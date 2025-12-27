Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

moo photograph / Shutterstock

In sintesi

Slop Evader è un’estensione per Chrome e Firefox che filtra i risultati di ricerca mostrando solo contenuti pubblicati prima del 30 novembre 2022, riducendo l’esposizione a testi, immagini e video generati dall’AI.

Il sistema è semplice ma efficace, anche se non distingue tra contenuti recenti creati da esseri umani e quelli generati dall’intelligenza artificiale, evidenziando un problema sempre più rilevante per il web.

La crescente diffusione dell’intelligenza artificiale generativa ha trasformato il web, portando alla diffusione in rete di tantissimi contenuti (testo, immagini e video) creati dall’AI e non dall’uomo.

Con questo trend, in futuro, diventerà sempre più difficile trovare contenuti non generati dall’AI e il rischio di dover fare i conti con fake news e deep fake crescerà ancora.

Per “aggirare” il problema dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale è possibile ricorrere a un’estensione di Google Chrome e Firefox.

Si tratta di Slop Evader. Quest’estensione utilizza un sistema semplice ed efficace per eliminare i contenuti generati dall’AI, anche se con qualche limitazione.

Come funziona l’estensione

Il funzionamento di Slop Evader viene chiarito direttamente dagli sviluppatori con questa breve descrizione: “Dalla pubblicazione di ChatGPT e di altri modelli linguistici di grandi dimensioni, Internet è sempre più inquinato da testi, immagini e video generati dall’intelligenza artificiale. Questa estensione del browser utilizza l’API di ricerca di Google per restituire solo i contenuti pubblicati prima del 30 novembre 2022, così puoi essere certo che siano stati scritti o prodotti da una mano umana”.

In sostanza, l’estensione riesce a filtrare i contenuti pubblicati dopo la data del 30 novembre 2022, quando OpenAI lanciò al pubblico ChatGPT dando il via a una rapida accelerazione della diffusione di contenuti creati con l’intelligenza artificiale. Il sistema, chiaramente, non consente di navigare tra risultati più recenti ma un modo semplice per eliminare i contenuti AI dai risultati di ricerca, sfruttando direttamente un’API messa a disposizione da Google.

Non si tratta, purtroppo, di un sistema in grado di offrire una selezione più dettagliata dei contenuti e, quindi, di distinguere tra contenuti recenti creati da un essere umano o generati dall’AI. L’estensione, però, accende l’attenzione su un problema sempre più evidente per il web. Il rischio di avere a che fare con una rete Internet fatta solo di elementi generati dall’AI diventa sempre più concreto.

Come usare l’estensione

Per sfruttare Slop Evader è sufficiente scaricare l’estensione dal Chrome Web Store oppure tra gli Add-Ons di Firefox e installarla nel proprio browser web. In questo modo, la ricerca potrà essere personalizzata andando a eliminare i contenuti pubblicati a partire dal 30 novembre 2022.