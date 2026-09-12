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Fretta Estrattore frutta e verdura, estrattore lento da 200W con apertura da 108mm e capacità da 1L, BPA free e facile da pulire è in sconto del 50%.

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Mangiare abbastanza frutta e verdura ogni giorno non è semplice, soprattutto quando si ha poco tempo e una routine frenetica. Con uno sconto del 50% puoi puntare sul Fretta Estrattore frutta e verdura, un estrattore di succo lento da 200W con ampia apertura, pensato per trasformare ingredienti freschi in succhi ricchi di nutrienti in pochi minuti.

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Questo estrattore punta su una combinazione di capacità generosa, materiali senza BPA e un sistema di spremitura lenta che massimizza il rendimento del succo. L’ampia apertura consente di inserire alimenti interi o poco tagliati, mentre il design studiato per essere smontato e lavato con facilità lo rende adatto a un uso quotidiano costante, senza trasformare la preparazione dei succhi in un lavoro extra.

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Al momento il Fretta Estrattore frutta e verdura è proposto a 79,99€ con uno sconto del 50% sul prezzo di listino, una cifra particolarmente interessante per un estrattore lento da 200W con ampia apertura e capacità da 1 litro. In questa fascia di prezzo è raro trovare un modello che unisca canale di alimentazione così ampio, materiali privi di BPA e un sistema di filtraggio avanzato pensato per ridurre l’ossidazione dei succhi.

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Lo spremiagrumi elettrico con la grande apertura da 108mm e la capacità da 1 litro

Se vuoi aumentare l’apporto di vitamine e fibre senza riempire la cucina di accessori complicati, questo estrattore punta su soluzioni pratiche che semplificano la preparazione dei succhi freschi ogni giorno.

Grande capacità da 1L con apertura da 108mm : puoi inserire mele intere, verdure già tagliate e ingredienti fibrosi lunghi quasi senza preparazione, riducendo i tempi e ottenendo più succo in un’unica sessione.

: puoi inserire mele intere, verdure già tagliate e ingredienti fibrosi lunghi quasi senza preparazione, riducendo i tempi e ottenendo più succo in un’unica sessione. Materiale PCTG senza BPA : tutte le parti a contatto con gli alimenti sono prive di BPA, così il succo resta più puro e adatto anche a chi vuole prestare attenzione alla qualità dei materiali in cucina.

: tutte le parti a contatto con gli alimenti sono prive di BPA, così il succo resta più puro e adatto anche a chi vuole prestare attenzione alla qualità dei materiali in cucina. Funzione inversa e sistemi di sicurezza : in caso di blocco basta attivare la funzione inversa per liberare la coclea; le protezioni da surriscaldamento e sovraccarico aiutano a mantenere il funzionamento stabile.

: in caso di blocco basta attivare la funzione inversa per liberare la coclea; le protezioni da surriscaldamento e sovraccarico aiutano a mantenere il funzionamento stabile. Coclea a spirale e tripla filtrazione : la spremitura lenta separa efficacemente succo e polpa, riducendo ossidazione e formazione di schiuma per bevande più omogenee e piacevoli da bere.

: la spremitura lenta separa efficacemente succo e polpa, riducendo ossidazione e formazione di schiuma per bevande più omogenee e piacevoli da bere. Facile da montare e pulire: il design integrato, il rubinetto antigoccia e la base antiscivolo semplificano l’uso quotidiano; rimuovere il piccolo valvola in silicone dal beccuccio aiuta a velocizzare il lavaggio del contenitore per il succo.

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Fretta Estrattore frutta e verdura, approfitta ora dell’offerta lampo al 50% fino ad esaurimento scorte.

FAQ L’estrattore Fretta è davvero senza BPA? Sì, l’estrattore Fretta utilizza materiale PCTG privo di BPA nelle parti a contatto con gli alimenti. Quanto è grande l’apertura dell’estrattore Fretta? L’estrattore Fretta offre un’apertura da 108mm, adatta anche a inserire mele intere e ingredienti lunghi. L’estrattore Fretta è facile da pulire dopo l’uso? Sì, è progettato per essere smontato rapidamente; il rubinetto antigoccia e la rimozione della valvola in silicone facilitano il lavaggio. Qual è la capacità del contenitore del succo dell’estrattore Fretta? La capacità del contenitore del succo è di 1 litro, ideale per preparare più porzioni in una sola volta.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.