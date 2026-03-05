Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Il mese di marzo 2026 sarà pieno di eventi astronomici ricchi di interesse, come già confermato da quanto avvenuto nei primi giorni del mese.

Per appassionati e curiosi, quindi, c’è la possibilità di assistere a spettacoli unici e affascinanti, a condizione di trovarsi nel posto giusto al momento giusto.

Andiamo a scoprire quali sono gli eventi astronomici in programma nelle prossime settimane, raccolti dall’American Meteor Society sul suo sito web.

La Luna di Sangue

Il primo evento del mese è già agli archivi: la Luna di Sangue, infatti, è andata in scena lo scorso 3 marzo mettendo in mostra uno spettacolo incredibile, che non si ripeterà per i prossimi due anni e 10 mesi (l’appuntamento è fissato per il 31 dicembre 2028). La suggestiva eclissi totale di Luna, fenomeno alla base della cosiddetta Luna di Sangue, non è stata comunque visibile in Europa

Le congiunzioni planetarie

Tra gli eventi astronomici in calendario troviamo, per il prossimo 7 marzo, la congiunzione tra Venere e Nettuno, con i due pianeti che raggiungeranno una distanza angolare di appena 4′. In Italia, l’evento sarà visibile verso il tramonto, fino alle 19 circa.

Da segnalare anche la congiunzione tra Saturno e Venere, visibile in Italia l’8 marzo dopo il tramonto, per circa un’ora e mezza. Per il 14 marzo, invece, è prevista la congiunzione tra Marte e Mercurio, in programma al mattino intorno alle 7:44.

Gli altri eventi

Da segnalare anche alcune occultazioni lunari. La prima è già avvenuta, con la Luna che ha occultato la stella Regolo nella costellazione del Leone lo scorso 2 marzo. Per questa stessa stella è prevista anche una seconda occultazione la sera del 29 marzo, fino alle 23:04.

Ci sarà anche l’occultazione della stella Antares, nella costellazione dello Scorpione, che però non sarà visibile in Italia. Per il 23 marzo, invece, è prevista l’occultazione delle Pleiadi, anche in questo caso non visibile da chi si trova sul territorio italiano.

Fino al 28 marzo, con un picco fissato per il 14 marzo, è previsto uno sciame meteorico della Gamma Normidi (poco visibile in Italia). Tra il 6 e il 20 marzo, con picco il 12 marzo, ci sarà lo sciame delle Xi Herculidi, mentre quello delle Eta Virginidi sarà attivo dall’8 al 25 marzo, con picco il 18 marzo.

Appuntamento al prossimo 20 marzo alle 15:46, infine, per l’equinozio di primavera, evento che segna la fine dell’inverno astronomico per quanto riguarda l’emisfero boreale.

Ricordiamo, inoltre, che potete dare un’occhiata al calendario completo degli eventi astronomici del 2026 per verificare cosa ci aspetta nel prossimo futuro.