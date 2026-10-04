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L’Europa occidentale ha vissuto la sua estate più calda mai registrata. I dati Copernicus mostrano un record che va oltre la temperatura e anticipa sfide sempre più difficili.

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L'estate 2026 ha segnato un record di caldo nell'Europa occidentale, con 21,7 °C medi e un'anomalia di 2,5 °C rispetto alla norma.

Le ondate di calore sono arrivate presto e si sono protratte a lungo, mentre lo stress termico ha coinvolto vaste aree e milioni di persone.

Siccità, fiumi in forte calo, mari più caldi e incendi estesi confermano un continente sempre più esposto agli effetti del riscaldamento climatico.

L’estate 2026 è stata la più calda mai registrata in Europa occidentale. Tra giugno e agosto la temperatura media ha raggiunto 21,7 °C, superando il precedente record del 2003. A certificarlo è l’analisi del Copernicus Climate Change Service, che evidenzia anche la durata eccezionale del caldo e la vasta area interessata.

Rispetto alla media del periodo 1991-2020, nell’Europa occidentale l’anomalia termica è stata di 2,5 °C. Il record non riguarda però l’intero continente: considerando tutta l’Europa, quella del 2026 è stata la terza estate più calda mai registrata.

Il caldo è iniziato anche molto presto. La prima grande ondata ha colpito ampie zone dell’Europa occidentale già alla fine di maggio, mentre temperature eccezionalmente elevate sono state registrate anche a settembre.

Estate 2026, caldo record e stress termico in Europa

A distinguere l’estate 2026 non è stata soltanto la temperatura media. Per 17 giorni, almeno il 60% dell’Europa occidentale ha superato i 30 °C. Nell’estate del 2003 era accaduto per 11 giorni.

Le temperature elevate hanno inciso direttamente anche sullo stress termico, l’indicatore utilizzato per misurare gli effetti delle condizioni ambientali sull’organismo umano. Entro la fine dell’estate, il 52% dell’Europa era stato esposto almeno una volta a condizioni classificate come "molto forti", equivalenti a una temperatura percepita di almeno 38 °C.

Durante l’eccezionale estate 2026, le ondate di calore africane sono state così intense e persistenti che la quasi totalità dei capoluoghi e delle città di pianura italiani ha superato i 38 gradi almeno una volta.

Nell’Europa occidentale, lo stress termico "forte" è stato registrato in media per 41 giorni, stabilendo un nuovo record. Le condizioni considerate "molto forti" si sono invece protratte per 13 giorni.

Quando il corpo non riesce più a disperdere il calore in modo efficace, aumentano i rischi per la salute. Nei casi più gravi si può arrivare al colpo di calore, un’emergenza medica che si verifica quando la temperatura corporea sale rapidamente oltre i 40 °C e l’organismo non riesce più a raffreddarsi.

Cosa significa il record dell’estate 2026 per il futuro?

Alle temperature eccezionali si è aggiunta una forte siccità. Alla fine di agosto interessava quasi metà dell’Europa. I fiumi hanno inoltre raggiunto i livelli estivi più bassi dall’inizio delle rilevazioni EFAS nel 1992, con conseguenze sulla disponibilità di acqua e sulle attività legate alle portate fluviali.

Anche i mari europei sono rimasti insolitamente caldi. Temperature superficiali record o vicine ai massimi sono state osservate lungo gran parte della costa atlantica e nel Mediterraneo occidentale. Acque più calde possono ridurre il raffreddamento notturno nelle aree costiere e aumentare così lo stress termico.

Il caldo persistente, insieme ai terreni molto secchi, ha favorito anche una stagione degli incendi particolarmente intensa. Entro il 2 settembre, la superficie bruciata nell’Unione europea era quasi doppia rispetto alla media dello stesso periodo tra il 2006 e il 2025.

Copernicus collega questa successione di condizioni estreme a un clima che continua a riscaldarsi. L’estate 2026 mostra quindi come il problema vada oltre il singolo record di temperatura. Periodi di caldo più lunghi possono pesare sulla salute umana e sulla disponibilità di acqua, aumentando la necessità di adattarsi a un clima europeo in rapido cambiamento.