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Il Garante privacy ha inflitto a Meta una multa di 805 milioni di euro per l'accesso alle fotografie degli smartphone Android di circa 20 milioni di italiani.

La funzione di Facebook era attiva per impostazione predefinita e si basava su un'autorizzazione generale, senza informazioni chiare né consenso specifico.

Meta dovrà modificare l'opzione e informare gli utenti, ma ha annunciato ricorso; l'indagine non ha riguardato l'uso delle foto per addestrare l'intelligenza artificiale.

Una multa da 805 milioni di euro per l’accesso alle fotografie conservate sugli smartphone Android degli utenti Facebook. È la sanzione inflitta dal Garante per la protezione dei dati personali a Meta Platforms Ireland Limited, accusata di aver utilizzato foto e video senza raccogliere un consenso specifico. Secondo l’Autorità, gli utenti non ricevevano neppure informazioni adeguate sull’accesso ai relativi metadati. La vicenda riguarda circa 20 milioni di utenti italiani.

Perché Facebook accedeva alla galleria degli smartphone Android?

La funzione “Ottieni suggerimenti dalla galleria quando navighi su Facebook” permette agli utenti di visualizzare, mentre scorrono il social network, alcune fotografie presenti sul telefono da utilizzare per creare nuovi post. Disponibile dal 2023, si basava su un’autorizzazione generale all’accesso alla galleria, richiesta anche per altre funzionalità dell’app.

Prima di concedere il permesso, l’utente visualizzava soltanto un messaggio che lo invitava ad “abilitare altre funzioni”. Non veniva spiegato che quell’autorizzazione avrebbe consentito a Facebook di proporre suggerimenti basati anche sulle fotografie private. L’opzione, inoltre, era attiva per impostazione predefinita.

Un’autorizzazione senza limitazioni può consentire all’app di leggere l’intero archivio fotografico, generalmente senza una scadenza. Il Garante ha evidenziato che né gli utenti né la stessa Autorità erano in grado di verificare quali informazioni venissero effettivamente utilizzate. La contestazione riguarda quindi l’accesso a contenuti personali, anche quando questi non vengono pubblicati su Facebook.

Il procedimento è stato avviato nel luglio 2025, dopo una segnalazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano. Le successive verifiche tecniche hanno portato il Garante ad accertare una violazione dell’articolo 122 del Codice privacy, che recepisce la direttiva europea ePrivacy. La normativa richiede un consenso libero e informato per accedere ai dati conservati sullo smartphone, anche in assenza di un danno per l’utente.

Meta aveva sostenuto che la questione dovesse essere esaminata dall’autorità irlandese. Il Garante ha però respinto l’obiezione, chiarendo che la disciplina ePrivacy non prevede il meccanismo dello sportello unico.

Multa da 805 milioni a Meta: cosa deve cambiare per gli utenti

Meta avrà 60 giorni per disattivare la funzione per impostazione predefinita, anche sugli account di chi aveva già autorizzato Facebook ad accedere alla galleria. Per utilizzarla nuovamente servirà un consenso specifico. Gli utenti dovranno inoltre ricevere spiegazioni chiare sul suo funzionamento e sulle modalità per disabilitarla. Senza un consenso valido, l’opzione non potrà essere attivata.

La società dovrà comunicare entro 30 giorni le iniziative avviate per adeguarsi al provvedimento. Entro 90 giorni sarà invece necessario presentare un secondo aggiornamento sugli interventi effettuati.

La sanzione equivale a circa lo 0,47% del fatturato mondiale di Meta. Nel calcolare l’importo, il Garante ha tenuto conto della durata della violazione e della scarsa collaborazione della società durante l’istruttoria. Sono state considerate anche alcune modifiche introdotte dopo la segnalazione, valutate come attenuanti nonostante il ritardo con cui sono arrivate.

Meta ha annunciato ricorso contro il provvedimento, giudicando sproporzionata la multa. La società sostiene che Facebook possa accedere alla galleria soltanto dopo aver ottenuto un’autorizzazione sul dispositivo, che gli utenti possono comunque revocare dalle impostazioni.

L’indagine non ha accertato un utilizzo delle fotografie per addestrare modelli di intelligenza artificiale, una questione che era stata esclusa dal procedimento. Meta nega di aver impiegato le immagini per questo scopo. Il Garante potrebbe invece esaminare separatamente una funzione introdotta nel 2026, che prevede l’elaborazione nel cloud dei contenuti presenti nella galleria.