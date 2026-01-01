Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Eclissi solari e lunari, piogge di stelle cadenti, Superluna e congiunzioni planetarie: il calendario completo degli eventi astronomici del 2026.

Il 2026 è alle porte si preannuncia come un anno particolarmente ricco per gli appassionati di astronomia e per chi ama osservare il cielo notturno. Tra eclissi di Sole e di Luna, piogge di stelle cadenti, Superlune e suggestive congiunzioni planetarie, il calendario astronomico dei prossimi mesi offrirà numerosi appuntamenti degni di nota, molti dei quali visibili anche dall’Italia.

Eclissi solare del 12 agosto 2026: l’evento astronomico più atteso

L’evento simbolo del 2026 sarà senza dubbio l’eclissi solare del 12 agosto, una data destinata a rimanere impressa per gli appassionati di astronomia di tutto il mondo. L’eclissi inizierà alle 15:34 UTC, corrispondenti alle 18:34 in Italia, quando il disco lunare comincerà a coprire progressivamente il Sole.

Alle nostre latitudini l’eclissi sarà parziale, ma comunque spettacolare. Nel momento di massimo oscuramento, il Sole risulterà coperto per circa il 74%, una percentuale sufficiente a modificare sensibilmente la luminosità del cielo e a regalare uno scenario suggestivo anche senza trovarsi lungo la fascia di totalità. L’evento sarà osservabile in gran parte d’Europa, in Africa settentrionale e in alcune aree dell’Asia, rendendolo uno dei fenomeni astronomici più seguiti dell’anno.

Eclissi lunare di agosto: la Luna quasi completamente oscurata

A pochi giorni di distanza dall’eclissi solare, il cielo offrirà un altro appuntamento di grande interesse. Il 28 agosto 2026 si verificherà un’eclissi lunare quasi totale, con un oscuramento che raggiungerà il 96,2% del disco lunare. Per oltre tre ore la Luna attraverserà il cono d’ombra della Terra offrendo uno spettacolo particolarmente suggestivo.

Durante il massimo dell’eclissi, il nostro satellite assumerà una colorazione arancione intenso, diversa dal classico rosso scuro delle eclissi totali. Il fenomeno sarà ben visibile anche dall’Italia, condizioni meteo permettendo, e rappresenterà uno degli eventi astronomici notturni più affascinanti dell’anno.

Piogge di stelle cadenti 2026: Perseidi e Geminidi protagoniste

Il 2026 sarà un anno favorevole anche per l’osservazione delle principali piogge meteoriche. Tra gli sciami più attesi spiccano le Perseidi, note anche come Lacrime di San Lorenzo, che raggiungeranno il loro picco tra il 12 e il 13 agosto. La particolarità di questa edizione è la coincidenza con il novilunio, una condizione ideale che garantirà cieli più bui e una migliore visibilità delle meteore.

Non meno importanti saranno le Geminidi, attive a dicembre, con il picco previsto tra il 13 e il 14 del mese. Considerate tra le piogge meteoriche più intense e regolari dell’anno, le Geminidi offriranno un’ottima occasione per chiudere il 2026 con uno spettacolo celeste di grande impatto, soprattutto nelle ore notturne e lontano da fonti di inquinamento luminoso.

I pleniluni del 2026 e il fenomeno della Luna Blu

Anche la Luna sarà protagonista nel corso dell’anno, con un totale di 13 pleniluni. Ogni Luna Piena, come da tradizione, porterà con sé nomi legati ai cicli naturali e alle stagioni, spesso derivati dalla cultura dei nativi americani. Il 2026 sarà uno di quegli anni particolari in cui si verificherà un plenilunio "extra", ovvero due Lune Piene nello stesso mese. In questi casi, la seconda Luna Piena prende il nome di Luna Blu, un evento non frequente ma sempre molto atteso dagli appassionati di astronomia e fotografia notturna.

Superluna di dicembre: l’unica del 2026

Per assistere alla Superluna del 2026 bisognerà attendere la fine dell’anno. Il 24 dicembre la Luna raggiungerà la fase di piena trovandosi a una distanza di circa 356.047 chilometri dalla Terra. Sarà l’unica Superluna dell’anno e coinciderà con il momento in cui il nostro satellite sarà particolarmente vicino al perigeo, apparendo quindi più grande e luminosa del solito. L’evento promette di regalare un’atmosfera suggestiva proprio durante il periodo natalizio, rendendolo uno dei fenomeni più scenografici dell’intero calendario astronomico 2026.

Baci celesti e congiunzioni planetarie da osservare

Oltre a eclissi e piogge meteoriche, il 2026 offrirà anche numerosi baci celesti, ovvero congiunzioni apparenti tra pianeti e Luna. Tra gli incontri più interessanti spiccano quelli tra la Luna e Venere, previsti il 24 marzo e il 9 giugno, che daranno vita a scenari particolarmente fotogenici nel cielo serale o mattutino.

Da segnalare anche la congiunzione tra Giove e Urano nel mese di ottobre, quando i due pianeti appariranno molto vicini tra loro, e una rara congiunzione planetaria a tre che vedrà protagonisti Marte, Saturno e Nettuno nel cielo di aprile. Eventi che, pur richiedendo talvolta l’uso di un binocolo o di un telescopio, rappresentano appuntamenti imperdibili per gli osservatori più attenti.