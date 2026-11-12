Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Il Cert-AgID ha scoperto un falso sito INPS che spinge chi usa Android a installare una finta app: per ora è innocua, ma potrebbe cambiare

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C’è un nuovo falso sito dell’INPS che punta agli smartphone Android. Lo ha individuato il Cert-AgID, ovvero il gruppo per la sicurezza informatica dell’Agenzia per l’Italia digitale. La segnalazione è arrivata mercoledì 11 novembre e riguarda un dominio creato appena due giorni prima.

Il dominio unisce nel nome “INPS” e “Italy”, imitando grafica e stile dell’Istituto di previdenza. Il sito invita gli utenti a scaricare una presunta app “INPS Mobile”, nella versione 4.12.0, spiegando passo dopo passo come abilitare l’installazione di app da fonti sconosciute.

Si tratta di una truffa scoperta in fase di allestimento: il file scaricato, per ora, si è rivelato innocuo. Gli analisti però ritengono che l’app malevola possa arrivare a breve. Per questo è bene capire come funziona il meccanismo, così da riconoscerlo quando la truffa sarà pienamente operativa.

Come funziona il falso sito INPS

Gli utenti Android in Italia dovrebbero fare molta attenzione in questa fase. A un occhio esperto un dominio come “InpsItaly” potrebbe far sorgere dei sospetti, ma in tanti si fidano della veste grafica e non fanno controlli di questo tipo.

L’obiettivo è far scaricare un file per diffondere un malware, cioè un software malevolo. Da quel momento le operazioni che i malintenzionati possono compiere sul dispositivo sono moltissime. Considerando che sul telefono ci sono ormai vita, lavoro, affetti e finanze, è facile comprendere la gravità del rischio.

Il sito riproduce l’aspetto e i loghi dell’INPS, come detto, e spinge al download di un file. Si vuole far credere che si tratti dell’app ufficiale dell’Istituto, che invece è tutt’altro. Per aumentare il numero di vittime, la pagina spiega anche nel dettaglio come impostare il proprio Android per installare app da fonti sconosciute. Di fatto, si spinge l’utente ad abbattere una delle barriere cardine per la sua tutela.

Al momento della scoperta, però, la trappola non era ancora completa. Il download era soltanto simulato, con tanto di finta barra di avanzamento.

Bot Telegram e messaggi in russo

Gli analisti hanno rilevato un bot Telegram che permette a chi gestisce la truffa di caricare e sostituire i file da remoto. Di fatto, il file innocuo può essere rimpiazzato in qualsiasi momento, avviando la truffa vera e propria.

Il sistema è pensato per sfuggire ai controlli e dà priorità agli indirizzi IP italiani. Blocca i programmi che analizzano automaticamente i siti e invia all’operatore, in tempo reale su Telegram, i dati di ogni visitatore, come:

indirizzo IP;

posizione;

browser utilizzato.

Nel codice e nei messaggi del bot sono presenti commenti in lingua russa, un indizio che però, da solo, non basta a stabilire l’origine dei truffatori.

Come difendersi

Le app Android vengono distribuite con estensione .apk e, quando si scaricano dal Google Play Store, passano attraverso dei controlli di sicurezza. Questi mancano, ovviamente, se si scarica da un sito qualsiasi. Per questo i truffatori chiedono di abilitare l’installazione da fonti sconosciute.

Una volta installate, le app malevole possono chiedere permessi molto ampi, come:

accesso agli SMS;

accesso alle notifiche;

accesso alle funzioni di accessibilità, per spiare le attività dell’utente, rubare credenziali o intercettare codici di sicurezza.

La prima regola per difendersi è visitare soltanto piattaforme ufficiali. Ciò vuol dire cercare i siti in autonomia e non dare mai per buoni i link suggeriti. Va ricordato, inoltre, che nessuna app istituzionale chiede di abilitare l’installazione da fonti sconosciute.

Occorre poi diffidare degli SMS che contengono link o che invitano a scaricare app o ad accedere a servizi INPS. Se il download fosse già stato completato, l’app va disinstallata subito, controllando nelle impostazioni del telefono quali permessi sono stati concessi, eventualmente con l’aiuto di un tecnico. È consigliabile, infine, avviare una scansione con Google Play Protect o con un antivirus affidabile.