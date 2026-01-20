Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Fastweb avvia una nuova rimodulazione: aumenti tra 1 e 3 euro su mobile e fisso dal 2026. Ecco le offerte coinvolte e le opzioni per i clienti.

Fastweb ha avviato una nuova rimodulazione tariffaria che interesserà una parte dei clienti di rete mobile e fissa nelle prossime settimane. L’intervento prevede un aumento del canone mensile compreso tra 1 e 3 euro, con modalità e tempistiche differenti in base alla tipologia di offerta sottoscritta.

Fastweb, gli aumenti per i clienti mobile

Per quanto riguarda il mobile, l’incremento scatterà a partire da febbraio 2026 e coinvolgerà alcune offerte già attive. L’aumento varierà in funzione del piano, restando comunque entro la soglia massima dei 3 euro mensili. Fastweb ha precisato che eventuali sconti già applicati continueranno a essere riconosciuti anche dopo la modifica delle condizioni economiche.

La rimodulazione interesserà le principali offerte della gamma mobile, tra cui Fastweb Mobile, Fastweb Mobile Full, Fastweb NeXXt Mobile, Fastweb Mobile Light, Mobile Voce e Fastweb NeXXt Mobile Maxi, per le quali l’aumento sarà compreso tra 1 e 3 euro. Per Mobile Giga l’incremento previsto è tra 2 e 3 euro, mentre Fastweb Mobile Smart registrerà un aumento fisso di 2 euro al mese.

Fastweb, gli aumenti 2026 per la rete fissa

Un adeguamento analogo è previsto anche per alcune offerte di rete fissa. Anche in questo caso l’aumento, compreso tra 1 e 3 euro mensili, entrerà in vigore a partire da febbraio 2026 e riguarderà diversi piani delle linee Fastweb Casa e NeXXt. L’operatore conferma che gli sconti già riconosciuti ai clienti resteranno invariati.

Tra le offerte coinvolte figurano Fastweb Casa Full, che subirà un aumento tra 1 e 2 euro, e Fastweb Seven Internet, per la quale è previsto un incremento di 1 euro. Tutti gli altri piani interessati, tra cui Fastweb Casa Light, Fastweb Casa Privilege, Fastweb NeXXt Casa, Fastweb NeXXt Casa Light e le relative varianti, oltre alle offerte Internet e Internet + Telefono, saranno soggetti a un aumento compreso tra 1 e 3 euro al mese.

Cosa può fare il consumatore?

Alla luce di questi adeguamenti, i consumatori possono scegliere se continuare a usufruire del servizio accettando il nuovo prezzo oppure esercitare il diritto di recesso.

Per le offerte di rete fissa , la disattivazione senza costi potrà essere richiesta entro il 1° marzo 2026, secondo le modalità previste dalla normativa sulle modifiche unilaterali dei contratti. La comunicazione potrà avvenire tramite raccomandata o PEC, attraverso l’area clienti MyFastweb, contattando il servizio clienti oppure recandosi presso un punto vendita Fastweb, indicando come causale la “Modifica delle condizioni contrattuali”.

I clienti mobile interessati riceveranno invece una comunicazione personale tramite SMS sulla SIM coinvolta. In caso di mancata accettazione della variazione, sarà possibile recedere dal contratto o passare a un altro operatore senza penali né costi di disattivazione. Per le offerte mobili, il termine entro cui esercitare questo diritto è fissato al 1° maggio 2026.

In presenza di pagamenti rateali ancora attivi, i clienti potranno decidere se proseguire con la rateizzazione oppure saldare in un’unica soluzione le rate residue.

Per evitare possibili truffe, è importante prestare attenzione a telefonate o messaggi che invitano a cambiare operatore facendo riferimento a presunti aumenti imminenti. In questi casi Fastweb non contatta i clienti per proporre il passaggio ad altri operatori né affida comunicazioni di questo tipo a call center esterni. Per verificare in modo sicuro l’entità dell’aumento applicato alla propria offerta e ottenere informazioni attendibili, il riferimento corretto resta l’area clienti MyFastweb, dove sono indicati in modo chiaro sia i dettagli contrattuali aggiornati sia i canali ufficiali per contattare l’assistenza.