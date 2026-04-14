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Fretta Estrattore Frutta e Verdura, apertura 135 mm e motore 250W: oggi su Amazon con sconto del 67%.

Amazon

L’offerta Amazon di oggi mette nel mirino un estrattore di succo che punta tutto su praticità e resa: il Fretta Estrattore Frutta e Verdura. Parliamo di un ribasso davvero importante, con uno sconto del 67% che rende l’acquisto estremamente conveniente per chi vuole portare in cucina un alleato per succhi freschi e fatti in casa senza complicazioni.

Fretta Estrattore Frutta e Verdura

Nell’uso quotidiano emergono subito i punti di forza: la resa è elevata e il motore mostra potenza costante, così da estrarre al meglio il succo anche con ingredienti più duri. L’assemblaggio è immediato e la pulizia rapida, elementi chiave per chi prepara estratti ogni giorno. Il livello di rumore è contenuto e i materiali senza BPA offrono maggiore tranquillità in cucina. Utile la funzione di inversione per sbloccare eventuali ingorghi; da considerare che, con alcuni ingredienti, la consistenza può risultare più densa.

Fretta Estrattore Frutta e Verdura in offerta su Amazon: sconto del 67%

Il Fretta Estrattore Frutta e Verdura scende a 99,99€, un prezzo particolarmente interessante alla luce dello sconto del 67% applicato in questa fase promozionale. All’interno di una frase di senso compiuto, va segnalato che puoi portarti a casa il Fretta Estrattore Frutta e Verdura a soli 99,99€, una cifra che abbassa in modo deciso la barriera d’ingresso per chi vuole iniziare a preparare estratti freschi senza rinunciare a praticità e buone prestazioni.

Il rapporto qualità/prezzo è il vero valore aggiunto di questa offerta: una soluzione accessibile che rende più facile introdurre in cucina un estrattore solido e ben pensato per l’uso di tutti i giorni.

Fretta Estrattore Frutta e Verdura: l’apertura XL da 135 mm e il motore da 250W

Pensato per ridurre al minimo la preparazione, questo modello integra un’apertura XL da 135 mm che consente di inserire frutta e verdura intere, limitando tagli e tempi morti. La combinazione tra motore da 250W e coppia elevata (fino a 80 giri/min) lavora a bassa velocità per contenere l’ossidazione e innalzare la resa, dichiarata fino al 98,9%. La vite a spirale e il filtro in acciaio inox a tripla maglia migliorano purezza e separazione, puntando su estratti più limpidi.

La praticità è un altro pilastro: il design a tre componenti si monta in pochi secondi e la pulizia è rapida, con parti lavabili anche in lavastoviglie (a temperature inferiori a 40 °C). I materiali in Tritan senza BPA mettono al centro la sicurezza alimentare, mentre la funzione di inversione aiuta a gestire eventuali blocchi. Completa il quadro il sensore di sicurezza, che interrompe il funzionamento a coperchio aperto.

Fretta Estrattore Frutta e Verdura

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