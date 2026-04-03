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Aprile 2026 è uno dei mesi migliori per osservare il cielo: dalle possibili comete alla parata di pianeti, fino allo sciame meteorico delle Liridi e alle galassie visibili nelle notti più buie.

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Aprile 2026 si preannuncia come uno dei mesi più interessanti per chi ha la passione dell’osservazione del cielo, anche senza strumenti professionali. Tra pianeti allineati, sciami di stelle cadenti e galassie visibili a occhio nudo – o quasi – le occasioni non mancano. Non serve essere grandi esperti: basta sapere quando alzare lo sguardo e avere un pizzico di curiosità.

Gli eventi astronomici di aprile 2026

Gli eventi astronomici di aprile 2026 offrono un calendario sorprendentemente ricco. La primavera è tradizionalmente considerata la stagione delle galassie, ma quest’anno il cielo sembra voler fare ancora di più.

Fin dai primi giorni del mese il protagonista è il nostro satellite, con una Luna piena che viene chiamata “rosa”, secondo la tradizione. Il nome può trarre in inganno: il colore resta quello di sempre, ma il riferimento è alla cultura dei nativi americani e ai fiori primaverili che sbocciano in questo periodo dell’anno.

La Luna Rosa del 2 aprile, particolarmente luminosa al suo sorgere, segna un inizio scenografico per un mese che continuerà a sorprendere.

Pianeti e comete

Tra le cose più interessanti da osservare nel cielo ad aprile 2026 c’è senza dubbio la visibilità di Mercurio, un pianeta notoriamente difficile da individuare.

Nei primi giorni del mese raggiunge una posizione favorevole che lo rende osservabile poco prima dell’alba, basso sull’orizzonte orientale. Non è solo: anche Marte farà capolino, creando un piccolo ma affascinante incontro planetario.

L’attenzione si concentra poi su una possibile comparsa: una nuova cometa, C/2026 A1 (MAPS), ancora incerta nel comportamento. Il suo passaggio ravvicinato al Sole (perielio) il 4 aprile rappresenta un momento decisivo. Come spesso accade con questi corpi celesti, la sorpresa è dietro l’angolo: potrebbe spezzarsi, dissolversi oppure regalare uno spettacolo raro.

Se la cometa resterà intatta, potrebbe vedersi tra il 6 e il 10 aprile, soprattutto nell’Emisfero australe.

Non è tutto: il 26 aprile potrebbe apparire anche la cometa C/2025 R3 (PanSTARRS): deve “solo” sopravvivere al perielio del 19 aprile. In questo caso il fenomeno sarebbe visibile anche dall’Italia, preferibilmente una o due ore prima dell’alba.

Mercurio, Marte e Saturno

La metà del mese è dominata da uno degli eventi più suggestivi: una vera e propria “parata” di pianeti visibile all’alba. Mercurio, Marte e Saturno si raccolgono in una zona ristretta del cielo, formando configurazioni che cambiano leggermente di giorno in giorno.

Non si tratta di un allineamento perfetto, ma l’effetto visivo è comunque notevole. Il momento migliore per l’osservazione cade intorno alla terza settimana di aprile, il 18 aprile, quando i tre pianeti appariranno più vicini tra loro. Serve un orizzonte libero e un po’ di pazienza, ma la ricompensa è garantita.

Cielo scuro e galassie

Per un’osservazione più nitida della volta celeste, meno influenzata dall’inquinamento luminoso, andrebbe segnata in agenda una data precisa: la notte di Luna nuova a metà mese. In assenza della luce lunare, il cielo si fa più scuro e lascia emergere dettagli altrimenti invisibili.

È in queste condizioni che la Via Lattea comincia a mostrarsi con maggiore chiarezza nelle ore prima dell’alba. Anche senza strumenti sofisticati, si può intuire la sua struttura luminosa. Con un binocolo o un piccolo telescopio, invece, si apre un mondo.

Aprile è anche il momento ideale per osservare alcune galassie vicine. Tra queste, una delle più celebri è la Galassia Vortice o M51, spesso descritta come una spirale elegante sospesa nel buio. Non è visibile a occhio nudo, ma con strumenti semplici si riesce a distinguere come una tenue macchia luminosa.

Ci sono, poi, la Galassia Sombrero (M104), riconoscibile per la sua forma particolare, e la vasta Galassia Girandola (M101). Accanto a queste, non mancano la Catena di Markarian o il Tripletto del Leone, veri e propri “gruppi” galattici visibili nello stesso campo.

Il mese di aprile offre anche alcune nebulose degne di nota, come la Nebulosa Fantasma di Giove o la Nebulosa dell’Anello Sud.

Stelle cadenti e incontri celesti

Verso la fine del mese, tra il 22 e il 23 aprile, entra in scena uno degli appuntamenti più attesi: lo sciame meteorico delle Liridi. È uno dei primi eventi di questo tipo dell’anno e, pur non essendo tra i più intensi, regala comunque una buona frequenza di meteore.

Nelle notti di picco si possono osservare diverse scie luminose ogni ora, soprattutto prima dell’alba.

Le condizioni di quest’anno sono favorevoli, grazie a una Luna poco invadente nelle ore migliori. Il consiglio resta sempre lo stesso: allontanarsi dalle luci artificiali e concedersi un po’ di tempo sotto il cielo.

Non mancano nemmeno incontri suggestivi tra Luna e pianeti. In particolare, il 19 aprile il nostro satellite si avvicina visivamente a Venere e all’ammasso stellare delle Pleiadi, creando una composizione facilmente osservabile anche da contesti urbani.