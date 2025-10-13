Epson EcoTank in sconto: la multifunzione ricaricabile ideale per casa e ufficio

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Multifunzione A4 EcoTank con serbatoi ricaricabili, Wi‑Fi, fronte/retro e flaconi inclusi. Offerta Amazon con sconto del 28%, ideale per casa e studio.

Offerta interessante su Amazon per la Epson EcoTank ET-2851, una multifunzione A4 con serbatoi ricaricabili pensata per chi stampa spesso. Oggi è proposta con uno sconto del 28%: approfittane subito tramite questo link diretto.

Si distingue per la qualità di stampa elevata con testi nitidi e colori vividi, gestione pratica grazie ai serbatoi ad alta capacità e un utilizzo semplice anche in spazi domestici. L’uso quotidiano risulta comodo grazie alla connettività Wi‑Fi e alla possibilità di stampare da smartphone, mentre il design 3‑in‑1 (stampa, copia, scansione) la rende una soluzione completa e conveniente nel lungo periodo.

La Epson EcoTank ET-2851 è in offerta a 259,99€ con uno sconto del 28%. Considerando la riduzione, il risparmio è di 100 euro rispetto al prezzo di listino. Un’occasione concreta per portarsi a casa una multifunzione EcoTank che abbina costi di esercizio bassissimi e dotazione completa per l’uso domestico o per lo studio.

La convenienza si riflette anche nel costo per pagina: il sistema EcoTank consente di ridurre i costi di stampa fino al 90% e nel pacchetto sono inclusi 5 flaconi di inchiostro, con autonomia fino a 14.000 pagine in bianco e nero e 5.200 a colori (dati del produttore). Un vantaggio tangibile per chi stampa frequentemente documenti e foto.

Epson EcoTank ET-2851: le caratteristiche tecniche

Questa EcoTank punta su serbatoi ad alta capacità progettati per ricariche senza fuoriuscite e un sistema che abbina il colore corretto in modo automatico. La tecnologia a freddo Micro Piezo (Heat‑Free) riduce i consumi e i ricambi, mentre il display LCD da 3,7 cm facilita le operazioni. Non mancano la stampa fronte/retro automatica, la stampa senza margini e una velocità fino a 10,5 ppm, adatta alla maggior parte delle attività di casa e ufficio.

La connettività è completa: Wi‑Fi e Wi‑Fi Direct permettono di stampare da cellulari, tablet e laptop. Con l’app Epson Smart Panel gestisci stampa, copia e scansione, oltre alla configurazione e alla risoluzione dei problemi direttamente da smartphone. È compatibile con PC, Laptop, Smartphone e Tablet.

Sul fronte qualità, arriva fino a 5760 x 1440 dpi a colori (bianco e nero max 5760 x 1536), con scanner piano, vassoio da 100 fogli e formato A4. In confezione trovi l’unità principale, cavo di alimentazione, guida all’installazione, 2 flaconi di nero da 127 ml e 3 flaconi colore da 70 ml. Potenza di esercizio di 12 W e peso di 5,4 kg completano una dotazione solida per l’uso quotidiano.

