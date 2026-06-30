Fretta, l’estrattore per frutta e verdura crolla al minimo storico
Fretta estrattore frutta e verdura, modello compatto con ampio scivolo da 76 mm, motore silenzioso da 200W e materiali senza BPA oggi al 45% di sconto.
Vuoi bere succhi davvero freschi e ricchi di nutrienti ogni mattina, senza perdere tempo a tagliare frutta e verdura in mille pezzi e senza riempire il lavandino di stoviglie da lavare? In questo momento l’estrattore Fretta è disponibile con uno sconto del 45%, una soluzione pratica per portare in cucina un estrattore silenzioso, semplice da usare e adatto a tutta la famiglia.
Questo modello è pensato per chi vuole succhi sani e naturali con il minimo sforzo: lo scivolo ampio permette di inserire frutta e verdura quasi intere, la struttura semplificata con pochi componenti rende il montaggio immediato e il motore DC da 200W lavora a bassa velocità per estrarre al meglio i nutrienti, con una rumorosità contenuta che non disturba neppure al mattino presto.
Fretta estrattore frutta e verdura in offerta: sconto del 45%
In questa promo l’estrattore Fretta scende a 109,98€ grazie a uno sconto del 45%, una cifra interessante per un estrattore con ampia bocca di carico e motore DC silenzioso. Si colloca in una fascia di prezzo accessibile rispetto a molti modelli simili, pur offrendo materiali senza BPA e una struttura studiata per l’uso quotidiano in famiglia.
Se stai cercando un apparecchio che renda più semplice integrare succhi freschi nella routine di tutti i giorni, questo è un momento favorevole per acquistare: il Fretta estrattore frutta e verdura è disponibile con uno sconto del 45%, così puoi puntare su un prodotto pensato per la salute della famiglia contenendo la spesa.
L’estrattore Fretta con lo scivolo da 76 mm e il motore silenzioso da 200W
Se vivi una vita frenetica ma vuoi comunque aumentare il consumo di frutta e verdura, un estrattore che semplifica preparazione e pulizia può fare davvero la differenza nella routine quotidiana.
- Scivolo da 76 mm a doppia alimentazione: puoi inserire frutta e verdura di grandi dimensioni quasi intere, riducendo al minimo i tempi di preparazione e rendendo più semplice preparare succhi anche quando hai pochi minuti.
- Struttura a forma di Y con doppie porte: permette di aggiungere ingredienti in modo continuo e più sicuro, così puoi creare mix di succhi per tutta la famiglia senza dover fermare ogni volta la macchina.
- Solo 4 componenti rimovibili: montaggio e smontaggio sono rapidi e intuitivi, e la pulizia sotto acqua corrente con la spazzola dedicata richiede pochi istanti, aiutandoti a mantenere l’estrattore sempre pronto all’uso.
- Materiali Tritan senza BPA: tutte le parti a contatto con gli alimenti sono pensate per un uso quotidiano sereno, ideali se vuoi offrire bevande sane ai bambini e al resto della famiglia.
- Motore DC da 200W a 80 giri/min: lavora a meno di 70 dB, così puoi preparare succhi al mattino o la sera senza disturbare chi dorme, ottenendo comunque un’estrazione efficiente dei nutrienti.
- Funzione inversa e protezioni di sicurezza: la rotazione inversa aiuta a sbloccare eventuali incastri, mentre i sistemi contro surriscaldamento e sovraccarico riducono il rischio di guasti e allungano la vita dell’apparecchio.
- Garanzia di un anno con assistenza dedicata: in caso di problemi puoi contare su supporto e sostituzione durante il periodo coperto, così l’acquisto è più tranquillo.
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FAQ
Sì, ha solo 4 componenti rimovibili e una spazzola dedicata: basta sciacquarli sotto l’acqua corrente.
Le parti a contatto con il cibo sono in Tritan senza BPA, adatte alla preparazione quotidiana di succhi.
No, il motore DC da 200W lavora sotto i 70 dB, risultando piuttosto silenzioso per l’uso in casa.
È presente una funzione inversa che aiuta a sbloccare gli ingorghi e protezioni contro surriscaldamento e sovraccarico.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.