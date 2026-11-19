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Una campagna di phishing imita il Sistema Tessera Sanitaria e minaccia la sospensione delle ricette elettroniche per indurre i professionisti a verificare l’identità.

Il portale falso sottrae credenziali SPID, codici OTP e immagini dei documenti, sfruttando pagine di accesso contraffatte e un indirizzo web ingannevole.

Per proteggersi occorre accedere ai servizi dai canali ufficiali; chi ha fornito i dati deve cambiare la password, avvisare il gestore e denunciare.

Quarantotto ore per confermare la propria identità digitale, altrimenti addio ricette elettroniche. Per un medico di famiglia o un farmacista è uno scenario da incubo, e l’email che lo annuncia sembra arrivare dalle istituzioni: il mittente è il Sistema Tessera Sanitaria, il portale su cui passa ogni giorno il lavoro di studi e farmacie. Basta un clic per entrare in una trappola che chiede molto più di una password.

Un’email che parla la lingua della burocrazia

Il messaggio si apre con un "Gentile Professionista" e prosegue con il lessico che chi lavora in sanità conosce a memoria. Si parla di un audit tecnico, di una verifica obbligatoria dell’identità digitale e della sospensione dei servizi per chi non si mette in regola entro due giorni. Tra i servizi a rischio c’è anche la ricettazione elettronica, lo strumento senza cui uno studio o una farmacia si fermano.

In apparenza la firma è del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Sistema Tessera Sanitaria. Il CERT-AGID, la squadra dell’Agenzia per l’Italia Digitale che tiene d’occhio le minacce informatiche, ha smascherato la campagna e l’ha ricostruita passo dopo passo. È un phishing cucito addosso a medici, farmacisti e operatori sanitari.

A ingannare può essere il mittente, come abbiamo già visto in truffe come quella legata a Klarna. Il portale su cui si atterra dopo il clic è pericoloso almeno quanto l’email.

Dentro il falso portale

Il link porta a sistemats4sanitafinanzeit[.]online, un indirizzo che a un’occhiata distratta richiama quello vero. La pagina ricalca il Sistema TS e mette davanti all’utente la scelta tra i diversi gestori SPID, ognuno con la sua schermata di accesso riprodotta.

Il portale è a tutti gli effetti una copia malevola. Per i cybercriminali è un metodo collaudato: sono molte le truffe che ingannano riproducendo pagine d’atterraggio originali, e anche Booking e PagoPA sono stati usati senza troppi complimenti.

A quel punto la procedura scorre come un login qualsiasi. Si inseriscono nome utente e password, poi il sito chiede il codice OTP, il numero temporaneo che di solito fa da ultima barriera. Chi lo digita sul falso portale consegna ai truffatori anche quello.

La richiesta che chiude il cerchio

Con le credenziali ormai in mano, i criminali alzano la posta. Il sito chiede di caricare le foto di fronte e retro della carta d’identità e della tessera sanitaria, come se servissero a completare la verifica.

Con l’accesso SPID, i codici temporanei e le immagini dei documenti, chi sta dall’altra parte ha tutto quello che serve per presentarsi online con il nome della vittima. Quante email siano partite e quanti professionisti ci siano cascati resta da capire: su questo l’avviso del CERT-AGID tace.

Gli indizi che tradiscono la truffa

Guardata con calma, l’email lascia qualche traccia. La fretta delle 48 ore serve a togliere il tempo per i controlli, e il saluto generico stona in una comunicazione che dovrebbe arrivare a un professionista registrato con nome e cognome.

L’indizio più evidente sta nella barra degli indirizzi. I servizi del Sistema TS vivono su domini che terminano con sanita.finanze.it, mentre quello della truffa incolla le stesse parole senza punti e chiude con un anonimo .online.

Come difendersi (e cosa fare se è troppo tardi)

Il CERT-AGID ha chiesto di disattivare il dominio, ha avvertito gli enti coinvolti e ha condiviso gli indicatori di compromissione con le organizzazioni che ricevono il suo feed. Per tutti gli altri vale una regola sola: al Sistema TS si arriva digitando l’indirizzo o dai preferiti, mai da un link ricevuto per email o SMS. Credenziali SPID e codici OTP restano personali, e nessun documento va caricato su un sito raggiunto per caso.

Chi ha un dubbio può controllare sui canali ufficiali del Ministero della Salute, dell’Agenzia delle Entrate e del Sistema Tessera Sanitaria, oppure girare il messaggio a malware@cert-agid.gov.it.

Chi invece ha già compilato tutto deve giocare d’anticipo. Deve cambiare subito la password SPID e avvisare il proprio gestore di identità digitale, chiedendo se serve di sospenderla. Deve anche sporgere denuncia alla Polizia Postale, visto che insieme alle credenziali sono finite in giro anche le foto dei documenti.