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L'app IO mostra agli utenti un avviso che rimanda al Fascicolo Sanitario Elettronico senza archiviare dati sanitari all'interno dell'app stessa.

Dal portale nazionale bisogna selezionare la regione e autenticarsi con SPID, CIE o CNS per consultare referti, ricette e altri documenti.

Le funzioni e la quantità di documenti variano per territorio e l'adozione del servizio è molto disomogenea tra le regioni italiane.

L’app IO sta mostrando a numerosi cittadini un messaggio dedicato al Fascicolo Sanitario Elettronico. La comunicazione semplifica l’accesso al servizio, ma non trasferisce i documenti sanitari all’interno dell’applicazione. Referti e informazioni cliniche continuano infatti a essere conservati nei sistemi gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

Il messaggio, promosso dal Ministero della Salute, ricorda agli utenti che il proprio Fascicolo è già disponibile online. Premendo il pulsante “Vai al tuo Fascicolo”, tuttavia, non si apre una nuova sezione di IO simile a quelle dedicate ai documenti di IT-Wallet.

L’app rimanda invece al portale nazionale del Fascicolo Sanitario Elettronico. Da qui è necessario selezionare il proprio territorio per raggiungere la piattaforma sanitaria competente.

Come accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico dall’app IO

IO funziona quindi come punto di accesso al servizio corretto. L’applicazione non archivia dati sanitari e non consente di consultare direttamente la propria documentazione clinica.

Una volta raggiunto il portale regionale, l’utente deve autenticarsi tramite SPID oppure con la Carta d’Identità Elettronica. È possibile accedere anche con la Carta Nazionale dei Servizi.

La procedura riflette l’organizzazione territoriale della sanità digitale italiana. I diversi Fascicoli regionali sono collegati all’infrastruttura nazionale, ma possono offrire funzioni differenti. Anche la quantità di documenti disponibili varia in base al territorio e ai dati caricati dalle strutture sanitarie.

Il messaggio ricevuto su IO, dunque, non segnala un problema né annuncia la creazione di un archivio sanitario centralizzato all’interno dell’app. Si tratta di un collegamento pensato per rendere più semplice l’individuazione del portale di riferimento.

Quali servizi sanitari sono disponibili nel Fascicolo accessibile da IO

Il Fascicolo Sanitario Elettronico permette generalmente di consultare i referti prodotti dalle strutture sanitarie. Al suo interno possono essere disponibili anche le ricette elettroniche.

Alcuni Fascicoli comprendono i certificati vaccinali. Possono inoltre mostrare le lettere di dimissione rilasciate dopo un ricovero. In determinati territori vengono caricati anche i verbali del pronto soccorso.

Le differenze non riguardano soltanto i documenti consultabili. Alcune piattaforme regionali permettono di prenotare una visita o di pagare un ticket. In altri territori è disponibile la procedura online per cambiare il medico di famiglia.

La comunicazione inviata tramite IO punta quindi a far conoscere meglio uno strumento già esistente, ma ancora poco utilizzato in diverse aree del Paese.

I dati riportati dal portale ufficiale di monitoraggio indicano un utilizzo medio nazionale del 26,5%, ma il divario tra le diverse aree del Paese resta molto ampio. In Veneto la percentuale sfiora il 64,1%, mentre in Toscana raggiunge il 51,4%. L’Emilia-Romagna si attesta al 38,7% e la Sardegna al 22,9%. Nel Lazio l’utilizzo scende al 9,5%; in Basilicata si ferma invece all’1,2%. Il servizio è dunque già disponibile, ma molti cittadini italiani non lo utilizzano ancora.

App IO, le novità

L’accesso facilitato attraverso IO può aiutare gli utenti a trovare il proprio Fascicolo, senza però modificare il modo in cui i servizi sanitari vengono gestiti dalle singole Regioni. Negli ultimi anni, l’app IO ha introdotto numerosi avvisi e nuove funzionalità. Tra queste figurano IT-Wallet, il portafoglio digitale pubblico nazionale, e la Carta Giovani Nazionale, che consente agli aventi diritto di ottenere agevolazioni e sconti su diversi servizi.