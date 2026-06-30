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Fretta estrattore frutta e verdura, modello compatto con ampio scivolo da 76 mm, motore silenzioso da 200W e materiali senza BPA oggi al 45% di sconto.

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Vuoi bere succhi davvero freschi e ricchi di nutrienti ogni mattina, senza perdere tempo a tagliare frutta e verdura in mille pezzi e senza riempire il lavandino di stoviglie da lavare? In questo momento l’estrattore Fretta è disponibile con uno sconto del 45%, una soluzione pratica per portare in cucina un estrattore silenzioso, semplice da usare e adatto a tutta la famiglia.

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Questo modello è pensato per chi vuole succhi sani e naturali con il minimo sforzo: lo scivolo ampio permette di inserire frutta e verdura quasi intere, la struttura semplificata con pochi componenti rende il montaggio immediato e il motore DC da 200W lavora a bassa velocità per estrarre al meglio i nutrienti, con una rumorosità contenuta che non disturba neppure al mattino presto.

Fretta estrattore frutta e verdura in offerta: sconto del 45%

In questa promo l’estrattore Fretta scende a 109,98€ grazie a uno sconto del 45%, una cifra interessante per un estrattore con ampia bocca di carico e motore DC silenzioso. Si colloca in una fascia di prezzo accessibile rispetto a molti modelli simili, pur offrendo materiali senza BPA e una struttura studiata per l’uso quotidiano in famiglia.

Se stai cercando un apparecchio che renda più semplice integrare succhi freschi nella routine di tutti i giorni, questo è un momento favorevole per acquistare: il Fretta estrattore frutta e verdura è disponibile con uno sconto del 45%, così puoi puntare su un prodotto pensato per la salute della famiglia contenendo la spesa.

L’estrattore Fretta con lo scivolo da 76 mm e il motore silenzioso da 200W

Se vivi una vita frenetica ma vuoi comunque aumentare il consumo di frutta e verdura, un estrattore che semplifica preparazione e pulizia può fare davvero la differenza nella routine quotidiana.

Scivolo da 76 mm a doppia alimentazione : puoi inserire frutta e verdura di grandi dimensioni quasi intere, riducendo al minimo i tempi di preparazione e rendendo più semplice preparare succhi anche quando hai pochi minuti.

: puoi inserire frutta e verdura di grandi dimensioni quasi intere, riducendo al minimo i tempi di preparazione e rendendo più semplice preparare succhi anche quando hai pochi minuti. Struttura a forma di Y con doppie porte : permette di aggiungere ingredienti in modo continuo e più sicuro, così puoi creare mix di succhi per tutta la famiglia senza dover fermare ogni volta la macchina.

: permette di aggiungere ingredienti in modo continuo e più sicuro, così puoi creare mix di succhi per tutta la famiglia senza dover fermare ogni volta la macchina. Solo 4 componenti rimovibili : montaggio e smontaggio sono rapidi e intuitivi, e la pulizia sotto acqua corrente con la spazzola dedicata richiede pochi istanti, aiutandoti a mantenere l’estrattore sempre pronto all’uso.

: montaggio e smontaggio sono rapidi e intuitivi, e la pulizia sotto acqua corrente con la spazzola dedicata richiede pochi istanti, aiutandoti a mantenere l’estrattore sempre pronto all’uso. Materiali Tritan senza BPA : tutte le parti a contatto con gli alimenti sono pensate per un uso quotidiano sereno, ideali se vuoi offrire bevande sane ai bambini e al resto della famiglia.

: tutte le parti a contatto con gli alimenti sono pensate per un uso quotidiano sereno, ideali se vuoi offrire bevande sane ai bambini e al resto della famiglia. Motore DC da 200W a 80 giri/min : lavora a meno di 70 dB, così puoi preparare succhi al mattino o la sera senza disturbare chi dorme, ottenendo comunque un’estrazione efficiente dei nutrienti.

: lavora a meno di 70 dB, così puoi preparare succhi al mattino o la sera senza disturbare chi dorme, ottenendo comunque un’estrazione efficiente dei nutrienti. Funzione inversa e protezioni di sicurezza : la rotazione inversa aiuta a sbloccare eventuali incastri, mentre i sistemi contro surriscaldamento e sovraccarico riducono il rischio di guasti e allungano la vita dell’apparecchio.

: la rotazione inversa aiuta a sbloccare eventuali incastri, mentre i sistemi contro surriscaldamento e sovraccarico riducono il rischio di guasti e allungano la vita dell’apparecchio. Garanzia di un anno con assistenza dedicata: in caso di problemi puoi contare su supporto e sostituzione durante il periodo coperto, così l’acquisto è più tranquillo.

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FAQ L’estrattore Fretta è facile da pulire dopo l’uso quotidiano? Sì, ha solo 4 componenti rimovibili e una spazzola dedicata: basta sciacquarli sotto l’acqua corrente. I materiali dell’estrattore Fretta sono sicuri per uso alimentare? Le parti a contatto con il cibo sono in Tritan senza BPA, adatte alla preparazione quotidiana di succhi. L’estrattore Fretta è molto rumoroso durante il funzionamento? No, il motore DC da 200W lavora sotto i 70 dB, risultando piuttosto silenzioso per l’uso in casa. Cosa succede se l’estrattore Fretta si blocca con frutta o verdura? È presente una funzione inversa che aiuta a sbloccare gli ingorghi e protezioni contro surriscaldamento e sovraccarico.