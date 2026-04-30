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Eliminare il proprio account Facebook è una scelta sempre più diffusa, ma resta un’operazione con conseguenze precise e, nella maggior parte dei casi, definitive. Prima di procedere è utile capire cosa accade realmente ai propri dati e quali alternative sono disponibili, a partire dalla semplice disattivazione temporanea.

Disattivare o eliminare il profilo Facebook: quali sono le differenze?

La differenza tra disattivazione ed eliminazione è fondamentale. Nel primo caso, il profilo smette di essere visibile agli altri utenti e non compare nelle ricerche, ma i contenuti restano salvati. Foto, post, amici, video e dati non vengono cancellati e possono essere recuperati in qualsiasi momento effettuando nuovamente l’accesso. Anche Messenger continua a funzionare, con alcune informazioni ancora visibili nelle conversazioni.

L’eliminazione, invece, è un processo irreversibile. Una volta completato, non è più possibile riattivare l’account né recuperare i contenuti pubblicati. Profilo, immagini, video e post vengono rimossi in modo permanente. Si perde inoltre l’accesso a Messenger e ai servizi collegati tramite Facebook Login, come le piattaforme esterne che utilizzano lo stesso account per l’autenticazione.

Eliminare il profilo Facebook da PC

Per avviare la cancellazione da computer è necessario accedere alle impostazioni del proprio account. Dalla schermata principale si entra nel menu in alto a destra, quindi nella sezione Impostazioni e privacy. Da qui si prosegue nelle impostazioni generali e nel Centro gestione account, dove si trova l’area dedicata alla gestione del profilo.

All’interno di questa sezione è disponibile l’opzione per la disattivazione o l’eliminazione. Dopo aver selezionato la cancellazione definitiva, la procedura prosegue con una conferma guidata. Il sistema richiede alcuni passaggi aggiuntivi prima di completare la richiesta.

Ecco tutti i passaggi in breve.

Cliccare sulla propria immagine del profilo in alto a destra su Facebook. Selezionare Impostazioni e privacy. Cliccare su Impostazioni. Entrare nel Centro gestione account, visibile nella parte alta a sinistra della schermata. Cliccare su Gestisci account. Selezionare Gestisci accanto al tipo di account che si vuole eliminare. Cliccare su Disattivazione o eliminazione. Scegliere l’opzione per eliminare l’account. Cliccare su Continua. Seguire le istruzioni mostrate sullo schermo per confermare la cancellazione.

Prima di arrivare a questo punto è possibile esportare una copia delle proprie informazioni. Si tratta di un passaggio importante, perché una volta eliminato l’account i dati non saranno più recuperabili.

Eliminare il profilo Facebook da Android e iPhone

La procedura da smartphone segue una logica simile, anche se cambia il modo in cui si accede ai menu. Dall’app si entra nella sezione dedicata alle impostazioni tramite il menu principale, quindi nel Centro gestione account e nella gestione del profilo.

Anche su dispositivi mobili è presente la voce per disattivare o eliminare l’account. Dopo aver selezionato l’opzione di eliminazione, il sistema guida l’utente fino alla conferma finale. I passaggi restano sostanzialmente gli stessi della versione desktop, con differenze legate all’interfaccia.

Ecco tutti i passaggi in breve.

Aprire l’app di Facebook. Toccare Menu in basso a destra (o in alto). Scorrere verso il basso. Toccare Impostazioni e privacy. Toccare Impostazioni. Selezionare Vedi altro nel Centro gestione account. Toccare Gestisci account. Toccare Gestisci accanto al tipo di account che si vuole eliminare. Selezionare Disattivazione o eliminazione. Scegliere l’opzione per eliminare l’account. Toccare Continua. Seguire le istruzioni visualizzate per confermare la procedura.

Cosa succede dopo l’eliminazione?

Una volta avviata la procedura, l’eliminazione non è immediata. Se si cambia idea, è possibile annullarla entro 30 giorni effettuando l’accesso e interrompendo la richiesta. Superato questo periodo, l’account viene eliminato definitivamente.

La rimozione completa dei contenuti può richiedere fino a 90 giorni. Durante questa fase, le informazioni non sono più accessibili agli altri utenti. Alcuni dati possono rimanere nei sistemi di backup per esigenze tecniche o legali, ma non risultano più associati a un profilo attivo.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda i servizi collegati. Eliminando l’account si perde l’accesso a tutte le app che utilizzano Facebook per l’autenticazione. Lo stesso vale per eventuali contenuti legati a dispositivi come Meta Quest, che vengono cancellati insieme all’account.

Prima di confermare la scelta è quindi importante valutare tutte le implicazioni. Una volta superato il periodo di ripensamento, non è più possibile tornare indietro.