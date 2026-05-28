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Meta lancia nuovi abbonamenti Plus per Facebook, Instagram e WhatsApp con funzionalità premium mirate agli utenti più attivi.

I piani fanno parte del marchio Meta One e comprendono offerte per creator, aziende e abbonamenti dedicati a Meta AI.

Prezzi variano da 2,99$ a 49,99$ mensili e i rollout e i test iniziali saranno distribuiti in vari Paesi senza date italiane.

Meta amplia il proprio ecosistema di abbonamenti introducendo nuove versioni premium di Facebook, Instagram e WhatsApp. I nuovi piani, chiamati Facebook Plus, Instagram Plus e WhatsApp Plus, aggiungono funzionalità extra pensate soprattutto per gli utenti più attivi e arrivano insieme ai primi test degli abbonamenti dedicati a Meta AI.

L’iniziativa rientra nel nuovo marchio Meta One, creato per riunire in un’unica struttura i servizi a pagamento dell’azienda. Oltre alle app social, Meta sta infatti sperimentando anche piani rivolti ai creator e agli utenti che utilizzano in modo più intenso gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

Facebook e Instagram Plus: cosa cambia con l’abbonamento?

Instagram Plus e Facebook Plus introducono strumenti aggiuntivi legati soprattutto alle Storie, alla personalizzazione del profilo, alle statistiche di utilizzo e ad alcune funzioni esclusive. Gli utenti abbonati possono estendere la durata delle Stories oltre le tradizionali 24 ore, visualizzare quante volte una Storia è stata riguardata e creare liste personalizzate di pubblico alternative alla funzione “Amici più stretti”.

Tra le novità compaiono anche reaction animate, la possibilità di visualizzare un’anteprima delle Stories senza comparire tra gli spettatori, nuovi strumenti di personalizzazione, icone dedicate dell’app e font differenti per la biografia del profilo.

Instagram Plus include inoltre una funzione che consente di pubblicare contenuti direttamente sul profilo senza mostrarli nel feed dei follower. Facebook Plus propone strumenti molto simili a quelli introdotti su Instagram.

WhatsApp Plus, le funzionalità

WhatsApp Plus segue una strada differente e punta soprattutto sulla personalizzazione dell’esperienza utente. L’abbonamento introduce temi esclusivi per l’app, suonerie dedicate, sticker premium e la possibilità di fissare in alto un numero maggiore di chat rispetto alla versione standard.

Meta Verified sarà ancora disponibile?

Meta ha chiarito che questi nuovi piani non sostituiranno Meta Verified, il servizio già esistente dedicato alla verifica dell’identità e alla protezione contro l’impersonificazione.

Quanto costa il nuovo abbonamento a Facebook, Instagram e WhatsApp?

Meta ha fissato il prezzo di Instagram Plus e Facebook Plus a 3,99 dollari al mese. WhatsApp Plus costerà invece 2,99 dollari mensili.

Parallelamente, l’azienda inizierà a testare anche nuovi abbonamenti dedicati all’intelligenza artificiale. Meta One Plus avrà un costo di 7,99 dollari al mese, mentre Meta One Premium arriverà a 19,99 dollari mensili.

I due piani AI offriranno maggiore capacità di utilizzo per le funzioni avanzate di Meta AI, comprese la generazione di immagini e video e le modalità di ragionamento più complesse. La versione gratuita di Meta AI continuerà comunque a esistere, ma con limiti di utilizzo per alcune funzioni più pesanti dal punto di vista computazionale.

Meta sta inoltre sperimentando piani specifici per creator e aziende. Meta One Essential costerà 14,99 dollari al mese, mentre Meta One Advanced arriverà a 49,99 dollari mensili, includendo strumenti avanzati per analytics e gestione della presenza online.

Quando sarà disponibile in Italia?

Meta ha annunciato il rollout globale dei nuovi abbonamenti Plus per Facebook, Instagram e WhatsApp, senza però indicare una data precisa per la disponibilità nei singoli Paesi.

Per quanto riguarda gli abbonamenti dedicati a Meta AI, i primi test partiranno inizialmente da Singapore, Guatemala e Bolivia. I nuovi piani pensati per creator e aziende saranno invece sperimentati in Arabia Saudita, Marocco, Thailandia e Bangladesh.

L’obiettivo dell’azienda è riunire progressivamente tutte queste offerte sotto il marchio Meta One, destinato a diventare il punto centrale per gli abbonamenti dell’intero ecosistema Meta.