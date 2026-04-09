Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Facebook, Instagram e WhatsApp sono in down oggi 9 aprile 2026: ecco cosa sta succedendo e come fare a risolvere i problemi con le piattaforme di Meta

Nella mattinata di oggi, 9 aprile 2026, si sta registrando un down delle piattaforme social di Meta: in questo momento, infatti, numerosi utenti segnalano malfunzionamenti con Facebook, Instagram e WhatsApp, con anche l’impossibilità di utilizzare i servizi.

Le cause dei problemi potrebbero essere comuni, visto che le segnalazioni in merito al down sono emerse in modo quasi contemporaneo per tutte le piattaforme. Ecco cosa sta succedendo:

Problemi per WhatsApp, Facebook e Instagram

Le segnalazioni su Downdetector si stanno moltiplicando in queste ore: Facebook, Instagram e WhatsApp registrano disservizi di vario tipo in tutto il mondo. Molti utenti non riescono ad accedere alle piattaforme di Meta e a utilizzare i vari servizi collegati.

I problemi sembrano essere diffusi in modo uniforme in tutta Italia, stando alla distribuzione delle segnalazioni, segno che il down di Facebook, Instagram e WhatsApp è ormai evidente e che tanti utenti stanno registrando difficoltà all’accesso.

Bisogna sottolineare, in ogni caso, che i problemi di natura tecnica che stanno caratterizzando le piattaforme di Meta possono essere diversi e alcuni utenti potrebbero essere in grado di accedere alle app ma senza utilizzare tutte le funzionalità.

Alcuni messaggi potrebbero arrivare in ritardo e potrebbe non essere possibile aggiornare il feed dei social. Nei casi peggiori, invece, le app potrebbero risultare completamente inaccessibili.

Come risolvere

In attesa di una comunicazione ufficiale da parte di Meta, per il momento non c’è molto altro da fare se non attendere la risoluzione da parte dei tecnici dell’azienda, che sicuramente sono già al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento di Facebook, Instagram e WhatsApp.

Nel frattempo, è possibile utilizzare servizi alternativi, evitando di affidarsi alle piattaforme di Meta per inviare messaggi e restare in contatto con i propri amici o per aggiornarsi sugli ultimi eventi tramite il feed di contenuti messo a disposizione dalle app.

Ricordiamo che già in passato (e in più occasioni) le piattaforme di Meta hanno registrato dei malfunzionamenti “coordinati”, legati probabilmente all’utilizzo di un’infrastruttura di server comune, e che sono stati risolti nel giro di alcune ore grazie all’interno dei tecnici dell’azienda.

Problema in risoluzione

Dopo una mattinata “intensa” e ricca di segnalazioni, intorno alle qi problemi sono iniziati a diminuire e il down sembra essere in buona parte rientrato. Al momento, però, non c’è ancora una dichiarazione ufficiale da parte di Meta in merito alla risoluzione dei problemi registrati. Nonostante i malfunzionamenti siano in risoluzione, non possiamo escludere che alcuni dei servizi dei social continuino a non funzionare correttamente.

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