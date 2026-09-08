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L’IFA 2026 di Berlino è stato l’occasione per gustare alcune delle novità più bizzarre in quanto a tecnologia e ce n’è una in particolare che ha catturato l’attenzione. Si tratta del Fall Detection Sensor di Eufy presentato da Anker, produttore cinese di dispositivi per la casa intelligente, che per quanto "stravagante" risponde a un’esigenza quotidiana di fondamentale importanza.

La sua particolarità? Questo sensore domestico non si limita a monitorare la stanza: se rileva un impatto a terra, prende l’iniziativa e si rivolge direttamente alla persona chiedendole a voce se sia caduta e se abbia bisogno di soccorso. Una soluzione originale pensata per la sicurezza di anziani e persone fragili, nelle case private come nelle strutture di assistenza.

Come funziona il Fall Detection Sensor di Eufy

Il Fall Detection Sensor è un dispositivo compatto e discreto, con una forma rotonda che ricorda i classici rilevatori di fumo che si fissano a parete o a soffitto. Il suo vero punto di forza, però, non risiede nel design, bensì nell’assoluto rispetto della privacy: è totalmente privo di telecamere e moduli ottici.

Come funziona, allora? Al loro posto lavora una combinazione di radar a onde millimetriche (mmWave) e sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale che mappano l’ambiente e riescono a rilevare all’istante un pericoloso scivolamento, distinguendolo da gesti innocui come può essere sdraiarsi sul letto o sprofondare sulla poltrona.

L’assenza di videocamere è un bel passo in avanti nella smart home assistenziale, perché ci dà la possibilità di monitorare in totale riservatezza anche le zone più a rischio, come bagni e camere da letto. Senza contare che un dispositivo del genere supera un problema legato a smartwatch e bracciali salvavita, che gli anziani spesso dimenticano di indossare o di mettere in carica.

Il sensore di Eufy è dotato di microfono e altoparlante integrati e gestisce l’audio bidirezionale in vivavoce. Se l’utente non risponde al messaggio vocale di controllo o conferma di essersi fatto male, il sistema invia immediatamente un alert sullo smartphone di parenti o sanitari, in modo tale che possano parlare direttamente con la persona caduta a terra per sincerarsi delle sue condizioni.

Il Fall Detector Sensor dovrebbe debuttare sul mercato europeo nel febbraio 2027, con un prezzo di circa 200 euro.

Altri sensori domestici per l’assistenza agli anziani (e non solo)

Proteggere le persone vulnerabili, senza costringerle a indossare apparecchi o trasformare la casa in un set da reality show. È uno degli attuali obiettivi di aziende come Eufy-Anker, che si occupano di tecnologie volte a migliorare la qualità della vita in casa.

Sul mercato non mancano le alternative, a partire dall’Aqara Presence Sensor FP2, un sensore che viene installato a soffitto e sfrutta a sua volta la tecnologia radar mmWave per intercettare le cadute in un raggio di circa due metri, integrandosi perfettamente con Apple Home, Google Home, Amazon Alexa e Home Assistant per azionare allarmi sonori o accendere in automatico le luci della stanza in caso di emergenza.

Un’altra frontiera in rapida espansione riguarda i micro-radar a 24 GHz e 60 GHz, diffusi nell’ecosistema Tuya e nelle soluzioni di monitoraggio del riposo. Si tratta di dispositivi talmente sensibili da riuscire cogliere le oscillazioni del torace, misurando frequenza respiratoria e battito cardiaco per rilevare anomalie o stati di immobilità sospetta, anche mentre la persona dorme.

Infine, ricordiamo i sensori magnetici di apertura e quelli di vibrazione che vengono applicati a porte d’ingresso, frigoriferi, armadietti per i farmaci. Questi sensori non intercettano il momento esatto della caduta, ma tengono traccia della routine quotidiana, avvisando i familiari nel caso in cui la persona anziana o in generale il soggetto fragile smetta improvvisamente di compiere i soliti gesti quotidiani (come mangiare o assumere farmaci, appunto).