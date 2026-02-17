Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Apple sta per annunciare qualcosa di nuovo. Il gruppo di Cupertino ha fissato il primo appuntamento del 2026 per mercoledì 4 marzo, scegliendo una formula diversa rispetto ai consueti eventi ospitati all’Apple Park. Nell’invito si parla di “special Apple Experience” e sono previsti incontri in contemporanea a New York, Londra e Shanghai.

Dove guardare l’evento Apple del 4 marzo?

A differenza dei keynote tradizionali, nell’invito non compaiono indicazioni precise su una diretta streaming. Diverse fonti hanno evidenziato l’assenza di riferimenti alla trasmissione pubblica, lasciando spazio a più scenari: una presentazione preregistrata, un annuncio più discreto affiancato da sessioni dal vivo, oppure un evento a numero chiuso con prove dei dispositivi riservate a stampa e creator. Al momento Apple non ha fornito conferme ufficiali sul formato.

Nei giorni che precedono il 4 marzo saranno soprattutto i dettagli operativi a offrire indicazioni più concrete: l’eventuale comparsa dello streaming sulle pagine ufficiali dedicate agli eventi, la pubblicazione del link su YouTube o sul sito istituzionale e, in generale, il tipo di copertura che verrà consentita ai partecipanti nelle tre città coinvolte.

Perché questo evento è diverso dai soliti “Apple Event”?

Negli ultimi anni, l’azienda ha consolidato un calendario piuttosto riconoscibile. I grandi appuntamenti pubblici, accompagnati da keynote e video ufficiali, gravitano intorno a momenti chiave come la WWDC o il lancio autunnale degli iPhone. L’“Experience” del 4 marzo si colloca invece fuori da questo schema, sia per la scelta di tre città in parallelo sia per la stessa denominazione, che richiama più una sessione dimostrativa che un evento da palcoscenico.

C’è poi un elemento temporale che rende il contesto ancora più interessante: il 4 marzo cade durante il Mobile World Congress di Barcellona, in programma dal 2 al 5 marzo. In quei giorni l’attenzione del settore tecnologico è già concentrata sulla fiera catalana. Non è necessariamente una mossa in contrapposizione, ma la coincidenza contribuisce a far salire ulteriormente le aspettative intorno all’appuntamento.

Cosa aspettarsi dall’evento Apple 2026: tra indizi minimi e rumor

Sui contenuti, al momento, si può parlare soltanto di indiscrezioni. Da settimane circolano report su una possibile ondata di prodotti tra fine febbraio e marzo, ma nessuna conferma è arrivata dall’azienda.

MacBook economico

Tra le ipotesi più ricorrenti figura un MacBook di fascia entry-level che, secondo alcune voci, potrebbe distinguersi anche per le colorazioni. L’invito stesso è stato letto da alcuni osservatori come un possibile richiamo cromatico, anche se si tratta di interpretazioni non supportate da annunci ufficiali.

I nuovi MacBook Air e MacBook Pro

Continuano inoltre a essere citati aggiornamenti per la gamma Mac con chip di nuova generazione, in particolare MacBook Air e MacBook Pro, con un possibile passaggio alla famiglia M5. In parallelo, si parla di novità legate ai display, ma anche in questo caso restiamo nel campo delle anticipazioni.

iPad e iPhone 17e

Le indiscrezioni comprendono anche un iPhone 17e e un aggiornamento della linea iPad, con riferimenti a un iPad Air di nuova generazione e a un iPad base rivisto. Il punto, però, resta invariato: Apple non ha confermato alcun prodotto per il 4 marzo e non è affatto certo che tutte le linee citate trovino spazio nello stesso momento.

In assenza di dettagli ufficiali, l’unica certezza è la data. Per capire la portata reale di questa “special Apple Experience” bisognerà attendere i prossimi giorni e, soprattutto, il formato che l’azienda deciderà di adottare.