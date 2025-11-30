Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

Un finale d’anno con gli occhi puntati sulla volta celeste: dicembre 2025 ci regala nuovi incanti astronomici, tutti da osservare. La verità, però, è che la storia non comincia davvero in cielo, bensì sulla Terra, dato che è la posizione del nostro pianeta nella sua orbita a regalarci notti più lunghe, buio più profondo e un palcoscenico perfetto per osservare ciò che succede lassù.

E cosa succederà? O meglio, cosa vedremo? In primis una Luna piena particolarmente luminosa, poi ancora pianeti che si lasciano osservare anche con strumenti semplici e fenomeni che sembrano effimeri, ma sono ciclici e sempre di grande impatto. Tutto ciò che accadrà nel cielo prima della fine dell’anno nasce da qui, da un gioco di geometrie tra Terra, Luna, Sole e altri astri, che trasforma le serate d’inverno in un’occasione per vedere, a occhio nudo, grandi meraviglie.

Luna piena e pianeti da osservare

La Luna raggiungerà la fase piena il 4 dicembre. Apparirà particolarmente luminosa, perché si troverà in prossimità del perigeo: un avvicinamento orbitale noto e documentato dagli strumenti che monitorano costantemente la distanza tra la Terra e il suo satellite. Le attuali previsioni confermano anche che la Luna passerà visivamente vicino alle Pleiadi, creando un contrasto riconoscibile anche a occhio nudo in condizioni di cielo limpido.

A ridosso di questo evento, anche Giove si farà notare dominando il cielo notturno. La sua luminosità lo renderà facilmente individuabile e permetterà anche a chi dispone solo di un binocolo di osservare il disco del pianeta e, in condizioni favorevoli, le principali lune medicee. Mercurio, invece, diventerà visibile poco prima dell’alba intorno al 7 dicembre, quando raggiungerà la massima elongazione verso ovest.

Le stelle cadenti e gli altri astri

Oltre ai pianeti, vedremo anche le stelle cadenti. A dicembre, infatti, il cielo offre lo sciame delle Geminidi, uno dei più stabili e luminosi dell’anno, con un’attività che cresce nei primi giorni del mese e raggiunge il suo massimo tra il 13 e il 14. Le meteore di questo sciame sono note per la loro brillantezza e per la capacità di produrre scie persistenti, soprattutto nelle ore più fredde e buie della notte, quando l’assenza di foschia e l’aria più secca favoriscono un’osservazione nitida.

Nelle notti con Luna meno invasiva, soprattutto intorno alla fase nuova, diventerà poi possibile notare anche oggetti più deboli come comete o piccoli corpi del Sistema solare che emergono soltanto quando il cielo è particolarmente limpido. Queste presenze sono spesso poco appariscenti, ma rientrano nelle configurazioni che si verificano con maggiore frequenza nel periodo invernale, quando l’oscurità prolungata permette ai dettagli più flebili di affiorare.

Come guardare il cielo a dicembre?

Osservare il cielo in questo periodo dell’anno richiede poche accortezze, ma tutte fondamentali per apprezzare davvero ciò che è visibile. Le notti più lunghe consentono di iniziare l’osservazione senza attendere troppo, ma è utile scegliere un luogo lontano dall’inquinamento luminoso e concedere agli occhi il tempo necessario per adattarsi al buio, così da cogliere anche i fenomeni più deboli.

Una serata limpida, con aria secca e priva di foschia, permette di distinguere meglio sia le scie meteoriche sia i dettagli dei pianeti più luminosi, mentre un semplice binocolo può ampliare significativamente ciò che si riesce a vedere. Le condizioni ideali si raggiungono quando il cielo è stabile e la Luna non è eccessivamente brillante: in queste situazioni le stelle più deboli emergono con più facilità e gli oggetti poco luminosi diventano riconoscibili.

L’importante è procedere con calma, lasciando che la visione si affini gradualmente e seguendo le mappe celesti aggiornate, che aiutano a orientarsi tra costellazioni, pianeti e sciami attivi nel mese di dicembre.