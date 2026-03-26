Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Giornalista e Content Editor

Dimenticate i vecchi faldoni di carta o i PDF sparsi in portali regionali lenti e difficili da navigare. La sanità italiana sta per affrontare la sua “rivoluzione” digitale: dopo anni di sviluppo, dal 31 marzo prende il via l’ultima fase che punta a rendere il nuovo Fascicolo Sanitario Elettronico operativo entro il mese di giugno.

Utilizzando i fondi del PNRR, l’Italia sta costruendo un ecosistema dove i dati non sono più semplici documenti archiviati, ma informazioni vive che viaggiano in tempo reale tra ospedali, medici di base e lo smartphone del cittadino.

Cosa succede entro il 31 marzo?

Il 31 marzo 2026 rappresenta lo spartiacque definitivo per la cosiddetta Fase 3. Entro questa data, ogni Regione italiana deve garantire l’accesso ai servizi telematici attraverso un’interfaccia utente unica e semplificata, eliminando la frammentazione che oggi costringe i cittadini a confrontarsi con portali differenti a seconda della propria residenza.

La scadenza è perentoria e non solo per una questione di “piani”. Superata questa soglia, la Commissione Europea non accetterà ulteriore documentazione integrativa per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, rendendo il traguardo di giugno 2026 il termine ultimo per la piena operatività del sistema in tutta Italia.

Le novità per i pazienti

Ma andiamo al sodo: quali sono davvero le novità per i pazienti? La prima arriva direttamente sullo smartphone, grazie all’integrazione con l’IT-Wallet all’interno dell’App IO.

La Tessera Sanitaria digitale e l’accesso al nuovo Fascicolo Sanitario Elettronico sono parte integrante di questo portafoglio elettronico e ci permettono di condividere i dati con un medico, tramite un semplice link sicuro o un QR code. In soldoni, non servirà più stampare referti.

Diventa consultabile anche il Profilo Sanitario Sintetico, la scheda redatta dal medico curante già operativa dallo scorso settembre, che riassume allergie, farmaci salvavita e patologie croniche. Va da sé che possa diventare uno strumento vitale in caso di emergenza, perché il medico del pronto soccorso può consultarla istantaneamente ovunque il paziente si trovi, anche al di fuori della propria Regione di residenza.

Grazie a questa digitalizzazione del profilo sanitario, il cittadino diventa protagonista attivo attraverso il Taccuino personale dell’assistito, una sezione in cui è possibile inserire autonomamente dati prodotti da smartwatch o da sensori medici domestici, come i misuratori di pressione o glicemia. Questi dati – che devono essere validati clinicamente – entrano a far parte dell’ecosistema di cura, permettendo un monitoraggio costante che riduce il divario informativo tra paziente e medico.

Infine, ricordiamo che ogni prestazione sanitaria deve comparire nel Fascicolo Sanitario Elettronico entro cinque giorni dall’erogazione. In questo modo il sistema vuole garantire che la storia clinica del paziente sia sempre aggiornata in tempo reale.

Nuovi obblighi per i medici

Un notevole cambiamento riguarda l’estensione degli obblighi al settore privato, ponendo fine a quei “buchi neri” informativi che finora hanno reso praticamente invisibili al sistema pubblico molti esami effettuati a pagamento.

Sempre entro il 31 marzo 2026, tutte le strutture sanitarie private autorizzate – inclusi poliambulatori, centri odontoiatrici, laboratori di analisi – avranno l’obbligo di alimentare il Fascicolo Sanitario Elettronico per almeno il 90% delle prestazioni effettuate. Non si tratta più di caricare semplici scansioni, ma i medici dovranno produrre documenti strutturati secondo standard internazionali come l’HL7 FHIR, garantendo che le informazioni siano leggibili e interpretabili semanticamente dai software di tutta Italia.

Ai medici è dedicata, inoltre, la Piattaforma Nazionale di Telemedicina gestita da Agenas, che permette di svolgere televisite e teleconsulti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Le previsioni sono ottimistiche. Entro la fine di quest’anno, quasi 800.000 pazienti dovrebbero essere assistiti tramite questi strumenti, con referti che confluiranno automaticamente nel Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente per garantire la continuità delle cure.

L’Intelligenza Artificiale entra nella sanità italiana

Dietro l’interfaccia utente del nuovo Fascicolo Sanitario Elettronico agisce l’Intelligenza Artificiale. Agenas ha lanciato MIA (Medicina e Intelligenza Artificiale), piattaforma concepita come alleata del medico che analizza esclusivamente dati certificati per suggerire diagnosi precoci e identificare pazienti a rischio.

Il Ministero della Salute ha investito circa 292 milioni di euro per lo sviluppo di questi modelli predittivi, applicati anche nelle Centrali Operative Territoriali per analizzare i dati provenienti dal telemonitoraggio domiciliare e ottimizzare la gestione delle cronicità,

Il sistema intende utilizzare gli algoritmi non solo per la cura del singolo, ma anche per finalità di programmazione sanitaria ed epidemiologica, permettendo alle Istituzioni di identificare cluster di malattie o inefficienze nell’erogazione delle cure in tempo reale.

Privacy e sicurezza per i cittadini

E, in tutto ciò, dove finisce la nostra privacy? Entro la fine di marzo, le ASL e le Aziende Ospedaliere devono completare la migrazione dei propri sistemi sul Polo Strategico Nazionale, un cloud ad alta affidabilità localizzato in Italia e progettato per resistere ad attacchi hacker e interferenze esterne.

Il cittadino non perde il controllo dei propri dati, punto molto importante. Ognuno di noi ha il diritto all’oscuramento selettivo, che permette di nascondere informazioni sensibili come diagnosi di HIV o interruzioni di gravidanza, rendendole visibili solo con un consenso esplicito aggiuntivo.