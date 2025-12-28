Libero
Li chiamiamo "frutti", ma in realtà non lo sono

Li troviamo al banco frutta ma, tecnicamente, non sono frutti: lo strano caso dei "falsi frutti" che, botanicamente parlando, ci traggono in "inganno".

Foto di Nicoletta Fersini

Nicoletta Fersini

Li chiamiamo "frutti", ma in realtà non lo sono 123RF

La distinzione tra frutta e verdura è una di quelle convenzioni talmente radicate nella nostra quotidianità, da apparire quasi banale. Ma la classificazione scientifica rivela una realtà ben più complessa: non tutto ciò che chiamiamo “frutto” lo è, in senso botanico.

Per la scienza un vero frutto è esclusivamente il prodotto della trasformazione dell’ovario del fiore in seguito alla fecondazione. Se altre parti della struttura fiorale – come il ricettacolo, i petali o i sepali – partecipano alla formazione della polpa e si arricchiscono di nutrienti, ci troviamo di fronte a un “falso frutto” o pseudocarpo. Si tratta di una strategia evolutiva raffinata: la pianta coinvolge l’intera architettura del fiore per proteggere i semi e attirare gli animali dispersori

I “falsi frutti” più celebri

Il gruppo più celebre di “falsi frutti” appartiene alla famiglia delle Rosaceae, in particolare alla sottofamiglia delle Maloideae. Il caso più emblematico è il pomo, struttura tipica della mela (Malus domestica) e della pera (Pyrus communis). Dal punto di vista botanico, il vero frutto è limitato al torsolo cartilagineo che racchiude i semi, il quale deriva direttamente dai carpelli dell’ovario. La polpa croccante e succosa che consumiamo è, in realtà, il ricettacolo fiorale (ipanzio) che si è accresciuto avvolgendo l’ovario infero. Questo meccanismo biologico si applica anche al nashi (Pyrus pyrifolia), alla mela cotogna (Cydonia oblonga) e a diverse specie selvatiche come l’azzeruolo (Crataegus azarolus) e il pero corvino (Amelanchier ovalis), i cui piccoli “frutti” sono tecnicamente minuscoli pomi.

La fragola (Fragaria x ananassa) merita un discorso a parte. Spesso definita erroneamente come un singolo frutto, in realtà è un frutto aggregato di tipo conocarpo: i “veri frutti” della fragola sono i minuscoli puntini gialli distribuiti sulla superficie (acheni), ognuno dei quali contiene un singolo seme, mentre la parte rossa e zuccherina di cui molti sono ghiotti è il ricettacolo del fiore che, dopo la fecondazione, si gonfia e si espande verso l’esterno per esporre gli acheni.

Altre specie che possono “ingannare”

Spostandoci su specie più esotiche, la terminologia botanica diventa ancora più specifica. L’ananas (Ananas comosus), ad esempio, non è un frutto semplice e la sua polpa non deriva dai pistilli, come spesso si crede. Si tratta di un’infruttescenza chiamata sorosio, originata dalla fusione di oltre cento fiori disposti a spirale su un asse centrale. La polpa gialla che mangiamo è formata dalla coalescenza di ovari, sepali e brattee (foglie modificate), che diventano carnosi e si uniscono saldamente tra loro. Lo stesso discorso si applica ai gelsi (Morus alba e Morus nigra).

E poi c’è il caso del fico (Ficus carica). Quello che comunemente chiamiamo frutto è in realtà un siconio, ovvero un’infiorescenza carnosa e cava a forma di pera. I veri frutti sono i numerosissimi acheni (i granellini croccanti, per intenderci) che si sviluppano all’interno della cavità. Il fico è uno dei massimi esempi di coevoluzione, poiché la sua maturazione è legata a una complessa simbiosi con minuscole vespe impollinatrici che accedono alla struttura tramite un’apertura apicale chiamata ostiolo.

La melagrana (Punica granatum) è un altro affascinante caso di “falso frutto”. Botanicamente è una “balausta”, cioè una bacca complessa divisa internamente da membrane, dove la parte edibile non è polpa derivata dall’ovario né dal ricettacolo: i grani rossi (arilli) sono il rivestimento carnoso e succoso dei semi stessi.

