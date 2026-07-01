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Haarlosy epilatore luce pulsata 3 in 1, dispositivo per viso e corpo con 9 livelli di energia regolabile è in sconto del 53%.

Amazon

Peli superflui su gambe, ascelle e viso possono diventare una vera seccatura, soprattutto se sei stanca di cerette dolorose o appuntamenti continui in centro estetico. Oggi su Amazon l’Haarlosy Epilatore Luce Pulsata è disponibile con uno sconto del 53% e un ulteriore risparmio del 20% al check-out, una soluzione pensata per chi vuole una depilazione più duratura direttamente a casa, senza rinunciare alla semplicità d’uso.

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Questo modello combina in un solo dispositivo tre modalità avanzate per diverse aree del corpo, nove livelli di energia per adattarsi ai vari tipi di pelle e una tecnologia a impulsi ultraveloci che punta a ridurre drasticamente i tempi delle sedute. La finestra ampia permette di coprire zone estese in meno passaggi, mentre l’illuminazione RGB e il design intuitivo lo rendono facile da gestire anche per chi lo usa per la prima volta, trasformando la depilazione domestica in una routine più rapida ed efficiente.

Haarlosy Epilatore Luce Pulsata in offerta: sconto del 53% su Amazon

In questo periodo puoi portarti a casa l’Haarlosy Epilatore Luce Pulsata a 94,99€ grazie a uno sconto del 53% sul prezzo di listino e a un ulteriore risparmio del 20% al check-out. Per un dispositivo di depilazione domestica con tecnologia IGBT, tre modalità dedicate e 9 livelli di energia, si tratta di una proposta aggressiva rispetto a molti altri epilatori a luce pulsata della stessa fascia, che spesso richiedono un investimento ben più elevato. Se cerchi un prodotto per ridurre il ricorso a rasoi e cerette, questo è uno dei modelli più completi che oggi trovi in questa fascia di prezzo. L’offerta è disponibile su Amazon e l’Haarlosy Epilatore Luce Pulsata è proposto a 94,99€, una soglia che rende più accessibile l’acquisto di un sistema di epilazione avanzato per tutta la famiglia.

La soluzione Haarlosy con le 3 modalità intelligenti e la tecnologia flash IGBT

Se il tuo obiettivo è ridurre al minimo la ricrescita con sedute rapide e mirate, questo epilatore nasce proprio per semplificarti la routine di bellezza a casa, senza passaggi complicati.

Modalità 3 in 1 HR/SR/HR+ : la modalità HR è pensata per le zone più resistenti del corpo come gambe e braccia, la SR per le aree sensibili come il viso, mentre la HR+ è adattiva per ottenere risultati più uniformi su superfici estese, così puoi trattare ogni parte del corpo con il livello di delicatezza adatto.

: la modalità HR è pensata per le zone più resistenti del corpo come gambe e braccia, la SR per le aree sensibili come il viso, mentre la HR+ è adattiva per ottenere risultati più uniformi su superfici estese, così puoi trattare ogni parte del corpo con il livello di delicatezza adatto. 9 livelli di energia regolabile : la potenza modulabile ti consente di partire da impostazioni più basse se hai la pelle sensibile e aumentare gradualmente quando ti senti più sicura, riducendo il rischio di fastidi e ottimizzando l’efficacia nel tempo.

: la potenza modulabile ti consente di partire da impostazioni più basse se hai la pelle sensibile e aumentare gradualmente quando ti senti più sicura, riducendo il rischio di fastidi e ottimizzando l’efficacia nel tempo. Modalità automatica e manuale : puoi scegliere il flash manuale per lavorare con precisione su piccole zone o passare alla modalità continua per scorrere rapidamente sulle aree più ampie, riducendo i tempi complessivi di ogni sessione.

: puoi scegliere il flash manuale per lavorare con precisione su piccole zone o passare alla modalità continua per scorrere rapidamente sulle aree più ampie, riducendo i tempi complessivi di ogni sessione. Tecnologia Flash IGBT ultrarapida : gli impulsi da 0,12 secondi in modalità continua permettono di rimuovere i peli fino a tre volte più velocemente rispetto ai normali epilatori a luce pulsata, così una seduta completa richiede meno tempo e diventa più facile da inserire tra un impegno e l’altro.

: gli impulsi da 0,12 secondi in modalità continua permettono di rimuovere i peli fino a tre volte più velocemente rispetto ai normali epilatori a luce pulsata, così una seduta completa richiede meno tempo e diventa più facile da inserire tra un impegno e l’altro. Energia fino a 22J e finestra da 5,2 cm² : la combinazione di alta energia e superficie ampia della finestra incrementa l’efficienza fino al 70%, consentendoti di coprire rapidamente gambe, braccia e schiena con meno passaggi ripetuti.

: la combinazione di alta energia e superficie ampia della finestra incrementa l’efficienza fino al 70%, consentendoti di coprire rapidamente gambe, braccia e schiena con meno passaggi ripetuti. Luce RGB intelligente e design intuitivo: i colori lampeggianti associati alle diverse funzioni ti aiutano a capire al volo quale modalità stai usando, rendendo l’esperienza più immediata anche se sei alle prime armi con i dispositivi a luce pulsata.

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FAQ L’epilatore Haarlosy è adatto sia per il viso sia per il corpo? Sì, grazie alle modalità HR, SR e HR+ puoi usarlo su corpo, viso e aree sensibili regolando l’energia. Quanti livelli di intensità ha l’epilatore Haarlosy? Dispone di 9 livelli di energia regolabile per adattarsi ai diversi tipi di pelle e sensibilità. L’epilatore Haarlosy è veloce da usare su gambe e braccia? Sì, la tecnologia flash IGBT con impulsi da 0,12 s e la finestra da 5,2 cm² velocizzano le sedute. Posso usare l’epilatore Haarlosy anche se sono principiante? Sì, il design intuitivo, la luce RGB e i livelli regolabili lo rendono adatto anche a chi è alle prime armi.