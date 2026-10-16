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Una copia di Chrome è comparsa tra gli annunci di Play Store. Dopo la rimozione, è emerso un falso WhatsApp: ecco perché il caso solleva dubbi sui controlli di Google.

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Cercare Google Chrome sul Play Store e trovare una copia del browser prima dell’applicazione ufficiale, persino tra i risultati sponsorizzati. È quanto accaduto a un utente Android, che ha scoperto una falsa versione di Chrome con oltre 100 mila download. La segnalazione, pubblicata su Reddit il 14 ottobre, ha sollevato interrogativi sui controlli di sicurezza dello store di Google. L’app è stata successivamente rimossa, ma poco dopo è emerso un altro caso simile: un clone di WhatsApp con oltre 500 mila download.

Falso Google Chrome sul Play Store: come un gioco è diventato il browser

La scheda della falsa applicazione sembrava quella di Google Chrome. Il nome e l’icona erano identici, mentre la descrizione e le immagini promozionali erano state copiate dalla versione ufficiale.

Per accorgersi dell’inganno bastava controllare lo sviluppatore: al posto di Google LLC compariva Hizbartech.

La storia dell’applicazione nasconde un particolare interessante. Inizialmente era stata pubblicata sul Play Store come un gioco chiamato Ball Bounce. Il 30 settembre avrebbe poi cambiato nome e aspetto, diventando una copia di Chrome.

A rimanere invariato era stato l’identificativo tecnico, com.ballbounce.Hizbartech, che conservava ancora il riferimento al gioco originale.

Il contatore di Play Store indicava oltre 100 mila download, una cifra che poteva rassicurare chi si imbatteva nell’applicazione. Non è però possibile stabilire quante persone abbiano scaricato la falsa versione di Chrome. Una parte delle installazioni potrebbe infatti risalire al periodo in cui l’app era ancora disponibile come Ball Bounce.

La falsa app Chrome compariva persino tra i risultati sponsorizzati di Google

L’aspetto più preoccupante della vicenda riguarda la pubblicità. Nello screenshot condiviso su Reddit, la copia di Chrome appariva come risultato sponsorizzato, in una posizione superiore rispetto al browser ufficiale.

Un utente che cercava di scaricare Chrome poteva quindi selezionare l’imitazione prima ancora di arrivare all’app autentica, anche perché la presenza tra gli annunci dello store poteva farla sembrare affidabile.

Ma cosa si trovava davanti chi installava l’applicazione? Secondo le testimonianze pubblicate su Reddit, al posto del browser compariva una sorta di chat con avatar generati dall’intelligenza artificiale, accompagnata da risposte automatiche.

Non sono emerse prove verificate di furti di password o della presenza di malware. Rimane però il problema dei controlli di Play Store, dove un’applicazione pubblicata inizialmente come gioco è riuscita a cambiare identità e a presentarsi come uno dei prodotti più conosciuti di Google.

Dopo Chrome, scoperto anche un falso WhatsApp con oltre 500 mila download

La rimozione del falso Chrome non ha chiuso la vicenda. Il 16 ottobre, Android Authority ha segnalato un’altra applicazione contraffatta in Play Store, questa volta una copia di WhatsApp.

Il clone, pubblicato dallo sviluppatore Agment Assets sallu, utilizzava la descrizione e le schermate del servizio di messaggistica originale. Il contatore aveva già superato i 500 mila download.

Secondo alcune segnalazioni, anche questa applicazione sarebbe comparsa tra i risultati sponsorizzati. Quando Android Authority ha riportato la notizia, il falso WhatsApp risultava ancora disponibile sullo store.

La testata ha osservato che l’app sembrava sfruttare il programma Early Access di Google, che non consente di visualizzare le recensioni pubbliche. Chi consultava la scheda aveva quindi un elemento in meno per capire se l’applicazione fosse affidabile.

Per evitare di scaricare una copia contraffatta, è importante verificare il nome dello sviluppatore prima dell’installazione. Nel caso di Google Chrome, quello ufficiale è Google LLC. Chi ha già installato la versione distribuita da Hizbartech dovrebbe rimuoverla e avviare una scansione con Google Play Protect.