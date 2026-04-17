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Il sistema AI Falco scansiona le targhe e individua soste vietate. Già in sperimentazione a Como, promette controlli più rapidi nelle aree di parcheggio.

Ajdin Kamber/Shutterstock

L’intelligenza artificiale non è soltanto uno strumento al servizio degli utenti, ma può diventare anche un alleato delle autorità nel controllo dei comportamenti urbani. È il caso di chi parcheggia in sosta vietata: per loro infatti la pacchia è finita. Contro gli automobilisti che lasciano l’auto in divieto arriva infatti Falco, un nuovo sistema per l’accertamento delle infrazioni stradali basato sull’AI.

Come funziona il sistema AI Falco

Secondo quanto riportato dai media locali, Falco utilizza una telecamera a infrarossi per scansionare le targhe delle auto in sosta, alla ricerca di eventuali irregolarità.

Una volta letta la targa, il sistema trasmette il risultato direttamente al dispositivo in dotazione all’ausiliario del traffico, che provvede comunque a verificare la correttezza dell’infrazione prima di comminare l’eventuale sanzione.

Come sempre, la verifica da parte dell’umano è parte imprescindibile nelle attività dell’IA. È infatti un passaggio necessario per evitare di multare veicoli autorizzati o chi ha regolarmente pagato la sosta al parchimetro ed esposto il classico tagliandino sul parabrezza.

Ma oltre al controllo del pagamento della sosta, il sistema è in grado di verificare anche se un’auto parcheggiata in un’area a strisce gialle, riservata ai residenti, abbia effettivamente diritto a sostare.

Al momento lo strumento è in fase sperimentale nelle mani degli ausiliari del traffico di Como, ma la piena operatività è attesa verso la fine di aprile.

Cosa cambia davvero per gli automobilisti

Per gli automobilisti che rispettano le regole, l’arrivo di Falco cambia poco e nulla. Diverso il discorso per chi gioca sporco: con Falco diventerà infatti molto più difficile “farla franca” contando sui tempi di passaggio degli ausiliari.

Una volta a regime, il sistema introdurrà di fatto un monitoraggio quasi continuo delle aree di sosta a pagamento. Secondo il produttore Brav, in un solo turno di lavoro sarebbe in grado di analizzare automaticamente fino a 2.000 targhe all’ora.

Si tratta, in sostanza, di un cambio di passo nella gestione dei parcheggi: un sistema pensato per rendere più efficace e uniforme la vigilanza, ma che inevitabilmente è destinato a incidere sulle abitudini degli automobilisti, almeno per ora quelli di Como.

Il precedente di Cerbero

C’è da dire che l’innovazione di Falco non è un caso isolato. Da oltre un anno, per le strade di Roma è in funzione un altro dispositivo simile: Cerbero, un rilevatore di parcheggi irregolari.

Per farla breve, questo dispositivo si basa su una tecnologia avanzata che integra una telecamera a doppia direzione, con riprese sia frontali che posteriori. E ovviamente sull’IA: Cerbero integra reti neurali di intelligenza artificiale capaci di analizzare in tempo reale le immagini, individuare eventuali anomalie e segnalarle agli operatori di polizia durante le attività di pattugliamento.

Anche in questo caso, resta comunque agli agenti la gestione finale del processo: i dati vengono infatti inviati su tablet dedicati e la sanzione viene emessa solo dopo la valutazione sul posto.

Una tecnologia dunque promettente, che dimostra come l’intelligenza artificiale funzioni praticamente in tutti i settori, non solo nella sicurezza o nelle attività quotidiane più disparate, ma anche nel contrasto alla sosta vietata selvaggia nelle città, piccole o grandi che siano.