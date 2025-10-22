Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

T. Schneider/Shutterstock

A partire dalle 10:20 di oggi, martedì 22 ottobre, la rete Fastweb + Vodafone ha smesso di funzionare in gran parte d’Italia. Secondo i dati pubblicati da Downdetector si tratterebbe di un guasto importante, così come testimoniato anche dalle decine di segnalazioni degli utenti, che stanno lamentando disservizi sia con la rete fissa che con quella mobile.

Secondo le prime informazioni che circolano sul web, pare che già nei giorni scorsi si fossero verificati down più circoscritti, limitati ad alcune città. Tuttavia, il guasto di oggi sembra essere generalizzato e diffuso su scala nazionale.

Fastweb in down in tutta Italia

Stando a quanto condiviso dagli utenti in rete, da diverse ore sia la rete fissa che la rete mobile di Fastweb + Vodafone sono in down, con migliaia di persone in tutto il Paese rimaste senza connessione. Anche il sito ufficiale di Fastweb non risulta al momento raggiungibile, mostrando il classico messaggio di errore “Impossibile raggiungere il sito“, questo rende, ovviamente, impossibile anche accedere alla propria area riservata My Fastweb.

In un primo momento, le segnalazioni facevano riferimento esclusivamente a dei problemi generici come, ad esempio, rallentamenti della rete soprattutto durante le operazioni più avide di risorse, come il gaming o lo streaming. Nel giro di poco, però, la situazione è precipitata, arrivando alla completa interruzione del servizio.

Le prime dichiarazioni ufficiali

Il disservizio è stato segnalato anche da Fastweb + Vodafono che hanno diffuso una nota ufficiale in cui si legge: “Fastweb + Vodafone conferma che è in corso un disservizio temporaneo su rete fissa e mobile. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile. Fastweb + Vodafone si scusa con i clienti coinvolti e provvederà ad aggiornare tempestivamente sull’avanzamento dei lavori“.

Al momento non sono disponibili maggiori informazioni al riguardo e non resta che attendere ulteriori comunicazioni ufficiali da parte delle due aziende.