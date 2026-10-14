Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

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Ti arriva un SMS che sembra inviato dal Comune e ti annuncia una multa per eccesso di velocità. C’è anche un link, che non ti serve a pagare, visto che questo potrebbe farti sorgere un sospetto, se un minimo di truffe ne sai, ma vuole farti “consultare il verbale”.

Sei confuso e sorpreso da questa multa, incuriosito dal capire cosa voglia il Comune da te, che ti reputi innocente, e allora magari clicchi. Cadi però così nello schema di questa nuova truffa che sta circolando in questi giorni. Si punta ovviamente a spaventare l’utente, spingendolo a cliccare d’impulso. Si tratta in realtà di un tentativo di smishing e vediamo cos’è e come difendersi.

Il falso SMS del Comune

Il messaggio si presenta con un mittente generico, che dovrebbe già far sollevare un sopracciglio: “Comune”. Il testo è asciutto ma allarmante. C’è scritto il necessario per spingerti a cliccare in preda all’ansia.

Rilevata una violazione dei limiti di velocita previsti dal Codice della Strada. Consultare il relativo verbale.

Il tutto seguito da un link. Tutto ciò fa leva sul timore d’aver ricevuto una multa non dovuta, il che si lega alla curiosità di scoprire i dettagli, così da potersi difendere ed evitare il pagamento. È lo stesso meccanismo psicologico d’urgenza indotta sfruttato da gran parte delle truffe digitali.

Come funziona la truffa

Il link contenuto nell’SMS non porta affatto a un sito istituzionale. Questa è la base dello smishing. Ci si ritrova in una pagina costruita per imitarne l’aspetto, con l’obiettivo di non farti rendere conto che sei finito su un dominio sospetto. Questo è ovviamente del tutto estraneo ai canali ufficiali della pubblica amministrazione (che in Italia vantano tutti domini certificati).

Una volta atterrato qui, viene chiesto alla vittima di inserire i propri dati personali e, spesso, glie stremi di una carta per poter “pagare” la finta sanzione. Informazioni che finiscono direttamente nelle mani dei criminali, con il rischio di addebiti non autorizzati o di furto d’identità.

Come riconoscerla e cosa fare

I segnali sono diversi, a partire dal canale. I verbali veri non vengono notificati con un semplice SMS contenente un link, ma attraverso:

raccomandata;

posta certificata;

notifiche ufficiali.

Sospetto anche il mittente, considerando un generico “Comune” senza alcuna indicazione precisa, così come il link, che non corrisponde a un indirizzo istituzionale. A tradire la truffa, infine, ci sono spesso piccoli errori, come la parola “velocita” scritta senza accento. Dettagli che raramente si trovano in una comunicazione ufficiale.

La regola d’oro è non cliccare sul link e non inserire alcun dato. Il messaggio va semplicemente eliminato, senza rispondere. In caso di dubbio su un’eventuale multa reale, conviene verificare sempre attraverso i canali ufficiali del proprio Comune o della Polizia Locale, mai tramite i recapiti presenti nell’Sms. E se invece il click è già avvenuto e i dati di pagamento sono stati inseriti, sarebbe il caso di contattare la banca e far bloccare rapidamente la carta.