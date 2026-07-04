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La fine di luglio 2026 sarà ricca di eventi celesti: la Luna piena detta Luna del Cervo illuminerà il cielo il 29 luglio visibile verso est.

Durante il mese si susseguiranno congiunzioni: la Luna avrà incontri con Saturno, Marte e Venere, utili anche a identificare Pleiadi e Urano.

Le notti attorno al 14 luglio, con Luna nuova, favoriscono l'osservazione della Via Lattea e della cometa 10P/Tempel 2 con strumenti ottici.

Luglio 2026 sarà un mese ricco di appuntamenti per chi ama osservare il cielo. Le notti estive offriranno diversi fenomeni visibili anche a occhio nudo, dalle congiunzioni tra la Luna e i pianeti fino alla Luna del Cervo, la Luna piena del mese, attesa per il 29 luglio.

La Luna del Cervo e gli incontri con i pianeti

Il nome Luna del Cervo deriva dalla tradizione nordamericana e richiama il periodo in cui i cervi maschi sviluppano i nuovi palchi. Per osservarla dall’Italia sarà sufficiente rivolgere lo sguardo verso est dopo il tramonto del 29 luglio, scegliendo un punto con l’orizzonte il più possibile libero.

Quando la Luna si trova bassa sull’orizzonte può apparire più grande del normale. In realtà, le sue dimensioni non cambiano: è il confronto con edifici o profili montuosi a generare la cosiddetta illusione lunare. Anche il colore tende ad assumere sfumature più calde, dal giallo all’arancione, perché la luce attraversa uno strato più spesso dell’atmosfera.

Prima della Luna piena, il mese sarà scandito da una serie di incontri ravvicinati nel cielo. Nella notte tra il 7 e l’8 luglio la Luna passerà vicino a Saturno. L’11 luglio, poco prima dell’alba, una sottile falce calante aiuterà a individuare Marte; nella stessa area del cielo saranno visibili anche le Pleiadi e Urano, quest’ultimo osservabile soltanto con strumenti ottici. Il 17 luglio, invece, l’appuntamento sarà in serata, quando una sottile Luna crescente accompagnerà Venere poco dopo il tramonto.

Le notti più buie per la Via Lattea e la cometa Tempel 2

Chi desidera osservare il cielo profondo dovrà segnare soprattutto il 14 luglio, giorno della Luna nuova. Le notti attorno a questa data saranno le più favorevoli per ammirare la Via Lattea, perché l’assenza della luce lunare renderà il cielo più scuro e ricco di contrasti. Il consiglio è quello di allontanarsi dall’inquinamento luminoso e osservare verso sud, dove nelle notti estive si trovano le costellazioni dello Scorpione e del Sagittario.

Nello stesso periodo tornerà osservabile anche la cometa 10P/Tempel 2. Non sarà un oggetto spettacolare a occhio nudo e non bisogna quindi aspettarsi una lunga scia luminosa. Con un binocolo o un telescopio, da un luogo sufficientemente buio, potrà però apparire come una debole macchia diffusa nella zona del Capricorno.

A fine mese ci sarà spazio anche per le meteore. Tra il 30 e il 31 luglio raggiungeranno il massimo di attività le Delta Aquaridi Meridionali e le Alpha Capricornidi. La presenza di una Luna ormai molto luminosa renderà l’osservazione meno favorevole, ma gli sciami potrebbero comunque regalare qualche scia particolarmente brillante.

Luglio 2026 offrirà dunque numerose occasioni per alzare gli occhi al cielo, senza concentrare l’attenzione su un unico evento. La Luna piena del 29 luglio sarà il fenomeno più immediato da osservare, mentre le notti senza Luna di metà mese sono il momento migliore per chi desidera esplorare il cielo più profondo e suggestivo dell’estate.