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Nel Fantacalcio non basta solo avere i migliori calciatori del momento alla difesa, al centrocampo o alla porta: anche il modulo di gioco fa la differenza. Ma quali possono andare a genio per quest’annata?

Lo abbiamo chiesto alle principali intelligenze artificiali, da GPT a Gemini fino a Claude e Perplexity. E con questo prompt: “Tra i moduli di gioco che ci sono oggi nel calcio, mi potresti dire quali potrebbero essere quelli più vincenti al Fantacalcio?“.

ChatGPT ti indica quali sono i moduli di gioco più vincenti al Fantacalcio

Nel caso dell’IA di OpenAI, ci siamo rivolti a ChatGPT 5.6, la versione più recente del chatbot, con attiva l’opzione “Pensa”. Di seguito la risposta alla nostra domanda:

Come accaduto con quello sulla formazione relativa al Fantacalcio, anche qui ChatGPT elabora in pochi secondi (8 sec.) una risposta esauriente, elencando cinque possibili moduli validi.

Il primo è il 3-4-3, definito come “il modulo con il maggiore potenziale offensivo“: ben sette giocatori tra attaccanti e centrocampisti “con possibilità concreta di portare bonus“. Ha un contro: ossia rinunciare “al modificatore della difesa, qualora il tuo regolamento lo preveda“.

Altro modello è il 3-5-2, ideale per costruire “una rosa profonda e costante a centrocampo“. Avresti un centrocampo ricco, tanti possibili assist, valorizzazione degli esterni. Ma “servono almeno due attaccanti affidabili“.

Altrimenti il 4-3-3, una rosa costruita con equilibrio “senza sacrificare eccessivamente i bonus offensivi“. Oppure il 4-4-2, una strategia “pragmatica”, utile se hai trovato “due attaccanti di alto livello ma non sei riuscito a costruire un centrocampo da primissimi posti”. Di contro, quattro centrocampisti possono diventare pochi “se la tua lega premia molto i bonus offensivi“. Infine, il 4-3-2-1, un sistema “estremamente diffuso anche nella Serie A 2026/27″.

Sempre l’IA consiglia però di evitare di scegliere il modulo prima della rosa. “Al Fantacalcio è molto più redditizio costruire una rosa che permetta di passare da 3-4-3 a 3-5-2 o da 3-5-2 a 4-3-3 in base alle partite e allo stato di forma dei giocatori”. Anche perché, secondo GPT, sarebbe meglio puntare molto sui difensori che giocano a centrocampo in quest’annata.

Infine, chiude con un suggerimento: “Per una lega classica, la mia gerarchia sarebbe quindi 3-4-3 > 3-5-2 > 4-3-3, con il 3-5-2 forse come scelta più sicura per tutta la stagione”.

Per Google Gemini questi sono i moduli che fanno per te

Abbiamo voluto chiedere direttamente alla versione più nuova del chatbot di Google, Gemini 3.6 Flash, impostando però l’opzione “ragionamento” al massimo consentito (“esteso”). Di seguito la sua risposta alla domanda:

Rispetto a ChatGPT, e anche alle altre IA, Gemini è categorica: “Al Fantacalcio il modulo vincente non esiste in assoluto, perché la scelta dipende quasi interamente dalla presenza o meno del modificatore di difesa e dal tipo di regolamento della tua lega“.

Fa dunque delle ipotesi. Nel caso di modificatore di difesa, l’IA di Google consiglia il modulo di gioco 4-3-3, perché “schierare quattro difensori ti permette di accumulare quel bonus prezioso sul punteggio finale grazie ai voti alti della linea difensiva”.

Nel caso di modalità classica senza alcun modificatore, meglio puntare sul 3-4-3, almeno per “ridurre al minimo i reparti arretrati per concentrare le risorse d’asta e la formazione sulle corsie di centrocampo e sul tridente“.

Infine, se modalità Mantra, moduli come il 3-4-2-1 o il 4-2-3 sono consigliati da Gemini, perché “permettono di valorizzare al massimo trequartisti ed esterni d’attacco, ruoli che spesso portano bonus paragonabili alle prime punte ma garantiscono una gestione della rosa molto più flessibile durante la stagione”.

Il suggerimento di Claude in merito ai moduli di gioco al Fantacalcio

Per il chatbot di Anthropic abbiamo selezionato la versione più recente, Claude Sonnet 5, e a sua volta abbiamo impostato l’opzione “ragionamento” al massimo consentito (“Max”). Di seguito la sua risposta alla domanda:

Sempre con i suoi tempi lunghi (3 minuti circa), Claude non risponde subito, anzi propone prima una lunga dissertazione sull’attuale calciomercato e sui moduli oggi in uso, finendo così per approdare alla stessa constatazione di Gemini, che “per il modulo da schierare, tutto dipende dal regolamento della tua lega“.

Detto ciò, l’IA di Anthropic consiglia diversi moduli: se senza modificatori convengono il 3-4-3 e il 3-5-2 (“il primo massimizza il tridente, il secondo sfrutta i centrocampisti da bonus quando l’attacco non è fortissimo“), oppure il 3-4-2-1, “il più equilibrato in assoluto“.

Nel caso di modificatore difesa attivo, segnala il 4-3-3, “tanto che i moduli con quattro o cinque difensori passano dal 48,8% di utilizzo nelle leghe senza modificatore all’81,2% in quelle che lo attivano“.

Inoltre segnala il 5-4-1, un “bonus di modulo massimo, ma resta di nicchia“.

Perplexity consiglia questi moduli per sbancare al Fantacalcio

Come nelle volte precedenti, anche qui per Perplexity ci siamo limitati ad accedere alla piattaforma ufficiale, e a lanciare il prompt. Questo è il risultato per la domanda:

Come nel caso delle precedenti, l’IA di Perplexity punta sull’elenco, e sul settaggio della scelta del modulo a seconda del regolamento che usi.

Se senza modificatore difesa, suggerisce il 3-4-3, che “ti permette di schierare fino a 7 giocatori con forte propensione offensiva“. In alternativa il 3-5-2, “alternativa molto solida, specialmente se hai centrocampisti “jolly” (che possono fare anche esterni) e una buona coppia d’attacco“.

In caso di modificatore difesa, consiglia il 4-4-2, ” un buon compromesso tra solidità difensiva e copertura a centrocampo”. Oppure il 4-3-3: “molto equilibrato, adatto se hai difensori affidabili e vuoi comunque spingere con tre attaccanti“. Ma attenzione: “devi stare attento a non rimanere troppo scoperto a centrocampo“.

E oltre a uno schema riassuntivo su come scegliere il modulo giusto per te (inedito rispetto alle altre IA), segnala anche le tendenze attuali in Serie A, ovviamente fino a oggi.