Meta ha in mente grandi novità per Facebook, cercando di riportare il noto social alle origini, puntando tutto sulle connessioni tra persone e sul Marketplace

In sintesi

Meta sta rinnovando l’app di Facebook per conquistare l’utenza più giovane enfatizzando il Marketplace e funzioni come Reels, Gruppi e Amici.

La ristrutturazione mira a far tornare Facebook alle sue origini come piattaforma per conoscere nuove persone e rafforzare i legami esistenti.

Secondo alcuni, il metaverso immaginato da Mark Zuckerberg è in una posizione di stallo, mentre Meta continua a investire sull’intelligenza artificiale, considerata il vero trend del momento.

Nonostante questo, però, l’azienda sarebbe anche pronta a rilanciare Facebook, rinnovando l’app con l’obiettivo di riportare al centro la connessione tra amici e valorizzare ciò che, nonostante il passare degli anni, continua ancora a funzionare piuttosto bene, il Facebook Marketplace.

Come sta cambiando Facebook

Facebook, stando a quanto condiviso da Meta, continua a generare numeri impressionanti, soprattutto in termini di utenti attivi, ma la crescita nei mercati chiave rimane stagnante. La base d’utenza storica invecchia e Meta da tempo cerca un modo per riavvicinare la fascia più giovane, ripetutamente sfuggita verso alternative come TikTok, BeReal e Snapchat.

I tentativi di riposizionare Facebook come social per studenti universitari non hanno funzionato. Così Meta sta optando per una strategia diversa cercando di enfatizzare le funzioni che hanno conquistato la Generazione Z. Su tutte, Marketplace.

Il successo del “negozio di Facebook” tra i più giovani è un dato consolidato e, secondo eMarketer, oltre la metà degli utenti Gen Z statunitensi utilizza regolarmente la piattaforma. Nonostante questo, la sezione è sempre rimasta nascosta nel menu secondario dell’app, una scelta che secondo molti ha limitato il suo potenziale.

Per questo con il nuovo aggiornamento Meta vuole ribaltare questa logica e portare Facebook Marketplace direttamente nella barra di navigazione inferiore, puntando su una strategia orientata alla fruizione immediata e mobile-first.

Accanto a Marketplace arriveranno altre funzioni centrali per Meta, come Reels, Gruppi e Friends, che verranno evidenziate a loro volta, diventando più leggibili e più evidenti.

Ciò che appare evidente in questa “ristrutturazione” è sicuramente il chiaro riferimento al linguaggio visivo di Instagram. Facebook introdurrà infatti il doppio tap per mettere “Mi piace” alle foto, un gesto ormai diventato uno standard. Oltre a questo le immagini saranno organizzate in griglie più ordinate e potranno essere visualizzate a schermo intero con un semplice tocco.

Cambia anche la ricerca che otterrà un layout a griglia più immersivo permetterà di navigare foto e video in modo più fluido. Infine, il rinnovamento riguarderà anche le modalità di creazione di post e Storie che diventeranno più intuitive sul modello Instagram, appunto.

Facebook vuole tornare alle origini

Queste novità, incentrare sulla “valorizzazione dei profili utenti” (che diventano più ricchi di informazioni personali) vogliono far tornare Facebook alle origini, quando il social era una piattaforma nata per conoscere persone nuove.

Meta, dunque, tenta una strategia diversa e le informazioni condivise non saranno usate solo per le pubblicità, ma diventeranno un modo per facilitare le connessioni.

Questo porterà, naturalmente, a un cambiamento nel feed, che saranno più incentrati sugli amici e sulle loro passioni, in modo da creare o rafforzare i legami esistenti. Facebook, dunque, torna alle origini, concentrandosi sui rapporti umani nel tentativo di conquistare la Gen Z, sempre interessata a creare nuove connessioni da mantenere anche nella vita reale.