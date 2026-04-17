Fastweb partner di Starlink Mobile: rivoluzione nella connettività satellitare in Italia
Fastweb compare tra i partner di Starlink Mobile, aprendo nuovi scenari per la connettività in Italia. Tra rete satellitare e 5G, il progetto resta ancora senza dettagli ufficiali.
Il settore delle telecomunicazioni si muove sempre più verso modelli ibridi, in cui la rete terrestre si affianca a soluzioni satellitari. In questo contesto prende forma un elemento nuovo anche per il mercato italiano: la presenza di Fastweb tra gli operatori partner di Starlink Mobile, il servizio sviluppato da SpaceX. Un segnale che, pur in assenza di annunci ufficiali, lascia intravedere una possibile evoluzione della connettività mobile nel Paese.
- Come funziona Starlink Mobile?
- Continuità di rete e scenari per l’Italia
- Starlink Mobile V2 e il supporto al 5G
- Cos’è Starlink?
Come funziona Starlink Mobile?
Starlink Mobile nasce come piattaforma pensata per gli operatori telefonici, non come offerta diretta al pubblico. L’infrastruttura si integra con le reti esistenti, consentendo ai partner di ampliare la copertura attraverso una costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa.
Al centro del progetto c’è la tecnologia Direct To Cell, che permette ai satelliti di comunicare direttamente con gli smartphone. Non sono necessari dispositivi dedicati né modifiche hardware, un elemento che rende il sistema compatibile con un’ampia base di terminali LTE già diffusi sul mercato.
Il funzionamento resta legato alle condizioni di utilizzo. Quando il dispositivo dispone di una visuale libera verso il cielo, può collegarsi al satellite, che agisce come ponte per il segnale. Le comunicazioni vengono gestite tramite soluzioni avanzate, tra cui antenne phased array e collegamenti laser, che consentono di instradare i dati verso le infrastrutture terrestri.
Continuità di rete e scenari per l’Italia
Il sistema entra in gioco soprattutto nelle aree prive di copertura tradizionale. In assenza di segnale terrestre, il dispositivo può agganciarsi automaticamente alla rete satellitare. I dati vengono quindi instradati attraverso un Gateway Starlink e reintegrati nella rete dell’operatore partner, garantendo continuità di servizio.
In questo quadro si inserisce il ruolo di Fastweb. La sua presenza tra i partner del servizio suggerisce l’avvio di una collaborazione, anche se al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali. Restano incerti tempi e modalità di un’eventuale integrazione nelle offerte commerciali italiane.
Starlink Mobile V2 e il supporto al 5G
Un ulteriore elemento riguarda l’evoluzione tecnologica del progetto. La nuova generazione di satelliti, indicata come Starlink Mobile V2, dovrebbe introdurre il supporto al 5G. Si tratta di un passaggio che potrebbe ampliare le prestazioni e avvicinare il sistema agli standard delle reti mobili più avanzate.
Per il mercato italiano, un eventuale ingresso operativo di questa tecnologia rappresenterebbe un cambiamento rilevante, soprattutto nelle aree meno servite dalle infrastrutture tradizionali. Al momento, però, il quadro resta in una fase preliminare, con l’unico dato concreto rappresentato dalla presenza di Fastweb tra gli operatori coinvolti.
Cos’è Starlink?
Starlink è un servizio di connessione a Internet via satellite sviluppato da SpaceX. Il progetto si basa su una rete di satelliti in orbita terrestre bassa, progettata per offrire accesso alla rete anche in aree dove le infrastrutture tradizionali, come fibra o rete mobile, risultano assenti o limitate.
A differenza dei sistemi satellitari più datati, Starlink utilizza una costellazione composta da migliaia di satelliti che orbitano a distanza relativamente ridotta dalla Terra. Questa configurazione consente di contenere la latenza e migliorare la qualità della connessione, rendendola più vicina agli standard delle reti terrestri.
Il servizio opera attraverso un terminale installato presso l’utente, in grado di comunicare direttamente con i satelliti. I dati vengono poi instradati verso stazioni a terra e integrati nella rete Internet globale, con l’obiettivo di garantire una copertura ampia e continua anche in contesti difficili da raggiungere con le tecnologie tradizionali.
FAQ
Una piattaforma di SpaceX pensata per operatori, che integra satelliti in orbita bassa con le reti terrestri per estendere la copertura mobile.
Usa la tecnologia Direct To Cell: i satelliti parlano direttamente ai telefoni senza dispositivi o modifiche hardware dedicati.
Fastweb risulta tra i partner di Starlink Mobile, segnalando una possibile collaborazione in Italia, ma non ci sono ancora dettagli ufficiali.
La versione V2 dei satelliti dovrebbe introdurre supporto al 5G, migliorando prestazioni e avvicinando il servizio agli standard mobili avanzati.
Il dispositivo si aggancia al satellite quando ha visuale libera sul cielo; i dati passano tramite Gateway Starlink verso la rete dell'operatore.