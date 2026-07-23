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Fretta Estrattore di succo, estrattore frutta e verdura a freddo con ampia apertura da 108 mm e capacità di 1L è in offerta con sconto del 53%.

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Vuoi aumentare le tue dosi quotidiane di frutta e verdura senza perdere tempo a tagliare tutto in pezzi minuscoli e ritrovarti la cucina piena di schizzi? Con uno sconto del 53%, il Fretta Estrattore di succo diventa una soluzione pratica per preparare bevande fresche e ricche di nutrienti direttamente a casa, grazie all’ampia apertura e alla buona capacità del contenitore.

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L’estrattore di succo Fretta è pensato per chi vuole un dispositivo sicuro, facile da gestire e adatto all’uso quotidiano: i materiali senza BPA puntano a garantire un succo più pulito, il funzionamento lento aiuta a preservare i nutrienti e a ridurre schiuma e ossidazione, mentre gli accorgimenti su blocco di sicurezza, protezione da surriscaldamento e sistema antiscivolo mirano a rendere l’esperienza di utilizzo più tranquilla e affidabile anche in famiglia.

Fretta Estrattore di succo in offerta su Amazon: sconto del 53%

In questo momento il Fretta Estrattore di succo è proposto a 79,99€ con uno sconto del 53%, una cifra decisamente aggressiva per un estrattore a freddo con apertura larga e capacità da 1 litro. Nella fascia dei piccoli elettrodomestici per succhi si posiziona tra le opzioni più convenienti per chi cerca un modello capiente e orientato alla sicurezza, senza spendere come per i prodotti premium di marchi più blasonati: il Fretta Estrattore di succo è disponibile con uno sconto del 53%, una promo ideale per chi vuole rinnovare la cucina con un occhio al budget.

L’estrattore Fretta con la grande apertura da 108 mm e la coclea a spirale potenziata

Se il tuo obiettivo è preparare succhi freschi in modo semplice e costante, questo estrattore punta proprio a semplificare la routine quotidiana mantenendo una buona resa e una pulizia gestibile.

Grande capacità da 1L e apertura da 108 mm : puoi inserire mele intere, verdure già tagliate grossolanamente e ingredienti fibrosi lunghi, riducendo il tempo dedicato alla preparazione e ottenendo più succo in una sola sessione.

: puoi inserire mele intere, verdure già tagliate grossolanamente e ingredienti fibrosi lunghi, riducendo il tempo dedicato alla preparazione e ottenendo più succo in una sola sessione. Materiale Tritan senza BPA : la struttura a contatto con gli alimenti è progettata per evitare sostanze indesiderate nel succo, così da poter preparare bevande per tutta la famiglia con maggiore tranquillità.

: la struttura a contatto con gli alimenti è progettata per evitare sostanze indesiderate nel succo, così da poter preparare bevande per tutta la famiglia con maggiore tranquillità. Funzione inversa e sistemi di sicurezza : in caso di blocchi basta azionare la funzione reverse per liberare gli ingredienti, mentre blocco di sicurezza, protezione da surriscaldamento e da sovraccarico aiutano a prevenire problemi durante l’uso prolungato.

: in caso di blocchi basta azionare la funzione reverse per liberare gli ingredienti, mentre blocco di sicurezza, protezione da surriscaldamento e da sovraccarico aiutano a prevenire problemi durante l’uso prolungato. Coclea a spirale potenziata e tripla filtrazione : la spremitura lenta separa meglio succo e polpa, aumenta il rendimento e limita ossidazione e schiuma, così i tuoi bicchieri risultano più densi di nutrienti e piacevoli da bere.

: la spremitura lenta separa meglio succo e polpa, aumenta il rendimento e limita ossidazione e schiuma, così i tuoi bicchieri risultano più densi di nutrienti e piacevoli da bere. Facile da montare e pulire: il design integrato con rubinetto antigoccia e la possibilità di rimuovere il valvolino in silicone dal bacino del succo rendono più rapido il lavaggio dopo l’uso, mentre la base antiscivolo mantiene stabile la macchina sul piano di lavoro.

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FAQ L’estrattore Fretta può spremere frutta intera senza tagliarla? Sì, l’apertura da 108 mm permette di inserire mele intere e ingredienti fibrosi lunghi. I materiali dell’estrattore Fretta sono senza BPA? Sì, l’estrattore Fretta utilizza materiale Tritan senza BPA per il contatto con gli alimenti. È difficile pulire il Fretta Estrattore di succo dopo l’uso? No, il design integrato, il rubinetto antigoccia e il valvolino removibile facilitano la pulizia. L’estrattore Fretta ha sistemi di sicurezza integrati? Sì, include blocco di sicurezza, protezione da surriscaldamento e da sovraccarico.