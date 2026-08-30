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Continua la campagna di rimodulazioni di Fastweb. L’operatore, che già nei mesi scorsi ha annunciato vari rincari, si prepara ad aumentare i prezzi per alcuni clienti di telefonia mobile. L’annuncio è arrivato in queste ore mentre la rimodulazione diventerà effettiva soltanto ad ottobre. Andiamo ad analizzare i dettagli.

Nuova rimodulazione per Fastweb Mobile

Alcuni clienti Fastweb Mobile registreranno un aumento del canone mensile a partire dal primo rinnovo successivo al 1° ottobre 2026. Il rincaro arriverà fino a 2 euro al mese (l’aumento effettivo dipende dalla tariffa attivata) e, quindi, la spesa aumenterà fino a 24 euro all’anno. Di fatto, molte offerte registreranno un rincaro complessivo annuo pari a circa due volte il canone mensile.

L’elenco di tariffe coinvolte, fornito direttamente da Fastweb sul suo sito ufficiale, è il seguente:

Fastweb Mobile Light: aumento mensile compreso tra 1 euro e 2 euro;

aumento mensile compreso tra 1 euro e 2 euro; Fastweb Mobile Light Ver2: aumento mensile compreso tra 1 euro e 2 euro;

aumento mensile compreso tra 1 euro e 2 euro; Fastweb Mobile Ver2: aumento mensile compreso tra 1 euro e 2 euro;

aumento mensile compreso tra 1 euro e 2 euro; Fastweb Mobile Ver3: aumento mensile compreso tra 1 euro e 2 euro;

aumento mensile compreso tra 1 euro e 2 euro; Fastweb Mobile Voce: aumento mensile compreso tra 1 euro e 2 euro;

aumento mensile compreso tra 1 euro e 2 euro; Fastweb NeXXt Mobile: aumento mensile compreso tra 1 euro e 2 euro.

L’operatore sta inviando delle comunicazioni, anticipando il rincaro. Gli utenti coinvolti riceveranno, quindi, un messaggio SMS con tutti i dettagli relativi all’aumento e con l’importo effettivo del nuovo canone mensile della tariffa attivata.

Ricordiamo che Fastweb ha già annunciato altre rimodulazioni nei mesi scorsi, seguendo una strategia ben precisa che prevede rincari periodici per i suoi clienti, con l’obiettivo di incrementare i ricavi medi per singolo cliente. Non si tratta di un caso isolato: nel corso del 2026, infatti, diversi operatori hanno aumentato i prezzi, annunciando campagne di rimodulazioni che hanno coinvolto un gran numero di clienti.

Come evitare la rimodulazione

Tutti i clienti coinvolti dalla rimodulazione hanno la possibilità di evitare la rimodulazione. Per farlo ci sono due modi. Esercitando il diritto di recesso senza costi, infatti, è possibile:

richiedere la cessazione della linea (con perdita del numero di telefono)

(con perdita del numero di telefono) passare ad altro operatore (con portabilità del numero ad un altro operatore)

Il recesso può essere effettuato entro il 1° novembre 2026, rispettando le tempistiche previste da AGCOM in merito alle rimodulazioni.

Gli utenti hanno la possibilità di inviare una PED all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it, allegando una copia del documento di identità e aggiungendo come casuale “modifica delle condizioni contrattuali”. In alternativa, è possibile richiedere il recesso recandosi presso un negozio Fastweb o ancora tramite l’area MyFastweb. Per chi ha un pagamento rateale in corso, è possibile scegliere se saldare tutte le rate residue in un’unica soluzione oppure se continuare la rateizzazione.