Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

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Meta lancia Facebook Verified, un badge gratuito che verifica le persone reali attraverso un breve video-selfie per ridurre i profili artificiali.

Il sistema confronta il video con le foto dell'account e richiede pochi minuti, ma non garantisce l'affidabilità né sostituisce la prudenza degli utenti.

Questioni cruciali restano la sicurezza dei dati biometrici e l'efficacia contro deepfake: la spunta alza l'asticella senza risolvere del tutto il problema.

Un profilo con foto perfette, una biografia curata, qualche post che sembra scritto da una persona vera: fino a poco tempo fa bastava un’occhiata per capire quando qualcosa non tornava, oggi le identità costruite con l’intelligenza artificiale hanno raggiunto un livello di verosimiglianza che mette in difficoltà anche l’occhio più allenato.

Restano alcune sbavature (uno sfondo che si deforma, una risposta fuori contesto), ma sono dettagli sempre più rari e sempre più facili da correggere. Così, Meta ha deciso di intervenire con uno strumento che prova a rispondere a una domanda diventata sorprendentemente attuale: dall’altra parte dello schermo c’è davvero un essere umano?

Che cos’è Facebook Verified?

Lo strumento in questione è Facebook Verified, una spunta gratuita che certifica la presenza di una persona reale dietro un profilo. Il rollout parte il 27 luglio, ma con una distribuzione graduale che coinvolge inizialmente alcuni mercati selezionati, prima di un’espansione più ampia nei mesi successivi.

Meta, va detto, non ha diffuso l’elenco dei Paesi coinvolti nella prima fase e non ha confermato se e quando la funzione arriverà in Italia, dove l’attivazione resta legata al calendario progressivo dell’azienda. Il messaggio di fondo, però, è già leggibile: su un social nato quando l’identità digitale coincideva quasi sempre con una persona riconoscibile, esistere è tornato a essere qualcosa da dimostrare.

Come funzionerà?

Come Meta ha dichiarato nel suo blog ufficiale, Facebook Verified è un badge gratuito che verifica la presenza di una persona reale dietro un profilo, attraverso una procedura basata su un selfie. L’utente, appunto, registra un breve video-selfie, che la piattaforma confronta con le foto già presenti sull’account per accertare che appartengano alla stessa persona.

La verifica richiede in genere pochi minuti, si effettua una sola volta e non prevede alcun abbonamento. Possono richiederla gli utenti maggiorenni con un account in regola con gli Standard della community, in particolare quelli che vietano frodi, truffe e pratiche ingannevoli, e privi di segnali riconducibili a comportamenti non reali.

Facebook Meta Blog

Restano esclusi, almeno in questa fase, le Pagine e i profili in modalità professionale, a conferma di un impianto pensato per le persone comuni più che per creator e aziende. Meta chiarisce anche cosa la spunta non è: il badge attesta che dietro il profilo c’è una persona verificata, ma non rappresenta un’approvazione dell’utente da parte dell’azienda e nemmeno una garanzia sulla sua affidabilità.

Chi assicurerà che i video selfie siano umani?

Qui si apre il punto più delicato. Il sistema confronta un volto ripreso in video con le immagini del profilo, ma è proprio la manipolazione dei volti il terreno su cui l’AI generativa ha fatto i progressi maggiori. Un deepfake ben costruito, un video sintetico animato a partire da una foto, un volto ricreato da zero: sono tutte tecniche in rapida evoluzione

Ciò ci fa chiedere: anche se il video dovrebbe teoricamente essere registrato in tempo reale, siamo sicuri che affidare a un riconoscimento facciale digitae il compito di separare gli umani dalle macchine sia la cosa migliore, considerando la velocità di evoluzione delle intelligenze artificiali?

C’è poi la questione dei dati. Il video del volto è un dato biometrico sensibile, e l’efficacia stessa dello strumento dipende da come Meta lo conserverà, utilizzerà ed eventualmente cancellerà. L’azienda ha indicato una conservazione limitata nel tempo dopo la verifica, ma resta il fatto che a un colosso che ha già usato i contenuti degli utenti per addestrare i propri modelli si chiede ora di gestire con trasparenza la chiave d’accesso a una nuova forma di credibilità sociale.

Il rischio, insomma, è che la barriera aumenti il costo di creazione dei profili falsi senza renderli impossibili, e che un utente in malafede possa comunque completare la verifica con la propria identità reale per poi spostare la conversazione altrove. La spunta alza l’asticella, ma non chiude la porta.

Gli usi della spunta

Al netto dei limiti, il badge può sicuramente aiutare in alcuni contesti: stando sempre alle dichiarazioni di Meta, dovrebbe comparire per prima cosa negli spazi dove le interazioni tendono a spostarsi rapidamente fuori dalla piattaforma, quelli in cui sapere chi si ha di fronte fa la differenza.

Su Marketplace, per esempio, potrà aiutare a valutare l’identità di un venditore prima di concordare un pagamento o un incontro, e anche su Facebook Dating offrirà un’indicazione in più prima di conoscere qualcuno. Sarà visibile anche nei Gruppi e sul profilo personale, mentre in un secondo momento dovrebbe affiancare i post pubblicati nel Feed.

Il vantaggio è la sua immediatezza: una piccola icona accanto al nome comunica in un istante un’informazione che altrimenti richiederebbe controlli manuali e intuito. Per chi compra, vende o cerca contatti tra sconosciuti, è un segnale di partenza utile, a patto di leggerlo per quello che è: un elemento in più da valutare, non un lasciapassare che sostituisce la prudenza.

Sempre più AI: perché sta diventando un problema?

La mossa di Meta si spiega solo se si allarga lo sguardo: creare fotografie credibili, interi profili e conversazioni convincenti richiede ormai pochissimo tempo, e una singola persona può gestire decine di identità artificiali, adattando il linguaggio a chi intende raggirare. Il web si sta popolando di agenti automatici, immagini sintetiche e identità intercambiabili, e i social sono il primo luogo in cui questo cambiamento diventa visibile.

Facebook si trova così a dover certificare qualcosa che un tempo veniva dato per scontato: l’esistenza di un essere umano. La spunta Verified racconta, in fondo, una trasformazione più grande di sé.

Su internet la presenza umana ha smesso di essere l’impostazione predefinita ed è diventata una caratteristica da provare, con un video-selfie e un badge accanto al nome. Resta da capire se questo basterà a ricostruire la fiducia, o se sarà soltanto il primo passo di una sorta di inseguimento destinato a durare a lungo.