Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Fastweb annuncia nuove rimodulazioni per la rete fissa a partire da maggio 2026. Gli aumenti colpiranno le offerte NeXXt e Internet. Scopri come verificare il tuo rincaro in fattura e la procedura per il recesso

ANSA

Di recente il mercato mobile è stato un po’ scosso e, di fatto, i cambiamenti non sono ancora conclusi. Si torna a parlare di rimodulazione, stavolta in merito alla rete fissa. Sguardo rivolto a Fastweb, che ha comunicato una variazione contrattuale che colpirà migliaia di abbonati a partire da maggio 2026.

Il motivo? L’azienda, come tante altre, sostiene sia necessario per poter garantire la migliore qualità di rete, offrendo servizi sempre all’altezza delle esigenze. Di fatto, a fronte di costi infrastrutturali maggiori, si richiede agli abbonati di pagare parte del conto.

Quali offerte Fastweb saranno più care

La rimodulazione annunciata non sarà identica per tuti i clienti Fastweb. Varia in base al piano sottoscritto. Stando a quanto comunicato dall’azienda, la spesa extra varierà tra 1 e 3 euro al mese. Ecco nel dettaglio le tariffe additate:

NeXXt internet, aumento tra 1 e 2 euro al mese;

Offerta internet aumento tra 1 e 3 euro al mese.

In nessun caso, però, sconti o promozioni attualmente attivi sul canone mensile verranno toccati. Al netto dell’eventuale sconto, però, si applicherà un rincaro sul costo di base. Per conoscere la cifra esatta del proprio aumento, i clienti dovranno consultare la comunicazione personale ricevuta in fattura o, in alternativa, navigare attraverso l’app MyFastweb.

Diritto di recesso

Una comunicazione difficile da mandare giù per molti utenti, in uno scenario di rimodulazioni generali. Di recente è giunta comunicazione da parte di Vodafone e, considerando l’accordo con Tim, di cui tanto si è discusso, non è da escludere che anche il colosso ex Telecom possa inviare qualche lettera a breve.

Come previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, dinanzi a una modifica unilaterale del contratto, l’utente ha il coltello dalla parte del manico. Se non si accettano le nuove condizioni, è possibile recedere dal contratto o passare a un altro operatore senza penali e senza costi di disattivazione. La richiesta dev’essere però inviata entro il 1° maggio 2026.

Ecco le modalità ufficiali:

si può inviare una PEC a fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it, allegando copia del documento d’identità e specificando la causale “modifica delle condizioni contrattuali”;

si può inserire la stessa causale nel campo note della richiesta tramite l’area clienti di MyFastweb;

ci si può recere presso un punto vendita Fastweb autorizzato.

PEC: Inviando una mail a fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it (allegando copia del documento d’identità e specificando la causale “modifica delle condizioni contrattuali”).

Area Clienti MyFastweb: Inserendo la stessa causale nel campo note della richiesta di disdetta.

Negozio Fisico: Recandosi di persona presso un punto vendita Fastweb autorizzato.

Rate da pagare

Molti si chiedono, in circostanze del genere, cosa accade in caso di rate ancora da pagare, principalmente per quanto riguarda il modem. Fastweb chiarisce che il recesso non cancella il debito contratto. Si può continuare a pagare secondo il piano originale, pur non essendo più clienti, oppure saldare tutto in un’unica soluzione al momento della chiusura del rapporto.