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Fretta Estrattore frutta e verdura, centrifuga lenta con apertura da 108mm, capacità da 1L e materiali senza BPA è ora in sconto del 47%.

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Vuoi bere succhi davvero freschi ogni mattina senza perdere tempo a tagliare tutto in pezzettini e senza riempire il lavello di stoviglie? Oggi il Fretta Estrattore frutta e verdura è in offerta con uno sconto del 47%, e ti permette di ottenere succhi ricchi di nutrienti in pochi minuti grazie alla centrifuga lenta e al grande canale di inserimento.

Fretta Estrattore frutta e verdura

Questo estrattore unisce una capacità da 1L con un’ampia apertura da 108mm, così puoi inserire mele intere, verdure già tagliate e ingredienti fibrosi senza preparazioni complicate. La tecnologia a bassa velocità separa efficacemente succo e polpa, riducendo ossidazione e schiuma, mentre i materiali PCTG senza BPA ti garantiscono bevande pulite e sicure per tutta la famiglia. Il design è pensato per l’uso quotidiano: si monta e si smonta in pochi passaggi, il rubinetto antigoccia evita disastri sul piano cucina e la base antiscivolo mantiene la macchina stabile durante il funzionamento.

Fretta Estrattore frutta e verdura in offerta: sconto del 47% e risparmio importante

Con l’attuale promo puoi portarti a casa il Fretta Estrattore frutta e verdura a 85,49€, beneficiando di uno sconto del 47% rispetto al prezzo di listino. Per un estrattore di questa capienza, con tecnologia di estrazione lenta e struttura senza BPA, è una cifra particolarmente aggressiva rispetto ai modelli della stessa fascia, spesso più costosi o meno completi. Se stai valutando un nuovo alleato per colazioni sane e spremute quotidiane, il Fretta Estrattore frutta e verdura è disponibile con uno sconto del 47%, un’occasione interessante per iniziare a preparare succhi freschi a casa senza sforare il budget.

L’estrattore Fretta con la grande apertura da 108mm e la coclea a spirale potenziata

Se l’idea di dover continuamente tagliare frutta e verdura ti ha sempre frenato nell’acquisto di un estrattore, questo modello punta proprio a risolvere il problema con un sistema pratico e potente.

Grande capacità da 1L e apertura da 108mm : puoi inserire mele intere e pezzi grandi di verdura, riducendo drasticamente i tempi di preparazione e ottenendo subito più succhi per tutta la famiglia.

: puoi inserire mele intere e pezzi grandi di verdura, riducendo drasticamente i tempi di preparazione e ottenendo subito più succhi per tutta la famiglia. Materiale PCTG senza BPA : a contatto con il succo hai solo componenti privi di BPA, così puoi preparare bevande anche per bambini e persone sensibili con la massima tranquillità.

: a contatto con il succo hai solo componenti privi di BPA, così puoi preparare bevande anche per bambini e persone sensibili con la massima tranquillità. Funzione inversa e sistemi di sicurezza : se qualche pezzo si incastra, la funzione reverse ti aiuta a sbloccarlo velocemente, mentre blocco di sicurezza, protezione dal surriscaldamento e dal sovraccarico mantengono l’uso più sereno.

: se qualche pezzo si incastra, la funzione reverse ti aiuta a sbloccarlo velocemente, mentre blocco di sicurezza, protezione dal surriscaldamento e dal sovraccarico mantengono l’uso più sereno. Coclea a spirale potenziata e tripla filtrazione : l’estrazione lenta separa meglio succo e polpa, aumenta il rendimento e riduce ossidazione e schiuma, così nel bicchiere arriva un succo più omogeneo e ricco di nutrienti.

: l’estrazione lenta separa meglio succo e polpa, aumenta il rendimento e riduce ossidazione e schiuma, così nel bicchiere arriva un succo più omogeneo e ricco di nutrienti. Design integrato e rubinetto antigoccia : il flusso del succo è controllato e il piano di lavoro resta pulito; in più la base antiscivolo mantiene l’estrattore stabile anche quando lavori con ingredienti più duri.

: il flusso del succo è controllato e il piano di lavoro resta pulito; in più la base antiscivolo mantiene l’estrattore stabile anche quando lavori con ingredienti più duri. Facile da smontare e pulire: le parti si rimuovono in pochi gesti, incluso il piccolo valvolino in silicone sul beccuccio, così il risciacquo diventa rapido e non ti passa la voglia di usarlo ogni giorno.

Fretta Estrattore frutta e verdura

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Fretta Estrattore frutta e verdura, sconto del 47%: approfitta ora dell’offerta lampo prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ L’estrattore Fretta può inserire frutta intera senza tagliarla? Sì, grazie all’apertura da 108mm puoi inserire mele intere e pezzi grandi di frutta e verdura. I materiali dell’estrattore Fretta sono senza BPA? Sì, le parti a contatto con il succo sono in materiale PCTG dichiarato senza BPA. L’estrattore Fretta è facile da pulire dopo l’uso? Sì, è progettato per essere smontato rapidamente e include un beccuccio con valvola removibile per il lavaggio. L’estrattore Fretta ha funzioni di sicurezza contro i blocchi? Sì, ha funzione inversa, blocco di sicurezza e protezioni contro surriscaldamento e sovraccarico.