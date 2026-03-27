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Non è un segreto per nessuno: Facebook sta attraversando la crisi più profonda della sua storia ventennale. Quello che un tempo era il “re dei social” oggi appare come una città fantasma digitale, popolata da un’utenza sempre più anziana e svuotata di quella vitalità che genera tendenze.

I giovani sono altrove (su TikTok, YouTube e Instagram) lasciando le bacheche blu sature di link condivisi e contenuti statici. Per invertire questa rotta e convincere influencer e creator che hanno costruito le loro carriere altrove a tornare a pubblicare con costanza, Meta ha deciso di usare l’unica leva rimasta davvero efficace: il portafoglio.

La piattaforma ha un bisogno vitale di volti nuovi e contenuti freschi per trattenere l’attenzione di un pubblico che sta lentamente migrando. Il messaggio di Menlo Park è chiaro: “Sappiamo che non siamo più il posto più cool del web, ma siamo quelli che possono pagarti meglio”. Questa strategia di “monetizzazione aggressiva” è il tentativo estremo di comprare quella rilevanza culturale che il social non riesce più a generare organicamente.

Creator Fast Track: i dettagli del piano

Il nuovo programma, denominato Creator Fast Track, mira a eliminare l’attrito iniziale per chi decide di sbarcare (o tornare) su Facebook. La barriera d’ingresso è solitamente la fatica di ricostruire un’audience da zero, ma Facebook ha deciso di abbatterla con una doppia spinta: visibilità assistita e stipendi fissi.

Il programma prevede infatti tre mesi di pagamenti garantiti per chi condivide Reels idonei. Le cifre sono strutturate per attirare i pesi massimi del settore:

1.000 dollari al mese per i creator che vantano almeno 100.000 follower su Instagram, TikTok o YouTube.

al mese per i creator che vantano almeno 100.000 follower su Instagram, TikTok o YouTube. 3.000 dollari al mese per chi ha superato il milione di follower su almeno una di queste piattaforme concorrenti.

Oltre all’assegno mensile, Facebook promette un incremento artificiale della reach (la copertura) dei video, accelerando la crescita dei follower in un modo che sarebbe impossibile senza il “trucco” della piattaforma. L’obiettivo è creare una nuova generazione di star di Facebook nel minor tempo possibile.

Un investimento da 3 miliardi

I numeri confermano che la strategia economica è l’unico pilastro su cui Facebook poggia oggi la sua speranza di futuro. Nel 2025, la piattaforma ha pagato ai creator la cifra record di quasi 3 miliardi di dollari, un balzo del 35% in un solo anno. Non si tratta solo di generosità, ma di una necessità operativa: il 60% di questi pagamenti è andato ai Reels, l’unico formato che sembra ancora avere un barlume di trazione sul pubblico.

La scommessa di Mark Zuckerberg è che, offrendo la possibilità di monetizzare non solo i video lunghi, ma anche Stories, foto e persino i post testuali, Facebook possa diventare una “cassaforte” sicura per i creator che si sentono penalizzati dagli algoritmi instabili di altre app. Il numero di creator che guadagnano più di 10.000 dollari l’anno su Facebook è cresciuto del 30%, segno che la leva economica sta effettivamente attirando qualcuno.

Nuovi strumenti per monitorare ogni centesimo

Per rendere il “matrimonio di interesse” ancora più solido, Facebook sta introducendo metriche di trasparenza mai viste prima. I creator potranno monitorare le “Qualified Views” (visualizzazioni che generano effettivamente guadagno) e l'”Earnings Rate” (la rendita ogni 1.000 visualizzazioni). C’è persino una sezione dedicata alle visualizzazioni non qualificate, che spiega esattamente perché un contenuto non ha prodotto reddito.

Mentre Facebook lotta contro la percezione di essere un social “per boomer”, il Creator Fast Track rappresenta l’ammissione definitiva che, nel 2026, la fedeltà alla piattaforma non si conquista più con le funzioni innovative, ma con i bonifici bancari. Resta da vedere se i soldi saranno sufficienti a riportare la vita in un ecosistema che molti utenti hanno già salutato.