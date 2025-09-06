Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Questo settembre ha tutta l’aria di essere un mese molto interessante per gli appassionati di astronomia. Un periodo di transizione che saluta le calde notti estive per accogliere quelle più fresche e limpide dell’autunno. Romanticismi a parte, la buona notizia è che questo mese offre una rara convergenza di eventi, tra cui due eclissi e due opposizioni planetarie, che promettono uno spettacolo unico nel cielo notturno. Ma vediamoli nel dettaglio.

L’eclissi totale della Luna di sangue

Non potevamo che iniziare dall’evento più atteso: l’eclissi totale di Luna del 7 settembre. La Luna piena di questo mese è nota come “Luna del Raccolto” e, nel corso dell’eclissi, assume una suggestiva tonalità rossastra, la stessa che le è valsa appellativi come “Luna Rossa” o “Luna di sangue“. Questo particolare fenomeno si verifica quando la Terra si interpone tra il Sole e la Luna, e la luce solare, filtrata e rifratta dalla nostra atmosfera, colora di rosso il satellite.

Ma, andando al sodo, si può vedere dall’Italia? Stavolta la risposta è positiva quindi sì, possiamo vederla anche noi. Per gli osservatori tricolore, anzi, l’eclissi ha una particolarità affascinante: la Luna sorge sull’orizzonte orientale già in fase di totalità, poco prima delle 19:30. Poi il momento di massima eclissi, cioè quando la Luna è più profonda nell’ombra, si verifica tra le 20:11 e le 20:13.

Come sempre, per godere al meglio di questo spettacolo, si consiglia di trovare un punto di osservazione con un orizzonte libero e munirsi di binocolo (anche se, in verità, è visibile a occhio nudo, senza l’ausilio di strumenti).

I giganti del Sistema Solare

Settembre è piuttosto “democratico” e coinvolge anche due dei nostri giganti gassosi preferiti, che si trovano in opposizione, cioè raggiungono la loro massima visibilità dalla Terra perché nella direzione opposta al Sole rispetto al nostro pianeta. Nello specifico parliamo di Saturno e Nettuno.

Il “Signore degli Anelli” raggiunge l’opposizione il 21 settembre, nel punto alla minima distanza dalla Terra e al massimo della sua luminosità (magnitudine 0.6-0.7). Visibile a occhio nudo come un punto luminoso e giallastro per tutta la notte, è consigliabile comunque usare un piccolo telescopio per ammirare i suoi anelli.

Due giorni dopo, il 23 settembre, va in opposizione anche Nettuno, il gigante di ghiaccio. A causa della sua enorme distanza, ovviamente, non è visibile a occhio nudo e quindi occorre avere a disposizione uno strumento di un certo livello per una osservazione ottimale, oltre che per individuarlo nella costellazione dei Pesci (un binocolo potente o un telescopio).

Le congiunzioni del mese

Il cielo di settembre fa da scenario anche a una serie di congiunzioni, ovvero incontri ravvicinati tra la Luna e i pianeti. La prima il 19 settembre quando, nelle prime ore prima dell’alba, una sottile falce di Luna calante si posiziona accanto a Venere e alla stella Regolo, formando un trio spettacolare sull’orizzonte orientale.

Ma la nostra Luna compie il suo consueto viaggio incontrando anche altri “conoscenti”. L’8 settembre si avvicina a Saturno, mentre tra il 15 e 16 settembre forma un “quadrilatero” con Giove e le stelle Castore e Polluce.

Altri eventi di settembre

Un’altra “coincidenza” astrale interessante: nello stesso mese abbiamo due eclissi e un equinozio. Il 22 settembre, il Sole si posiziona esattamente sopra l’equatore terrestre, segnando l’equinozio d’autunno e l’inizio ufficiale della nuova stagione. Un momento particolare, nel corso del quale la durata del giorno e della notte è quasi identica.

La Luna Nuova del 21 settembre coincide con un’eclissi solare parziale, fenomeno che si verifica quando la Luna copre solo una porzione del disco solare. E ancora, anche se settembre non è famoso per grandi piogge di stelle cadenti, non mancano gli sciami minori. In particolare dopo il Novilunio del 21 settembre, quando il cielo diventa più buio, possiamo osservare le Aurigidi, le Chi-Cygnidi e le Rho-Pegasidi.