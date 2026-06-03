Fretta, crolla del 47% il prezzo sull’estrattore a centrifuga lenta
Fretta Estrattore frutta e verdura, centrifuga lenta con apertura da 108mm, capacità da 1L e materiali senza BPA è ora in sconto del 47%.
Vuoi bere succhi davvero freschi ogni mattina senza perdere tempo a tagliare tutto in pezzettini e senza riempire il lavello di stoviglie? Oggi il Fretta Estrattore frutta e verdura è in offerta con uno sconto del 47%, e ti permette di ottenere succhi ricchi di nutrienti in pochi minuti grazie alla centrifuga lenta e al grande canale di inserimento.
Fretta Estrattore frutta e verdura
Questo estrattore unisce una capacità da 1L con un’ampia apertura da 108mm, così puoi inserire mele intere, verdure già tagliate e ingredienti fibrosi senza preparazioni complicate. La tecnologia a bassa velocità separa efficacemente succo e polpa, riducendo ossidazione e schiuma, mentre i materiali PCTG senza BPA ti garantiscono bevande pulite e sicure per tutta la famiglia. Il design è pensato per l’uso quotidiano: si monta e si smonta in pochi passaggi, il rubinetto antigoccia evita disastri sul piano cucina e la base antiscivolo mantiene la macchina stabile durante il funzionamento.
Fretta Estrattore frutta e verdura in offerta: sconto del 47% e risparmio importante
Con l’attuale promo puoi portarti a casa il Fretta Estrattore frutta e verdura a 85,49€, beneficiando di uno sconto del 47% rispetto al prezzo di listino. Per un estrattore di questa capienza, con tecnologia di estrazione lenta e struttura senza BPA, è una cifra particolarmente aggressiva rispetto ai modelli della stessa fascia, spesso più costosi o meno completi. Se stai valutando un nuovo alleato per colazioni sane e spremute quotidiane, il Fretta Estrattore frutta e verdura è disponibile con uno sconto del 47%, un’occasione interessante per iniziare a preparare succhi freschi a casa senza sforare il budget.
L’estrattore Fretta con la grande apertura da 108mm e la coclea a spirale potenziata
Se l’idea di dover continuamente tagliare frutta e verdura ti ha sempre frenato nell’acquisto di un estrattore, questo modello punta proprio a risolvere il problema con un sistema pratico e potente.
- Grande capacità da 1L e apertura da 108mm: puoi inserire mele intere e pezzi grandi di verdura, riducendo drasticamente i tempi di preparazione e ottenendo subito più succhi per tutta la famiglia.
- Materiale PCTG senza BPA: a contatto con il succo hai solo componenti privi di BPA, così puoi preparare bevande anche per bambini e persone sensibili con la massima tranquillità.
- Funzione inversa e sistemi di sicurezza: se qualche pezzo si incastra, la funzione reverse ti aiuta a sbloccarlo velocemente, mentre blocco di sicurezza, protezione dal surriscaldamento e dal sovraccarico mantengono l’uso più sereno.
- Coclea a spirale potenziata e tripla filtrazione: l’estrazione lenta separa meglio succo e polpa, aumenta il rendimento e riduce ossidazione e schiuma, così nel bicchiere arriva un succo più omogeneo e ricco di nutrienti.
- Design integrato e rubinetto antigoccia: il flusso del succo è controllato e il piano di lavoro resta pulito; in più la base antiscivolo mantiene l’estrattore stabile anche quando lavori con ingredienti più duri.
- Facile da smontare e pulire: le parti si rimuovono in pochi gesti, incluso il piccolo valvolino in silicone sul beccuccio, così il risciacquo diventa rapido e non ti passa la voglia di usarlo ogni giorno.
Fretta Estrattore frutta e verdura
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Fretta Estrattore frutta e verdura, sconto del 47%: approfitta ora dell’offerta lampo prima che le scorte vadano esaurite.
FAQ
Sì, grazie all’apertura da 108mm puoi inserire mele intere e pezzi grandi di frutta e verdura.
Sì, le parti a contatto con il succo sono in materiale PCTG dichiarato senza BPA.
Sì, è progettato per essere smontato rapidamente e include un beccuccio con valvola removibile per il lavaggio.
Sì, ha funzione inversa, blocco di sicurezza e protezioni contro surriscaldamento e sovraccarico.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.