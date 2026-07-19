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Facebook e Instagram non funzionano: il disservizio è generalizzato e potrebbe espandersi e durare ancora

Koshiro K / Shutterstock.com

Facebook e Instagram registrano un'interruzione diffusa in Italia con desktop bloccati e app in funzione solo a singhiozzo.

Il messaggio di Facebook su browser genera timori di ban ma riguarda un malfunzionamento generalizzato dell'infrastruttura, confermato anche via VPN.

Downdetector mostra un'impennata di segnalazioni e Meta non ha ancora chiarito le cause, mentre le ipotesi restano aggiornamenti o errori server.

Ebbene sì, Facebook e Instagram sono in down in Italia. Chi prova a collegarsi ai social network si ritrova nel panico: Facebook, da desktop, mostra schermata di errore al posto del consueto feed, mentre Instagram risulta impallato, oscurato o bloccato.

Le segnalazioni si stanno moltiplicando di minuto in minuto, sui social e sulle piattaforme di monitoraggio, e disegnano un disservizio in linea con i (purtroppo) comuni precedenti.

Facebook: il messaggio di errore che compare agli utenti

Partiamo da Facebook. Il testo che accoglie chi tenta il login da browser parla di un account non disponibile al momento e attribuisce la causa a un problema del sito, con la promessa di una risoluzione in tempi brevi. Il messaggio può però trarre in inganno: leggendo “il tuo account”, molti utenti hanno temuto una sospensione personale.

C’è anche chi ha pensato a un ban improvviso o a una violazione del profilo, e in tanti si sono precipitati a cercare di cambiare la password o a cercare procedure di recupero… solo per ritrovarsi sempre, di nuovo, di fronte alla stessa pagina.

Sì, perché in realtà la schermata è identica per chiunque provi a collegarsi in queste ore, segno che si tratta di un malfunzionamento generalizzato e non di un provvedimento sui singoli profili.

A confermarlo c’è anche un altro dettaglio: il problema persiste pure utilizzando una VPN e localizzandosi in un altro Paese, quindi l’origine del blocco va cercata nell’infrastruttura della piattaforma e non in un disservizio limitato alle reti italiane o a un singolo operatore.

Desktop ko, app a singhiozzo: la situazione al momento

Su Facebook, il quadro che emerge sia dalle segnalazioni che dai nostri tentativi personali è quello di un disservizio a due velocità. Da desktop l’accesso risulta di fatto impossibile: l’errore compare su tutti i principali browser, con o senza sessione già attiva, e ricaricare la pagina o svuotare la cache si rivela inutile.

Diverso il discorso per l’app mobile, che al momento continua a funzionare. Anche qui, però, l’esperienza è tutt’altro che fluida: diversi utenti riferiscono caricamenti a singhiozzo, feed che si aggiornano con lentezza, immagini che restano vuote e difficoltà nel pubblicare contenuti o commenti.

Cosa succede a Instagram?

Su Instagram, invece, il malfunzionamento si riscontra sia su desktop che da mobile, con le prime segnalazioni provenienti proprio dall’app mobile. Accedendo all’app si presenta una sorta di “reset” dell’account: il feed non è visibile, compaiono dei suggerimenti e, in basso, si nota una rotella di caricamento.

I rallentamenti sembrano più marcati in alcune zone d’Italia rispetto ad altre, un andamento a macchia di leopardo che suggerisce un problema in propagazione, con i server che rispondono in modo disomogeneo a seconda dell’area geografica e del carico. Chi ha urgenza di consultare il social, insomma, per ora ha più fortuna dallo smartphone.

La conferma di Downdetector

A certificare la portata del down ci pensa Downdetector, il servizio che aggrega in tempo reale le segnalazioni degli utenti: la curva dei report è schizzata verso l’alto nel giro di pochi minuti, il segnale tipico di un’interruzione su larga scala.

Anche su X gli hashtag #facebookdown,#instagramdown e#metadown sono in rapida ascesa, tra chi cerca conferme, chi si chiede se il problema riguardi solo il proprio account e chi ironizza sull’ennesimo blackout del social.

Cosa dice Meta (e cosa può essere successo)?

Al momento Meta non ha diffuso note ufficiali sulle cause del blocco né sui tempi previsti per il ripristino. Un atteggiamento in linea con i precedenti: anche in occasione dei down passati, l’azienda di Menlo Park ha commentato solo a servizio ripristinato, di solito con un breve messaggio di scuse sui propri canali e senza mai scendere troppo nei dettagli tecnici.

Le ipotesi più ricorrenti in casi come questo riguardano aggiornamenti software andati storti, errori di configurazione lato server o problemi nella distribuzione dei contenuti attraverso i data center europei. Fino a una conferma ufficiale, però, ogni ricostruzione resta una supposizione.

Cosa fare in attesa del ripristino

Di fatto, la storia recente suggerisce quindi che il ripristino potrebbe arrivare in tempi ragionevoli, anche se ogni disservizio fa storia a sé, pertanto l’unica strada percorribile è la pazienza.

Disinstallare le app, cancellare la cache o cambiare password non serve a nulla quando il guasto è lato server, e in alcuni casi rischia di complicare le cose una volta tornato tutto operativo.