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Il modello CCC+TL ipotizza 26,7 miliardi di anni per il cosmo e spiega rotazione galattica, espansione ed elementi primordiali senza materia oscura o energia oscura.

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Il modello CCC+TL dell’Università di Ottawa stima un universo di 26,7 miliardi di anni e propone spiegazioni alternative a materia ed energia oscura.

I primi confronti con osservazioni astronomiche risultano coerenti, dalle quantità di elementi leggeri alle curve di rotazione delle galassie.

La cronologia più ampia potrebbe spiegare galassie mature nell’universo primordiale, ma la teoria dovrà superare ulteriori verifiche.

Una ricerca pubblicata sulla rivista Universe dall’Università di Ottawa propone il modello CCC+TL, secondo cui l’età dell’universo raggiungerebbe 26,7 miliardi di anni e diversi fenomeni cosmici non richiederebbero materia oscura o energia oscura.

Un’ipotesi che mette in discussione il modello standard

Per anni il calendario cosmico ha fissato l’età dell’universo intorno a 13,8 miliardi di anni, accompagnando quel conto con due presenze elusive: la materia oscura e l’energia oscura.

L’approccio sviluppato all’Università di Ottawa prova a leggere gli stessi dati sotto una luce diversa. Il modello, chiamato CCC+TL, suggerisce che alcuni effetti finora assegnati a componenti invisibili possano nascere da variazioni nel tempo delle costanti fisiche fondamentali, quelle grandezze che regolano l’interazione tra forze e particelle.

Se tale prospettiva reggesse alle verifiche successive, il cambiamento non riguarderebbe solo un numero sul calendario. Cambierebbe il modo in cui interpretiamo ciò che non riusciamo a osservare direttamente, offrendo una chiave alternativa per leggere la storia del cosmo senza aggiungere ingredienti ipotetici.

Cosa dicono i primi test astronomici

Una teoria, per meritare attenzione, deve misurarsi con ciò che i telescopi e le misure già vedono. I ricercatori hanno confrontato il modello CCC+TL con diverse osservazioni astronomiche, ottenendo riscontri coerenti su più fronti.

Su quello degli elementi leggeri generati poco dopo il Big Bang, come idrogeno ed elio, le previsioni del nuovo modello si allineano alle quantità calcolate dal modello cosmologico standard.

Un secondo banco di prova riguarda il cronometro cosmico, metodo con cui gli astronomi ricostruiscono la storia dell’espansione confrontando l’età di galassie poste a distanze differenti. Anche qui il modello CCC+TL mostra coerenza con le misurazioni.

Particolarmente rilevante è il test sul moto delle galassie. Il modello riesce a riprodurre le curve di rotazione osservate senza ricorrere alla materia oscura, un punto centrale perché proprio la dinamica delle galassie ha spinto a lungo a ipotizzare masse non visibili.

Più tempo per le galassie primordiali

Uno degli aspetti più interessanti del modello CCC+TL riguarda la cronologia delle prime fasi cosmiche, in particolare l’alba cosmica.

Secondo il modello standard, in quel periodo l’universo aveva circa 300 milioni di anni. Con il modello CCC+TL, invece, l’età stimata in quella stessa fase sale a circa 4,6 miliardi di anni.

Questa finestra temporale molto più ampia aiuta a inquadrare un interrogativo concreto: perché si continuano a individuare galassie grandi e già mature in epoche remote della storia cosmica?

Con circa 4,6 miliardi di anni a disposizione invece di 300 milioni, le strutture avrebbero avuto un arco di tempo ben più esteso per formarsi, crescere e raggiungere un grado di maturazione avanzato.

Cosa resta da verificare passo dopo passo

I risultati pubblicati su Universe rappresentano un primo passaggio positivo nei test cosmologici, non il punto d’arrivo definitivo.

Mettere alla prova un modello alternativo significa continuare a confrontarlo con le osservazioni disponibili e verificare fino a che punto le variazioni delle costanti fisiche fondamentali riescano a tenere insieme tutti i pezzi del puzzle.

Per chi segue la scienza con occhio critico, il valore di una proposta simile sta nella capacità di rimettere in discussione presupposti consolidati partendo da dati misurabili.

Che il cosmo abbia davvero 26,7 miliardi di anni o che il modello standard conservi il primato, il confronto resta aperto sul terreno delle prove astronomiche.