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SICUREZZA INFORMATICA

False e-mail sulla sostituzione della Tessera Sanitaria: attenti alla nuova truffa

Allarme phishing: false email chiedono il rinnovo della Tessera Sanitaria. Scopri come funziona la truffa, quali sono i rischi e cosa fare se l’hai ricevuta.

3 min di lettura

Foto di Davide Raia

Davide Raia

Tech editor

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

truffe iStock

Una nuova campagna di truffe informatiche sta prendendo di mira i cittadini, sfruttando indebitamente il nome del Ministero della Salute.

In queste ore circolano false email che invitano gli utenti a fornire i propri dati personali con la scusa di un presunto rinnovo della Tessera Sanitaria.

A lanciare l’allarme è stato il Ministero della Salute, con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito ufficiale.

Come funziona l’inganno 

La dinamica della truffa è semplice ma insidiosa e, quindi, potrebbe diventare un problema significativo per i cittadini italiani.

L’utente riceve un’email fraudolenta che lo invita a cliccare su un link per avviare la pratica di rinnovo della Tessera Sanitaria.

Questo collegamento rimanda a un sito web falso, la cui veste grafica è studiata per imitare in tutto e per tutto le piattaforme istituzionali.

All’interno di questa finta pagina governativa, alla vittima viene richiesto di compilare un modulo inserendo numerosi dati personali e sensibili.

Il meccanismo è quello classico e, come sempre avviene con queste truffe, il rischio di registrare un danno significativo è elevato.

Ricordiamo che già in estate abbiamo parlato di un caso simile, con un messaggio truffa legato alla tessera sanitaria. Si tratta di un argomento particolarmente “caldo”, in quanto coinvolge tutti, e offre ampio spazio per truffe di phishing.

Il Ministero della Salute, inoltre, aveva già avvisato di una campagna analoga la scorsa primavera. I tentativi di arginare la minaccia non sembrano essere andati in porto e, di conseguenza, per i cittadini diventa sempre più importante adottare le misure giuste per difendersi.

Quali sono i rischi

Le informazioni raccolte tramite questo finto modulo finiscono direttamente nelle mani dei truffatori e possono essere impiegate per scopi illeciti gravi, tra cui:

  • la rivendita delle informazioni personali a terzi;
  • la clonazione di documenti;
  • altre attività fraudolente a danno della vittima.

Una volta ottenuti, i dati possono essere usati per costruire identità false, aprire conti o richiedere finanziamenti a nome della vittima, oppure per orchestrare nuovi attacchi più mirati, come telefonate o messaggi che citano informazioni reali per apparire credibili.

Spesso, inoltre, non c’è tempo per accorgersi del furto e i dati vengono utilizzati in tempi brevissimi dai truffatori.

Come difendersi da questa truffa

Per riconoscere l’inganno basta tenere a mente una regola fondamentale: il Ministero della Salute non invia mai email per richiedere l’inserimento di dati personali tramite moduli online non istituzionali.

Qualsiasi richiesta o procedura di rinnovo legittima avviene esclusivamente attraverso i canali ufficiali. Ci sono, quindi, 3 azioni da fare quando si riceve una mail sospetta:

  • non cliccare su nessun link contenuto nel messaggio;
  • non fornire in nessun caso i tuoi dati personali o sensibili;
  • cancella immediatamente l’email dalla tua casella di posta.

È utile, inoltre, condividere questi consigli con amici e parenti, soprattutto tra le persone che sono maggiomente a rischio, magari perché più avanti con l’età, e che possono, quindi, essere raggirate più facilmente.

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