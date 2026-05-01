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Maggio 2026 porterà con sé alcuni appuntamenti astronomici particolarmente interessanti per chi ama osservare il cielo notturno. Il mese sarà caratterizzato da due Lune piene, compresa una rara Blue Moon, e dal ritorno dello sciame meteorico delle Eta Aquaridi, legato al passaggio della cometa di Halley. Alcuni fenomeni saranno facilmente visibili a occhio nudo, mentre altri richiederanno cieli molto bui e condizioni meteo favorevoli.

La Microluna dei Fiori apre il mese

Il primo appuntamento arriverà nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio con la cosiddetta Microluna dei Fiori. La Luna piena raggiungerà infatti la fase completa il 1° maggio e apparirà leggermente più piccola rispetto alla media.

Il fenomeno si verifica perché il satellite si troverà vicino all’apogeo, cioè nel punto più distante dalla Terra lungo la propria orbita. Per questo si parla di “microluna”, in contrapposizione alle più note superlune. La differenza visiva resterà comunque contenuta, anche se il disco lunare potrà apparire leggermente meno luminoso.

Il nome “Luna dei Fiori” deriva dalle tradizioni stagionali nordamericane legate alla primavera e alla fioritura di maggio. Nel corso della serata, la Luna sorgerà a est poco dopo il tramonto e attraverserà il cielo verso sud-est durante la notte.

Eta Aquaridi, tornano le stelle cadenti della cometa di Halley

Tra gli eventi più attesi del mese c’è anche Eta Aquaridi, uno degli sciami meteorici più attivi dell’anno. L’attività sarà visibile dal 19 aprile al 28 maggio, con il picco previsto nella notte tra il 5 e il 6 maggio.

Le meteore sono associate alla cometa di Halley. I frammenti lasciati lungo l’orbita dalla celebre cometa entrano nell’atmosfera terrestre ad altissima velocità, producendo le tipiche scie luminose.

Nelle condizioni ideali si possono osservare fino a circa 50 meteore all’ora, anche se i valori più elevati favoriscono soprattutto l’emisfero australe e le aree vicine all’equatore. Dall’emisfero nord l’attività risulta generalmente più limitata.

Il momento migliore per l’osservazione sarà poco prima dell’alba, quando il radiante dello sciame, situato nella costellazione dell’Acquario vicino alla stella Eta Aquarii, raggiungerà il punto più alto nel cielo.

Quest’anno, però, la visione potrebbe essere penalizzata dalla presenza di una luminosa Luna gibbosa calante, che rischia di ridurre la visibilità delle meteore più deboli.

A fine maggio arriva la Blue Moon

L’altro grande evento astronomico del mese è previsto tra il 30 e il 31 maggio, quando il cielo ospiterà una rara Blue Moon.

Non si tratta di una Luna realmente blu. Il termine indica infatti la seconda Luna piena all’interno dello stesso mese di calendario, un fenomeno relativamente raro che si verifica circa ogni due o tre anni.

La Luna piena raggiungerà il culmine il 31 maggio e coinciderà anche con la microluna più distante del 2026. In questa occasione il satellite apparirà ancora più piccolo rispetto alla media, trovandosi nel punto più lontano dalla Terra lungo la propria orbita.

Durante la notte, la Blue Moon sarà visibile vicino ad Antares, una delle stelle più luminose della costellazione dello Scorpione. Per gli osservatori italiani il momento migliore per seguirla sarà tra la sera del 30 maggio e le ore che precedono l’alba del giorno successivo.