggettamento alle regole del regime OSS (One Stop Shop) per la vendita a distanza di beni e servizi.

si applicano regole differenti, che possono prevedere l’applicazione dell’IVA italiana oppure, superate determinate soglie di fatturato, l’assoggettamento alle regole del regime OSS (One Stop Shop) per la vendita a distanza di beni e servizi. Clienti extra-UE : le cessioni e le prestazioni verso soggetti situati fuori dall’Unione Europea sono generalmente considerate non imponibili IVA (operazioni di esportazione), ma restano comunque soggette a specifici obblighi documentali e di conservazione.

: le cessioni e le prestazioni verso soggetti situati fuori dall’Unione Europea sono generalmente considerate non imponibili IVA (operazioni di esportazione), ma restano comunque soggette a specifici obblighi documentali e di conservazione. San Marino: rappresenta un caso particolare, disciplinato da un accordo bilaterale specifico con l’Italia, che prevede regole proprie e distinte sia dal regime UE sia da quello extra-UE.

Una costante, in tutte queste casistiche, è l’importanza di verificare correttamente lo status del cliente (partita IVA attiva, residenza fiscale, eventuale iscrizione a VIES per le operazioni intracomunitarie) prima di emettere la fattura, poiché un errore di classificazione può comportare sanzioni e la necessità di rettificare il documento.

Operazioni con San Marino: le regole specifiche

Le operazioni commerciali con San Marino seguono una disciplina a sé stante, che si è evoluta negli anni verso una progressiva integrazione con il sistema di fatturazione elettronica italiano. Ecco i punti principali da conoscere:

Cessioni di beni verso operatori di San Marino : possono beneficiare del regime di non imponibilità IVA, a condizione che vengano rispettati specifici adempimenti documentali e che l’operazione sia opportunamente tracciata.

: possono beneficiare del regime di non imponibilità IVA, a condizione che vengano rispettati specifici adempimenti documentali e che l’operazione sia opportunamente tracciata. Fatturazione elettronica anche verso San Marino : già dal 2021 vige l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio, con codici specifici dedicati a questo tipo di transazioni.

: già dal 2021 vige l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio, con codici specifici dedicati a questo tipo di transazioni. Gestione delle fatture ricevute da San Marino: anche gli acquisti da fornitori sammarinesi prevedono l’obbligo di fattura elettronica, anche se seguono un iter particolare che può prevedere l’integrazione del documento ricevuto secondo le regole del reverse charge, in modo analogo (ma non identico) a quanto avviene per gli altri Paesi extra-UE.

Vista la specificità della materia, San Marino rappresenta una delle casistiche in cui affidarsi a un gestionale aggiornato fa davvero la differenza: i codici e le modalità di trasmissione dedicati a queste operazioni, infatti, non sono sempre identici a quelli utilizzati per le altre fatture verso l’estero, e un errore di impostazione può comportare lo scarto del documento da parte del sistema.

Gestire clienti UE ed extra-UE con Libero SiFattura

Districarsi tra le diverse regole di fatturazione internazionale può sembrare complesso, ma un gestionale pensato per semplificare questo processo rende tutto più immediato. Con Libero SiFattura è possibile gestire in autonomia le fatture verso clienti UE, extra-UE e San Marino, senza doversi destreggiare manualmente tra codici natura, regimi IVA e specifiche tecniche diverse da caso a caso.

Il sistema guida l’utente nella corretta classificazione dell’operazione, suggerendo automaticamente i campi da compilare in base alla tipologia di cliente selezionata, riducendo così il rischio di errori di fatturazione che potrebbero comportare scarti, ritardi o contestazioni da parte del cliente estero.

Anche per chi lavora prevalentemente con l’Italia ma gestisce occasionalmente operazioni con l’estero, avere a disposizione uno strumento capace di adattarsi a queste casistiche senza richiedere competenze tecniche specialistiche significa risparmiare tempo prezioso e lavorare con maggiore serenità, sapendo di rispettare sempre la normativa vigente.