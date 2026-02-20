Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

Il quiz del FantaSanremo 2026 prosegue con le domande del 20 febbraio e mette alla prova memoria, velocità e conoscenza del Festival

Il quiz del FantaSanremo 2026 entra nella sua seconda giornata e continua a coinvolgere migliaia di utenti che ogni giorno accedono all’app per mettere alla prova la propria conoscenza sul Festival. Dopo il debutto del 19 febbraio, il gioco sponsorizzato Italpizza prosegue con un nuovo set di domande, mantenendo la stessa struttura rapida e competitiva: 20 quesiti da completare in cento secondi.

L’obiettivo? Sicuramente accumulare punti e migliorare la propria posizione, dato che una volta terminato il quiz compare una classifica (ed è anche possibile cercare il nome degli altri partecipanti per vedere la loro situazione). La seconda giornata rappresenta quindi un nuovo passaggio per chi punta ai trofei e per chi vuole sfruttare tutte le opportunità offerte da una delle novità più ingaggianti di questa edizione.

Le risposte al quiz del 20 febbraio

Con la seconda giornata, il quiz entra nel vivo e propone una nuova sequenza di domande legate al Festival, al fantasy game e ai suoi protagonisti. Come per il primo appuntamento, ogni quesito richiede attenzione e una buona familiarità con la kermesse, perché basta un’incertezza per compromettere il risultato finale.

Una pizza in compagnia, una pizza da solo, un totale di due pizze…

E l’Italia è questa qua In quale piazza viene allestito uno dei palchi esterni su cui si esibiscono gli ospiti?

Piazza Colombo Pippo Baudo detiene il record per il numero di conduzioni del Festival. Quante ne ha condotte?

13 In quale mese si svolge generalmente il Festival?

Febbraio Sanremo è nominata la città dei…

Fiori Cosa finse Ghali durante l’ingresso a Sanremo 2020 come ospite?

Di cadere dalle scale Chi ha vinto Fantasanremo nel 2024?

La Sad Le brutte intenzioni…

La maleducazione Quale copricapo ha portato punti agli artisti se indossato durante l’esibizione?

Corona Chi presentava il Festival l’anno in cui i Jalisse trionfarono con fiumi di parole?

Mike Bongiorno Cosa è successo a Ibrahimovich prima di arrivare all’Ariston nel 2021?

È rimasto bloccato nel traffico Chi vinse Sanremo nel 1998 con Perdere l’amore?

Massimo Ranieri Nel 2020 è andata in onda la puntata più unga della storia. Quando è finita?

2.41 Quale parola è stata citata da tanti artisti sul palco dell’Ariston in onore del FantaSanremo?

Papalina In quale bar è nato il FantaSanremo?

Bar Corva Chi è stato spesso a fianco di Amadeus durante il Festival?

Fiorello Cosa si vince storicamente al FantaSanremo?

La Gloria Eterna Chi nel 2022 ha inscenato un battesimo sul palco, utilizzando una coppetta d’acqua?

Achille Lauro Qual è il santo patrono di Sanremo?

San Romolo Chi ha vinto Sanremo 2021 con la canzone “Zitti e buoni”?

Maneskin

Il livello diventa, com’era prevedibile, più alto. Ogni giornata aggiunge un tassello in più alla sfida complessiva: le prossime uscite continueranno a premiare chi segue il Festival con costanza e occhio ai dettagli.

Un tuffo nella storia

Un po’ come tutte le attività collaterali di FantaSanremo 2026 (tra cui l’attività di sbloccare i trofei e il gioco arcade FantaSanremo Adventure), partecipare al quiz permette di attraversare la storia del Festival e del fantasy game, perché molte domande riportano alla luce canzoni, artisti e momenti che hanno segnato epoche diverse della musica italiana.

È un modo per ricollegare il presente alle sue radici, ricordando vittorie, curiosità e dettagli che hanno costruito l’identità di Sanremo e che continuano ancora oggi a influenzarne il racconto.